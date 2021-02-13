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  3. Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemicilerden sevindiren haber!

Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemicilerden sevindiren haber!

3 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz korsanlarının saldırısına uğrayan 'Mozart' isimli gemide kaçırılan 15 mürettebat, güvenlik güçlerinin eşliğinde başkent Abuja'ya ulaştırılarak, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi.

Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemicilerden sevindiren haber!

Nijerya'da deniz haydutları tarafından kaçırılıp bir süre sonra serbest bırakılan 15 Türk gemici Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekibi ve büyükelçilik yetkilileri, daha önce Abuja Büyükelçiliği'ne getirilen 6 mürettebat üyesini karşılayarak telefonda aileleriyle görüştürdü.

Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemicilerden sevindiren haber!

Büyükelçi Ulueren, "26 Ocak'tan beri süren endişe sona erdi. Vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde aramızda görmekten çok mutluyuz. Üzücü günler yaşadık" ifadesini kullandı.

Ulueren, mürettebat üyelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, benzer hadiselerin bir daha tekrarlanmamasını ümit ettiğini söyledi.

Serbest bırakılanlardan Mesut Meral, sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederek, "Her şey yolunda, Türkiye'deki ailelere şunu söyleyebilirim, kesinlikle üzülmesinler, en yakın zamanda ülkemize döneceğiz" diye konuştu.

Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemicilerden sevindiren haber! ​​​​​​​

MOZART GEMİSİNE SALDIRI

Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Gemi, 3 mürettebatla Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.

Kaçırılan 15 mürettebat dün serbest bırakılmıştı.

Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemicilerden sevindiren haber! Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemicilerden sevindiren haber!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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