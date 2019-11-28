Noel baba kimdir? Nereli? Nasıl ortaya çıktı? Noel Baba resmi nasıl?

Noel Baba arama motorlarıdna sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Noel baba kimdir? Nereli? Gerçek mi? Noel Baba Köyü nerede? Noel Baba resmi nasıl? Tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar...

NOEL BABA KİMDİR? GERÇEK ADI NE?

Modern zamanlarda Santa Claus olarak isimlendirilen Noel Baba'nın, tarihi olarak Aya Nikola'dan (Aziz Nikola) evrildiği görüşü oldukça yaygın. 4. yüzyılda Antalya Demre'de yaşayan Aya Nikola'nın dinine oldukça bağlı ve hayatını dinini yükseltmeye ve öğretmeye adayan bir Yunanlı rahip olduğu biliniyor.



Aya Nikola, erken dönem bütün Hristiyan azizleri için inanıldığı gibi mucize sayılabilecek derecede inançlı ve mütevazıydı. Aya Nikola'yı efsaneleştiren asıl nokta ise insanlara gizlice hediye verme alışkanlığı idi.



İnanca göre Aya Nikola, denizcilerin, tüccarların, okçuların, tazenatlı hırsızların, çocukların, bira üreticilerinin, pawnbroker'lerin ve Avrupa'daki çeşitli şehir ve ülkelerdeki öğrencilerin koruyucusudur.



Tombul, kırmızı giysili, beyaz sakallı ve ren geyiklerinin çektiği bir kızakla uçabilen Noel Baba tasviri modern dönemlerde kutlamaların ticarileşmesi ve firmaların kendine ekonomik rant sağlama eğilimiyle gelişen bir imajdır.

NOEL BABA RESMİ, GÖRÜNÜŞÜ NASILDI?

Görünüş olarak Noel Baba göbekli, kırmızı kıyafetler giyen, kırmızı şapka takan, sırtında kırmızı çuval taşıyan, uzun ve beyaz sakallı, aslında tonton dede görünümünde sevimli biridir. Yine efsaneye göre Noel Baba'nın kızaklı aracı vardır ve aracını uçan ren geyikler çeker. Böyle Noel Baba hediye dağıtacağı evlere kimselere görünmeden çabucak ulaşır. İngilizce konuşluşan ülkelerde Noel Baba'nın ismi Aziz Santa veya 'Santa Claus' olarak bilinir. Noel Baba, Kuzey Kutbu'nda cücelerle birlikte yaşar ve yıl boyunca uslu çocuklar için hediyeler hazırlar.



Santa Claus Amerikan kültüründe ilk kez 19. yüzyılda görünür hale gelir ve bir metaya dönüşür. Tüketimin kültüre dönüşmesi, Amerikan kültüründe popülerleşmesiyle birlikte Noel Baba tüketim aracının baş karakteri haline dönüştürülür. Ticarileşen Noel Baba figürü Amerika'da 1930'lu yıllarda Coca Cola'nın reklam kampanyalarında kullanılmaya başlandı. Yıllar içerisinde Noel Baba kapitalizmin baş figürü olmuş ve ürüne göre farklı formatlara yorumlanmıştır. Kapitalizmin pompalanmasıyla birlikte Noel Baba, tüketimin baş figürü olarak farklı dinlere ve kültürlere sevimli biçimde yorumlanmıştır.

NOEL BABA GERÇEK Mİ?

Yılbaşı ve Noel yortusu ile özdeşleşen ve Noel ile yılbaşı arasındaki kavram karmaşasından nasibini alan Noel Baba efsanesi, Noel gecesinde evlere gizlice girerek çocuklar için hediye bıraktığına inanılan karakterdir. Noel Baba bir efsane olarak varlığını sürdürmekle birlikte gelenekselleşen Noel kutlamalarının vazgeçilmez karakteri olmuştur. Noel'i kutlayan Hıristiyan aileler genellikle çocuklarını Noel Baba'nın varlığına inandırıp bu geleneği yaşatır. Aileler Noel Baba efsanesiyle çocuklarına, iyi bir çocuk olursa Noel gecesi hediye getirerek ödüllendireceğini söyler ve böylece çocuklar üzerinde bu şekilde bir otorite sağlar. İnanışa göre Noel Baba, bacadan eve girerek Noel çamının altına önce çocuklar sonra anne ve babalar için hediye bırakır. Ayrıca Noel Baba daha fazla hediye bıraksın diye evin içine çoraplar da asılır. Hediye almak her zaman güzel ve mutluluk verici birşey olduğu için çocuklar da Noel Baba'nın varlığına inanmayı sürdürür.

NOEL BABA NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Noel Baba karakterinin kökleri Pagan kültürü ve eski İskandinav mitolojisine dayanır. Hıristiyanlık dini doğmadan önce Paganizm inancı yaygındı. Hıristiyanlığın doğmasıyla birlikte din değiştirenler ister istemez eski geleneklerinden esinlenerek Pagan kültürüne ait motifleri Hıristiyanlığa taşıdı. Noel Baba'nın hediye dağıtma geleneği İskandinav mitolojisindeki tanrı Odin'e dayanmaktadır.



Noel'in kökeni Paganlardan da eskiye dayanır. Eski Mısır ve firavunlar devrinde Güneş Tanrısı Amon - Ra'nın doğumunun kutlandığı bu gelenek, ilk çağ Persleri ve Roma İmparatorluğu ile biçim değiştirerek Hıristiyanlık dinine sonunda Noel şeklinde eklemlenmiştir. Roma İmparatorluğu'nun hıristiyanlığı resmi dini olarak kabul etmesiyle Pagan kökenli bu yortu Hıristiyanlığın kutsal günü haline dönüştü.

NOEL BABA KÖYÜ NEREDE?

Finlandiya’nın kutup bölgesi Lapland'daki "Santa Claus Village", yani Noel Baba Köyü her yılbaşı öncesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Sembolik köyü ziyarete gelen özellikle çocuklar, Noel Baba'ya yazdıkları kartlarla istedikleri hediyeleri sıralıyorlar.

2017 yılında Noel Baba Köyü tam 160 bin kişi tarafından ziyaret edilmişti.

YILBAŞI NEDİR?

Yılbaşı, herhangi bir takvime göre bir yılın bitimi ve yeni bir yılın başlangıcıdır. Yılbaşı gecesinden sonra içinde bulunulan yıl -özellikle ilk birkaç hafta boyunca- yeni yıl olarak betimlenir. Bununla birlikte Yılbaşı ve yeni yıl kavramları bazen yılbaşı gecesi anlamında da kullanılır. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 1 Ocak yeni yılın ilk günüdür.

YILBAŞININ ANLAMI NEDİR VE NELER YAPILIR?

Yılbaşı’nın Hıristiyan dünyasının bayram olarak kabul ettiği Noel’le alakası yoktur. Hıristiyanlar arasında Noel kutlamaları Hz. İsa’nın doğum tarihi olarak kabul edilen 25 Aralık’ta başlar ve bir hafta devam eder. Dini bir özellik taşır. Bizim için ise yılbaşı sadece bir takvim olayıdır, hiçbir dini özelliği yoktur.

Yılbaşı için alışveriş yapılması, özel yemekler hazırlanması son yıllarda yaygınlaşmıştır. Yılbaşı gecesi genellikle akraba ve yakın komşular ile birlikte geçirilir. Günümüzde eğlence yerlerinde, turistik tesislerde yılbaşını geçirme yaygınlaşmaktadır. Bizde kutlanılan yılbaşı Hıristiyan dini ile ilgisi olmasa bile, yılbaşı için özel hazırlıklar yapılması ve kutlanması, Batı kültüründen bizim kültürümüze sirayet etmiştir.