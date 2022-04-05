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  3. Nisa bebeğin annesi hakkında yeni gelişme! Bebeğini terk edip cinsel ilişkiye girdi iddiası

Nisa bebeğin annesi hakkında yeni gelişme! Bebeğini terk edip cinsel ilişkiye girdi iddiası

Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz’ın bulduğu Nisa bebeğin annesi bulundu. Nisa bebeğin annesinin alınan bilgilere göre önce bebeği bıraktığı daha sonra bir erkekle cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü.

Nisa bebeğin annesi hakkında yeni gelişme! Bebeğini terk edip cinsel ilişkiye girdi iddiası

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebekle karşılaşarak ihbarda bulundu. Büşra Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi.

Nisa bebeğin annesi hakkında yeni gelişme! Bebeğini terk edip utanmadan fuhuş yaptı

60 GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

Polis ekiplerinin çalışmalarıyla, Nisa bebeğin bulunması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 güvenlik kamerası görüntüsü izlendi. Nisa bebeğin annesi Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiği görüntülendi. Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını ve şüpheli anne Ebru S.'nin bebeğini terk ettikten sonra Tandoğan Caddesi'nde bir otomobile bindiği görüntülerine ulaştı.  

Nisa bebeğin annesi hakkında yeni gelişme! Bebeğini terk edip utanmadan fuhuş yaptı

CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ İDDİASI

Detaylı çalışmalar sonrasında, polis plakadan otomobilin Gebze'de olduğunu tespit ederek şoför M.D.'yle iletişime geçti. M.D.'nin ifadesinde eskiden tanıdığı Ebru S. ile Pendik sahilde cinsel ilişkiye girdiğini ve ardından evine bıraktığını söylediği iddia edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, şüpheli Ebru S.'yi dün saat 15.00 sıralarında evinin önünde yakaladı. Vatandaş tarafından büyük tepki çeken olayda, savcılık talimatıyla şüpheli Ebru S.'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "terk" suçlarından gözaltına alındığı bilgilerine ulaşıldı.

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