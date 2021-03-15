Nijerya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nijerya'nın Bayrağı Nasıldır?

Nijerya ya da resmî adı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Nijer, Çad, Kamerun ve Benin oluştururken, ülkenin güneyinde Gine Körfezi içerisinde yer alan Benin Körfezi yer almaktadır.

Nijerya'nın Başkenti?

“Abuja” şehri Nijerya'nın başkentidir.

Nijerya'nın Para Birimi Nedir?

“Naira” Nijerya'nın para birimidir.

Nijerya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Nijerya'nın telefon alan kodu : + 234

Nijerya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Nijerya

Nijerya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Abuja

Nijerya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Nigeria

Nijerya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Abuja

Nijerya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce, Hausa dili, Igbo dili, Yoruba dili, Kırık İngilizce

Nijerya'nın Bayrağı Nasıldır?