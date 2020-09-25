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  3. Norm Ender 'İhtiyacım Yok' adlı parçası sosyal medyada paylaştı

Norm Ender 'İhtiyacım Yok' adlı parçası sosyal medyada paylaştı

Ünlü rapçi Norm Ender yeni parçası 'İhtiyacım Yok'u sosyal medya hesabından paylaştı. Ender'in paylaşımı 14 saatte 182 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Norm Ender 'İhtiyacım Yok' adlı parçası sosyal medyada paylaştı

Norm Ender olarak bilinen rap şarkıcısı Ender Eroğlu,sosyal medya hesabından yeni parçasından bir kesiti Instagram hesabında paylaştı. Ender'in 'İhtiyacım Yok' adlı paylaşımı kısa sürede 182 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Ender videoya, "Çünkü ben buyum :) Yeni şarkımız ‘İhtiyacım Yok’ yayında! #normender #ihtiyacımyok" notunu düştü.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çünkü ben buyum :) Yeni şarkımız ‘İhtiyacım Yok’ yayında! #normender #ihtiyacımyok

Norm Ender (@normenderonline)'in paylaştığı bir gönderi ()

 

'Mekanın Sahibi' isimli parçası ile Ezhel ve Ben Fero'ya 'diss atan Norm Ender'in yeni parçası büyük ilgi gördü.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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