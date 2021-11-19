Norm Ender - Kediler Aslan Olmaz şarkı sözleri | Kediler Aslan Olmaz sözleri

2019 yılında çıkardığı Mekanın Sahibi şarkısıyla müzik piyasasını alt üst eden rapçi Norm Ender geçtiğimiz gece Kediler Aslan Olmaz şarkısını YouTube platformuna yükler yüklemez sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olmayı başardı. Çıkardığı şarkılarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Norm Ender'in yeni şarkısının sözleri sevenleri tarafından aratılmaya başlandı. Biz de haberimizde Norm Ender - Kediler Aslan Olmaz şarkı sözlerine yer verdik. İşte Kediler Aslan Olmaz sözleri...

NORM ENDER - KEDİLER ASLAN OLMAZ ŞARKI SÖZLERİ | KEDİLER ASLAN OLMAZ SÖZLERİ

Ona sus, bana es lütfen ağlamayı kes

Abesle iştigal durumda tek taraflı koro ses

Size gelince hür sanat bu bize gelince sert defans

Peşin hükümlü bir kümes panikliyorsa rönesans

Rap!

Anlayın, beni bu kanala sokmayın

Hangi takım şampiyonsa onu tutandan olmayın

Eleştirin, değiştirin, bi' kendinizi geliştirin

Bak aklınızı yedirtmeyin, lan beni bi delirtmeyin lan!

(Run Run) Bu nasıl dümenci

Ne kadar boktan boş bir sistem teröristler olmuş rapçi

Seni taklacı güvercin yeteneksizsin bi' as yok

Çenebazsın bi' kelam yok, rapiniz pili bitmiş Casio!

Bana da bi' kıyak yapın ha saçma sapan o müziğe vedanızla

Reklam için dm yazan motor kadar zekanızla

Sakın ha diss bilenmeyin, sizinle ilgilenmeyim

Sonra kimono falan giyip, ustanıza özenmeyin

Bak yine kıvırıyor dansözler

Yalan, dolan, geçin!

Hak yemem üzerimde tüm gözler

Ela, çakır, kahve, yeşil yeşil!

Bunu siz istediniz

Geriye dönmek olmaz (olmaz)

Boşuna beslediniz

Kediler aslan olmaz

Olmaz! bu böyle bilinsin

Bi memleketi sevince faşist, ama bölünce değilsin!

Ben anlamadım ne işsin ki mantaliten değişsin

Bu sövdüğünüz ırkçılığın lacivertisin!

Müzik yasak ,sanat yasak, günde görmesin!

Ne yaptınız gençlik için bu nefret niçin?

İnsan hakkı falan filan biz kim oluyoruz Babuş

Tabii ki özgür ifade var, polise veriyoruz! (Devam)

Kavganız hep sağ sol oldu tavrınız hep falso

Ben rapiyle durumu resmeden 'Guernica' Picasso!

Çıktığımda yollara bak kime diss atmışım hamasi

Ne söylediysem yaşadınız ve sonra oldun asi

Anadolum Ruanda değil, kalmayacak barzolara ki

Türkçe Rap'ide yar edemem tas kafalı bu hanzolara

Adım yeter bu sahalara, sen bi golsün ağlara,

Elinde kalem, önünde defter, Ender oldu Lefter!

Bak yine kıvırıyor dansözler

Yalan, dolan, geçin!

Hak yemem üzerimde tüm gözler

Ela, çakır, kahve, yeşil yeşil!

Bunu siz istediniz!

Geriye dönmek olmaz (olmaz)

Boşuna beslediniz!

Kediler aslan olmaz