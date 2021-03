Nike'da 25 yıllık üst düzey yöneticiden skandal sonrası istifa!

Dünyaca ünlü spor giyim firması olan Nike'ın Kuzey Amerika bölümünden sorumlu üst düzey yönetici Ann Hebert, oğlunun skandalı ardından işinden istifa etti.

​Bloomberg Businessweek dergisi geçtiğimiz hafta Ann Hebert'in oğlu Joe Hebert'in iş faaliyetleri ile ilgili bir haber yapmıştı. Habere göre Joe Nike'ın sınırlı sayıda çıkarttığı 600 özel modelini, annesinin indirim hakkını ve kredi kartını kullanarak 132 bin dolara satın almıştı. Ardından satın aldığı özel model ayakkabıları kendi giyim firmasında satarak 20 bin dolardan fazla kar etti.

Haberin ardından annesi Nike'da üst düzey yönetici olan Joe'nin, nu şekilde bir ticaret yapmasının doğru olup olmadığı araştırıldı.

JUST IN: Nike has announced that Ann Hebert, Vice President and General Manager, North America has departed from the company. pic.twitter.com/uI9dPW2kFo

İddialar üzerine Hebert, Bloombergi annesinin telefondan arayarak olayla ilgili açıklamada bulundu. İndirim kodu gibi olanaklardan faydalanmadığını belirten Joe, annesinin bu olayda adının geçmemesini istedi.

25 yıldır Nike'ın bünyesinde görev yapan Ann Hebert, görevi bıraktığını bildirdi.

This Nike reseller situation is so crazy. But honestly the worst part is that Ann Hebert worked her way up the ladder in a male-dominated industry for 25 years only to be knocked down by her clout-chasing son.