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Norm Ender - Kediler Aslan Olmaz şarkı sözleri | Kediler Aslan Olmaz sözleri

Norm Ender olarak bilinen rapçi Ender Eroğlu çıkardığı şarkılarla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak yayınladığı Kediler Aslan Olmaz şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken rapçinin şarkısının sözleri aratılıyor. Biz de haberimizde Norm Ender - Kediler Aslan Olmaz şarkı sözleri | Kediler Aslan Olmaz sözlerine yer verdik...

2019 yılında çıkardığı Mekanın Sahibi şarkısıyla müzik piyasasını alt üst eden rapçi Norm Ender geçtiğimiz gece Kediler Aslan Olmaz şarkısını YouTube platformuna yükler yüklemez sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olmayı başardı. Çıkardığı şarkılarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Norm Ender'in yeni şarkısının sözleri sevenleri tarafından aratılmaya başlandı. Biz de haberimizde Norm Ender - Kediler Aslan Olmaz şarkı sözlerine yer verdik. İşte Kediler Aslan Olmaz sözleri...

NORM ENDER -  KEDİLER ASLAN OLMAZ ŞARKI SÖZLERİ | KEDİLER ASLAN OLMAZ SÖZLERİ

Ona sus, bana es lütfen ağlamayı kes
Abesle iştigal durumda tek taraflı koro ses
Size gelince hür sanat bu bize gelince sert defans
Peşin hükümlü bir kümes panikliyorsa rönesans 
Rap!

Anlayın, beni bu kanala sokmayın
Hangi takım şampiyonsa onu tutandan olmayın
Eleştirin, değiştirin, bi' kendinizi geliştirin 
Bak aklınızı yedirtmeyin, lan beni bi delirtmeyin lan!

(Run Run) Bu nasıl dümenci 
Ne kadar boktan boş bir sistem teröristler olmuş rapçi
Seni taklacı güvercin yeteneksizsin bi' as yok 
Çenebazsın bi' kelam yok, rapiniz pili bitmiş Casio! 

Bana da bi' kıyak yapın ha saçma sapan o müziğe vedanızla
Reklam için dm yazan motor kadar zekanızla
Sakın ha diss bilenmeyin, sizinle ilgilenmeyim
Sonra kimono falan giyip, ustanıza özenmeyin

Bak yine kıvırıyor dansözler 
Yalan, dolan, geçin!
Hak yemem üzerimde tüm gözler
Ela, çakır, kahve, yeşil yeşil!

Bunu siz istediniz 
Geriye dönmek olmaz (olmaz)
Boşuna beslediniz 
Kediler aslan olmaz 

Olmaz! bu böyle bilinsin
Bi memleketi sevince faşist, ama bölünce değilsin!
Ben anlamadım ne işsin ki mantaliten değişsin
Bu sövdüğünüz ırkçılığın lacivertisin!

Müzik yasak ,sanat yasak, günde görmesin! 
Ne yaptınız gençlik için bu nefret niçin?
İnsan hakkı falan filan biz kim oluyoruz Babuş
Tabii ki özgür ifade var, polise veriyoruz! (Devam)

Kavganız hep sağ sol oldu tavrınız hep falso
Ben rapiyle durumu resmeden 'Guernica' Picasso!
Çıktığımda yollara bak kime diss atmışım hamasi
Ne söylediysem yaşadınız ve sonra oldun asi

Anadolum Ruanda değil, kalmayacak barzolara ki
Türkçe Rap'ide yar edemem tas kafalı bu hanzolara 
Adım yeter bu sahalara, sen bi golsün ağlara,
Elinde kalem, önünde defter, Ender oldu Lefter!

Bak yine kıvırıyor dansözler 
Yalan, dolan, geçin!
Hak yemem üzerimde tüm gözler
Ela, çakır, kahve, yeşil yeşil!

Bunu siz istediniz! 
Geriye dönmek olmaz (olmaz)
Boşuna beslediniz! 
Kediler aslan olmaz

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