Niko Vukancic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niko Vukancic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niko Vukancic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niko Vukancic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niko Vukancic 16 Şubat 2002 tarihinde Hannover şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Niko Vukančić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niko Vukancic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH, U23 yapmaktadır. Niko Vukancic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortuna Düsseldorf II futbol takımında oynamaktadır. Fortuna Düsseldorf II takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Niko Vukancic'nin Fortuna Düsseldorf II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Niko Vukancic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niko Vukancic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niko Vukancic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niko Vukancic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Wolfsburg Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Wolfsburg U17

1 Temmuz 2019 yılında Wolfsburg U19

6 Ağustos 2021 yılında HSC Hannover

31 Ocak 2022 yılında Düsseldorf II

Niko Vukancic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niko Vukancic şuan Fortuna Düsseldorf II takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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