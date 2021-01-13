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Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'yı görenler tanıyamadı! Ayşe Nazlı genç kız oldu!

Türk müziğinin efsane ismi Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı genç kız oldu. İngiltere'de eğitim gören Nazlı'nın son hali herkesi şaşırttı.

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'yı görenler tanıyamadı! Ayşe Nazlı genç kız oldu!

Nilüfer'in yurt dışında eğitim gören kızı Ayşe Nazlı yeni yılı annesi ile birlikte geçirmek için İstanbul'a gelmişti.

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'yı görenler tanıyamadı! Ayşe Nazlı genç kız oldu!i

İngiltere’de eğitim alan kızıyla hasret gideren ünlü şarkıcı, yılbaşı gecesi bol bol onun fotoğrafını da çekti

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'yı görenler tanıyamadı! Ayşe Nazlı genç kız oldu!i.

Ayşe Nazlı, annesiyle geçirdiği geceden kareler paylaşmayı ihmal etmedi. O fotoğraf için Nilüfer, “Kendimizi iyi hissetmek için yılbaşına özen göstererek girdik. Ayşe Nazlı beni, ben onu çektim. O fotoğraf da o geceden güzel bir anı.” dedi.

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'yı görenler tanıyamadı! Ayşe Nazlı genç kız oldu!i

Ünlü şarkıcı Nilüfer 1999 yılında Ayşe Nazlı'yı evlat edinmişti. Zaman zaman kızıyla fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcının paylaşımlarına beğeni yağıyor.

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'yı görenler tanıyamadı! Ayşe Nazlı genç kız oldu!i

Ayşe Nazlı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. 

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'yı görenler tanıyamadı! Ayşe Nazlı genç kız oldu!i

20 yaşında olan Ayşe Nazlı İngiltere'de eğitim görüyor.

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'yı görenler tanıyamadı! Ayşe Nazlı genç kız oldu!i

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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