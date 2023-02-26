Nir David Drori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nir David Drori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nir David Drori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nir David Drori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nir David Drori 25 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da ניר דוד דרורי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nir David Drori Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shahar Greenberg Sports & Law yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ironi Kiryat Shmona futbol takımında oynamaktadır. Ironi Kiryat Shmona takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Nir David Drori'nin Ironi Kiryat Shmona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nir David Drori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nir David Drori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nir David Drori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nir David Drori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2019 yılında Kir. Shmona U19

1 Ağustos 2020 yılında Kiryat Shmona

Nir David Drori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nir David Drori şuan Ironi Kiryat Shmona takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nir David Drori Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Akko

İsrail U19 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

İsrail U17 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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