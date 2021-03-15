Nijerya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nijerya'nın Bayrağı Nasıldır?
Nijerya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Nijerya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Nijerya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Nijerya ya da resmî adı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Nijer, Çad, Kamerun ve Benin oluştururken, ülkenin güneyinde Gine Körfezi içerisinde yer alan Benin Körfezi yer almaktadır.
Nijerya'nın Başkenti?
“Abuja” şehri Nijerya'nın başkentidir.
Nijerya'nın Para Birimi Nedir?
“Naira” Nijerya'nın para birimidir.
Nijerya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Nijerya'nın telefon alan kodu : + 234
Nijerya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Nijerya
Nijerya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Abuja
Nijerya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Nigeria
Nijerya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Abuja
Nijerya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce, Hausa dili, Igbo dili, Yoruba dili, Kırık İngilizce