Normalleşme kuralları netleşiyor: Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Eğitim, kafe, düğün, yasak, maske zorunluluğu... Salgınla mücadelede, 1 Haziran'da başlayacak olan normalleşme kurallarının belirleneceği Kabine Toplantısı, 31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Yüz yüze eğitim, kafe ve restoranların açılış tarihi, düğün ve etkinlikler, sokağa çıkma kısıtlamasının saati, maske zorunluluğu ve daha birçok detay haberimizde...

1 18 Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında, bir anda hızla yükselerek 60 bin bandına ulaşan pozitif vakaların getirdiği kısılamalar nihayet sona eriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 17 gün süren tam kapanmanın ardından ulusa sesleniş konuşmasında duyurduğu 2 haftalık kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'dan itibaren yeni gevşemelerin söz konusu olacağı bilgisi, tüm vatandaşları heyecanlandırdı. Herkesin gözü, kulağı yarın yapılacak Kaine Toplantısı'nda iken gevşemeye ilişkin önemli iddialar ortaya atıldı.