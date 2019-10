Nobel Edebiyat Ödülü sahiplerini buldu

Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl iki kişiye verildi. 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi 58 yaşındaki Polonyalı yazar Olga Tokarczuk olurken 2019 Nobel Ödülü'nün sahibi 76 yaşındaki Avusturyalı yazar Peter Handke oldu. Nobel kazanan yazarlar, 910 bin dolarlık para ödülünün de sahibi oldu.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisi'nde geçen yıl ortaya çıkan cinsel saldırı skandalı nedeniyle gelen istifalar sonucu İsveç Akademisi, 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nü ertelediğini, 2019'da açıklayacağını duyurmuştu.

Geçen yıl kazandığı Man Booker Uluslararası Ödülü'nün ardından bu yıl 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün de sahibi olan Olga Tokarczuk, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan 15'inci kadın yazar oldu. 118 yıllık Nobel Edebiyat Ödülü tarihinde ödül kazanan kadın edebiyatçıların isimleri şöyle: Bugüne dek Selma Lagerlof (1909), Grazia Deledda (1926), Sigrid Undset (1928), Pearl Buck (1938), Gabriela Mistral (1945), Nelly Sachs (1966), Nadine Gordimer (1991), Toni Morrison (1993), Wislawa Szymborska (1996), Elfriede Jelinek (2004), Doris Lessing (2007), Herta Muller (2009), Alice Munro (2013) ve Svetlana Alexievich (2015).

