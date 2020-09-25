Norm Ender 'İhtiyacım Yok' adlı parçası sosyal medyada paylaştı

Norm Ender olarak bilinen rap şarkıcısı Ender Eroğlu,sosyal medya hesabından yeni parçasından bir kesiti Instagram hesabında paylaştı. Ender'in 'İhtiyacım Yok' adlı paylaşımı kısa sürede 182 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Ender videoya, "Çünkü ben buyum :) Yeni şarkımız ‘İhtiyacım Yok’ yayında! #normender #ihtiyacımyok" notunu düştü.

'Mekanın Sahibi' isimli parçası ile Ezhel ve Ben Fero'ya 'diss atan Norm Ender'in yeni parçası büyük ilgi gördü.