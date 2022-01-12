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  3. Nisa Bölükbaşı'nın büyük talihsizliği! Survivor All Star'da yarışamadan veda etti! Yerine o isim geldi

Nisa Bölükbaşı'nın büyük talihsizliği! Survivor All Star'da yarışamadan veda etti! Yerine o isim geldi

15 Ocak'ta ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak olan Survivor All Star 2022 heyecanı sürüyor. Yarışmanın kadrosunda yer alan Nisa Bölükbaşı'nın koronavirüse yakalandığı yerine de yedeklerden Yağmur'un dahil olduğu öğrenildi.

Nisa Bölükbaşı'nın büyük talihsizliği! Survivor All Star'da yarışamadan veda etti! Yerine o isim geldi

Survivor All Star 15 Ocak Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında başlıyor. Aylar sürecek zorlu macera için yarışmacılar geçtiğimiz günlerde Dominik'e uçtu.

Acun Ilıcalı da geçtiğimiz gün ilk oyun için karşı karşıya gelen yarışmacılarla bir canlı yayın yaptı. Ilıcalı'nın Instagram'da açtığı canlı yayını binlerce kişi izlerken yarışmacılar da sevenlerinden destek istedi. Yayında gözükmeyen Nisa Bölükbaşı'nın yarışma önce koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Nisa Bölükbaşı'nın büyük talihsizliği! Survivor All Star'da yarışamadan veda etti! Yerine o isim geldi

NİSA'NIN YERİNE YAĞMUR GELDİ

Yarışma öncesi yapılan koronavirüse testi pozitif çıkan Nisa, karantinaya alınırken Nisa'nın yerine ise yedek yarışmacılardan Yağmur Banda dahil oldu.

Nisa Bölükbaşı'nın büyük talihsizliği! Survivor All Star'da yarışamadan veda etti! Yerine o isim geldi

Nisa'nın yarışmaya geri dönüp dönmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Nisa Bölükbaşı'nın büyük talihsizliği! Survivor All Star'da yarışamadan veda etti! Yerine o isim geldi

Emine Özfalcı
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