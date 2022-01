Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor All Star Nisa kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor 2020'nin ardından All Star 2022'ye de katılan ve Ogeday Girişken ile aşk yaşadığı iddia edilen Nisa Bölükbaşı'nın hayatı merak konusu oldu. Peki Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor All Star Nisa kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Survivor 2020'nin finalinden sonra Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ile sık sık gündem olan ardından Survivor All Star'da da yer alan Nisa Bölükbaşı'nın bu kez de yarışmadan takım arkadaşı Ogeday Girişken'le aşk yaşadığı iddia ediliyor. Peki Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor All Star Nisa kimdir, nereli ve kaç yaşında? NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR? SURVİVOR ALL STAR NİSA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.