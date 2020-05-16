Nihat Özdemir duyurdu! "Ligler şimdilik 12 Haziran'da başlayacak''
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamada liglerin 12 Haziran'da şimdilik başlayacağını ancak alternatiflere göre temmuz ortasında bile başlanabileceğini açıkladı.
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TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı! Ligler başlıyor
16 Mayıs 2020 Cumartesi 12:24
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