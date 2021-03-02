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Nike'da 25 yıllık üst düzey yöneticiden skandal sonrası istifa!

Nike'ın üst düzey yöneticilerinden biri olan Ann Hebert, oğlunun işiyle ilgili kendi adının da geçtiği skandal olay yüzünden 25 yıllık işinden istifa etti.

Nike'da 25 yıllık üst düzey yöneticiden skandal sonrası istifa!

Dünyaca ünlü spor giyim firması olan Nike'ın Kuzey Amerika bölümünden sorumlu üst düzey yönetici Ann Hebert, oğlunun skandalı ardından işinden istifa etti.

Bloomberg Businessweek dergisi geçtiğimiz hafta Ann Hebert'in oğlu Joe Hebert'in iş faaliyetleri ile ilgili bir haber yapmıştı. Habere göre Joe Nike'ın sınırlı sayıda çıkarttığı 600 özel modelini, annesinin indirim hakkını ve kredi kartını kullanarak 132 bin dolara satın almıştı. Ardından satın aldığı özel model ayakkabıları kendi giyim firmasında satarak 20 bin dolardan fazla kar etti.

Haberin ardından annesi Nike'da üst düzey yönetici olan Joe'nin, nu şekilde bir ticaret yapmasının doğru olup olmadığı araştırıldı.

 

 

İDDİALARI YALANLADI

İddialar üzerine Hebert, Bloombergi annesinin telefondan arayarak olayla ilgili açıklamada bulundu. İndirim kodu gibi olanaklardan faydalanmadığını belirten Joe, annesinin bu olayda adının geçmemesini istedi.

25 yıldır Nike'ın bünyesinde görev yapan Ann Hebert, görevi bıraktığını bildirdi.

 

 

 

 

 

 

 

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