Nilgün Balkaç kimdir? 30 Ağustos Zafer Bayramı özel yayınları esnasında, canlı yayında baygınlık geçiren Nilgün Balkaç, yayın sonrası birçok internet kullanıcısı tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Nilgün Balkaç kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

NİLGÜN BALKAÇ KİMDİR?

Nilgün Balkaç 1969'da Ankara'da doğdu. Ankara Koleji'nde okuyan Nilgün Balkaç, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Nilgün Balkaç gazeteciliğe 1987'de TRT'de adım attı. Önceleri yabancı filmleri Türkçeye çevirme işinde, daha sonra TRT'de hava durumu sunmaya başladı. Daha sonra da ATV Ankara Bürosu'nda görev aldı. 10 yılı aşkın ATV Ankara Bürosu'nda çalıştıktan sonra Ali Kırca ile birlikte Star TV'ye transfer oldu. Kısa bir süre Star TV'de görev aldı.

Nilgün Balkaç, Eylül 2003'te ise NTV'nin Ankara bürosunda parlamento muhabiri olarak çalışmaya başladı. 10 yıl süreyle de NTV'de çalışan ve Ankara Temsilciliği görevini yürüten Balkaç, Taksim Gezi Olayları'nın ardından kanalla Temmuz 2013'te yollarını ayırdı.

Temmuz 2013'te Habertürk TV Ankara Temsilcisi olan Balkaç gündeme damga vuran birçok özel haber ve röportaja imza attı. Nilgün Balkaç, 2017 Şubat ayında TRT Haber ile anlaştı.

1969 doğumlu olan tecrübeli spiker, 2020 yılı itibariyle 51 yaşındadır.

Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı için TRT Haber de saatler süren bir özel yayın yapıldı. Yayın sırasında TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç yüksek sıcaklık nedeniyle baygınlık geçirdi.

Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü kutlamaları, canlı bağlantılar ve özel konuklarla Büyük Taaruz'un Başkomutan Mustafa Kemal tarafından başlatıldığı ve idare edildiği Kocatepe'den 4 saatin üzerinde kesintisiz yapılan yayında talihsiz bir an da yaşandı.

Engebeli arazide, yüksek sıcaklık ve zorlu şartlar nedeniyle TRT Haber spikeri deneyimli haberci Nilgün Balkaç baygınlık geçirdi.

Canlı yayında, “Zorlu şartlar altında yayın yapıyoruz. Burada sıcak bir hava var” derken baygınlık geçiren Balkaç, kendine geldikten sonra yayını sürdürmeye devam etti.

İşte o anlar: