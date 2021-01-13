Nilüfer'in yurt dışında eğitim gören kızı Ayşe Nazlı yeni yılı annesi ile birlikte geçirmek için İstanbul'a gelmişti.

İngiltere’de eğitim alan kızıyla hasret gideren ünlü şarkıcı, yılbaşı gecesi bol bol onun fotoğrafını da çekti

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Ayşe Nazlı, annesiyle geçirdiği geceden kareler paylaşmayı ihmal etmedi. O fotoğraf için Nilüfer, “Kendimizi iyi hissetmek için yılbaşına özen göstererek girdik. Ayşe Nazlı beni, ben onu çektim. O fotoğraf da o geceden güzel bir anı.” dedi.

Ünlü şarkıcı Nilüfer 1999 yılında Ayşe Nazlı'yı evlat edinmişti. Zaman zaman kızıyla fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcının paylaşımlarına beğeni yağıyor.

Ayşe Nazlı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

20 yaşında olan Ayşe Nazlı İngiltere'de eğitim görüyor.