Nijerya'da bina çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı'nın yaptığı açıklamaya göre Farinloye, enkaz altında kalan 8 kişinin cesedine ulaşıldığını, 23 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Farinloye, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti.

YETKİLİLER ÇALIŞMAYA ÇAĞRILDI

Öte yandan, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti. Buhari, 'önlenebilir' olarak nitelendirdiği bu tür olaylara son vermek için yetkilileri, meslek kuruluşlarıyla yakın çalışmaya çağırdı.