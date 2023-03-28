Nijerya'ya artan difteri salgınına karşı AB harekete geçerek 150 bin avro destek sağladı

Nijerya'da 2023 yılının başından bu yana kaydedilen difteri vakalarında artış (AB) Avrupa Birliğinini harekete geçirerek, salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 150 bin avro destek sağladı.

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Nijerya'ya artan difteri salgınına karşı AB harekete geçerek 150 bin avro destek sağladı

Avrupa Birliği (AB), Nijerya'ya difteri salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 150 bin avro destek sağladı.

AB'den yapılan açıklamada, Nijerya'da 2023 yılının başından bu yana kaydedilen difteri vakalarında artış olduğu belirtildi.

AVRUPA BİRLİĞİ (AB)'DEN NİJERYA'YA 150 BİN AVROLUK DESTEK

AB'nin difteri salgınından en çok etkilenen Kano, Katsina, Lagos ve Osun eyaletlerine yardım etmek üzere 150 bin avroluk destek sağladığı kaydedilen açıklamada, fonun Nijerya Kızılhaçının salgının etkilenen topluluklar üzerindeki etkisini azaltmak için acil yardım sağlamasına yardımcı olacağı ifade edildi.

OCAKTAN BU YANA 733 DİFTERİ VAKASI GÖRÜLDÜ

Açıklamada, fonun doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 1,5 milyon hedef alacağı ve özellikle difteri riski altındaki savunmasız kişilere, korunaklı topluluklarda veya ulaşılması zor yerlerde yaşayanlara odaklanacağı aktarıldı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 733 difteri vakası görüldü ve 89 kişi salgından hayatını kaybetmişti.

KAYNAK: AA

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