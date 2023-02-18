Nikola Rakic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Rakic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikola Rakic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Rakic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikola Rakic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Rakic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Rakic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Rakic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Rakic 27 Mart 1993 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Ракић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Rakic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Rakic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 7 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Rakic'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Rakicboyu ve yaşı kaç

Nikola Rakic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Rakic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikola Rakic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Rakic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Kızılyıldız U19

1 Ağu 2011 yılında Sopot

1 Temmuz 2013 yılında Smederevo

1 Temmuz 2014 yılında FK Bezanija

1 Ocak 2015 yılında Blau Weiss Linz

11 Temmuz 2015 yılında Donji Srem

1 Ağu 2016 yılında Sindjelic Bg

30 Ağu 2018 yılında OFK Belgrad

1 Şubat 2019 yılında FK Tutin

14 Ocak 2020 yılında Sloga Požega

14 Temmuz 2020 yılında Dobanovci

28 Eylül 2020 yılında Radnicki Srem

7 Eylül 2021 yılında Rad Belgrad

Nikola Rakic kimdir

Nikola Rakic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Rakic şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Teleoptik, FK Partizan Belgrad, FK Crvena Zvezda

Nikola Rakic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 7 gol atmıştır.

Sırbistan U16 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 10 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikola Rakic nereli

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