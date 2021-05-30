Normalleşme kuralları netleşiyor: Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Eğitim, kafe, düğün, yasak, maske zorunluluğu...
Normalleşme kuralları netleşiyor: Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Eğitim, kafe, düğün, yasak, maske zorunluluğu...
Salgınla mücadelede, 1 Haziran'da başlayacak olan normalleşme kurallarının belirleneceği Kabine Toplantısı, 31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Yüz yüze eğitim, kafe ve restoranların açılış tarihi, düğün ve etkinlikler, sokağa çıkma kısıtlamasının saati, maske zorunluluğu ve daha birçok detay haberimizde...