Nihat Özdemir duyurdu! "Ligler şimdilik 12 Haziran'da başlayacak''

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamada liglerin 12 Haziran'da şimdilik başlayacağını ancak alternatiflere göre temmuz ortasında bile başlanabileceğini açıkladı.