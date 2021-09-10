Nilüfer Açıkalın hakkında şaşırtan suçlama! Eski sevgilisinin parasıyla jigolo tuttuğu iddia edildi!

Orhan Oğuz’la 19 yıllık ilişkisini bitiren ve yeni bir ilişkiye başlayan Nilüfer Açıkalın hakkında eski sevgilisinin kızı tarafından atılan iddia ortalığı karıştırdı. Orhan Oğuz'un kızı Ebru Oğuz sosyal medya hesabından Nilüfer Açıkaln'ı hedef alarak, "Babamın parasıyla kendisine jigolo tutmuş. Paraları yemeye devam ediyor" diye paylaşım yaptı. Bunun üzerine savcılığa başvuran Nilüfer Açıkalın; Ebru Oğuz'un kendisine ve sevgilisine sarf ettiği sözler için cezalandırılmasını istedi.

AÇIKALIN HEP SESSİZ KALMIŞ

Orhan Oğuz'la 19 yıl ilişki yaşayan Nilüfer Açıkalın, ilişkilerine Oğuz'un kızı Ebru Oğuz'un hep karşı olduğunu ve beraberlik boyunca Nilüfer Açıkalın'a hep saygısız davranarak, hakaretler savurduğunu iddia etti .Açıkalın'ın ise sevgilisine duyduğu saygı nedeniyle üvey kızına ses çıkarmadığı öğrenildi.

Ünlü yönetmenle beraberliği biten Açıkalın, Jehat Hekimoğlu ile yeni bir ilişkiye başladı.

CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Nilüfer Açıkalın, ünlü yönetmenle beraberliği bitince, Jehat Hekimoğlu ile yeni bir ilişkiye başladı. Ebru Oğuz ise sosyal medyada Nilüfer Açıkalın'ı hedef alan "Babamın parasıyla kendisine jigolo tutmuş. Paraları yemeye devam ediyor" diye paylaşım yaptı.

Savcılığa başvuran Açıkalın; Ebru Oğuz'un kendisine ve sevgilisine sarf ettiği sözler için cezalandırılmasını talep etti.