Nobel Edebiyat Ödülü sahiplerini buldu

Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl iki kişiye verildi. 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi 58 yaşındaki Polonyalı yazar Olga Tokarczuk olurken 2019 Nobel Ödülü'nün sahibi 76 yaşındaki Avusturyalı yazar Peter Handke oldu. Nobel kazanan yazarlar, 910 bin dolarlık para ödülünün de sahibi oldu.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisi'nde geçen yıl ortaya çıkan cinsel saldırı skandalı nedeniyle gelen istifalar sonucu İsveç Akademisi, 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nü ertelediğini, 2019'da açıklayacağını duyurmuştu.

NOBEL'Lİ 15'İNCİ KADIN YAZAR

Geçen yıl kazandığı Man Booker Uluslararası Ödülü'nün ardından bu yıl 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün de sahibi olan Olga Tokarczuk, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan 15'inci kadın yazar oldu. 118 yıllık Nobel Edebiyat Ödülü tarihinde ödül kazanan kadın edebiyatçıların isimleri şöyle: Bugüne dek Selma Lagerlof (1909), Grazia Deledda (1926), Sigrid Undset (1928), Pearl Buck (1938), Gabriela Mistral (1945), Nelly Sachs (1966), Nadine Gordimer (1991), Toni Morrison (1993), Wislawa Szymborska (1996), Elfriede Jelinek (2004), Doris Lessing (2007), Herta Muller (2009), Alice Munro (2013) ve Svetlana Alexievich (2015).

BREAKING NEWS:

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB — The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 Ekim 2019

OLGA TOKARCZUK KİMDİR?

29 Ocak 1962’de Polonya’nın Sulechov şehrinde doğan Olga Tokarczuk, edebiyat kariyerine başlamadan önce Varşova Üniversitesi’nde psikolog olarak çalışan yazar Carl Jung üzerine çalışmalar yaptı.

Polonya’nın en başarılı yazarlarından biri olarak görülen Tokarczuk eserleri ile bugüne dek Polonya’da ve Polonya dışında birçok ödüle layık görüldü. 2008 yılında Polonya’da verilen en önemli edebiyat ödülü olan Nike’ye sahip olan Tokarczuk, 2004 yılından bu yana Polonya’da Polonya Yeşiller Partisi üyeliğini yapıyor.

PETER HANDKE KİMDİR?

6 Aralık 1942’de Avusturya’nın Griffen şehrinde dünyaya gelen roman ve oyun yazarı Peter Handke, 12 yaşına kadar din ağırlıklı eğitim veren bir okulda eğitim aldı. 1961 yılında Graz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi ve öğrencilik yıllarında yazmaya başladı. İlk roman denemesi olan Die Hornissen Suhrkamp Yayınevi tarafından yayınladı. 1971 yılında annesinin intiharının etkisini Mutsuzluğa Doyum adlı romanına konu edindi. 1967'de Hauptmann Ödülü'nü, 1973'te Büchner Ödülü'nü, daha sonra da Kafka Ödülü'nü kazandı.