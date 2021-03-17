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Nijer'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Nijer'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Nijer'in Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Nijer'in Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Nijer'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Nijer'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Nijer veya resmî adıyla Nijer Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında bulunan ve denize kıyısı bulunmayan bir parlamenter cumhuriyet ülkesidir. Nijer kuzeyde Cezayir ve Libya, doğuda Çad, güneyde Nijerya ve Benin, batıda ise Burkina Faso ve Mali ile komşu konumundadır.

Nijer'in Nüfusu Kaç Kişidir?

Nijer 24206644 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 56. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0031 olduğu görülmektedir.

Nijer'in Müslüman Nüfus sayısı 15,075,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 98,6 olarak rakamlara yansımıştır.

Nijer'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Nijer'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Nijer'in Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Nijer'in yüz ölçümü 1183204 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Nijer'in Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 300  km²    Karasal Alan : 1266700 km²

Nijer'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Nijer'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Nijer'in Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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