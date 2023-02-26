Nikoloz Basheleishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikoloz Basheleishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikoloz Basheleishvili kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikoloz Basheleishvili ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikoloz Basheleishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikoloz Basheleishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikoloz Basheleishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikoloz Basheleishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikoloz Basheleishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikoloz Basheleishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikoloz Basheleishvili 21 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკოლოზ ბაშელეიშვილი şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikoloz Basheleishvili Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shukura Kobuleti futbol takımında oynamaktadır. Shukura Kobuleti takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nikoloz Basheleishvili'nin Shukura Kobuleti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikoloz Basheleishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikoloz Basheleishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikoloz Basheleishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikoloz Basheleishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında FC Aragvi

31 Aralık 2019 yılında FC Telavi

1 Ocak 2022 yılında Shukura

Nikoloz Basheleishvili kimdir

Nikoloz Basheleishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikoloz Basheleishvili şuan Shukura Kobuleti takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Nikoloz Basheleishvili nereli

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