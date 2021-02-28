Normalleşmeye en yakın 30 il belli oldu! İşte kısıtlamaların kalkacağı şehirler...
Normalleşme adımlarının açıklanacağı kabine toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Toplantıda yüz yüze eğitim, kafe ve restoranların açılması konuları masaya yatırılacak. Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre orta ve düşük risk grubundaki 30 il normalleşmeye en yakın konumda bulunuyor.
1 Mart itibarıyla yeni normalleşme kararları alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine, pandemi ile ilgili kritik kararlara imza atacak.
Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, Erdoğan tarafından açıklanacak kararlar ile “düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli” olmak üzere kategoriye ayrılan illerde, salgının seyrine göre kısıtlamalar kaldırılacak ya da yeni ek tedbirler getirilecek.
Toplantıda yüz yüze eğitime geçiş, kafe ve restoranların açılması konuları ele alınacak.
Bakanlığın açıkladığı verilere göre, 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 35’in altında kalan orta ve düşük risk grubundaki 30 ilde normalleşme adımları atılabilecek.
HANGİ KRİTERLERE BELİRLEYİCİ OLACAK?
İllerdeki risk kategorisinin belirlenmesinde, haftalık vaka sayısının yanı sıra, aşılama, yoğun bakım ve yatak doluluk oranı gibi kriterler etkili olacak.
Vaka sayısı kriteri açısından, haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ olarak kaydedilecek.
Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki koronavirüs vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine girdi.
Düşük riskli iller (100 binde 10’un altında olanlar mavi renk)
Batman 8.71- Nüfus: 620 bin 278
Hakkari 3.21- Nüfus: 280 bin 514
Iğdır 10.43 - Nüfus: 201 bin 314
Şırnak 3.91- Nüfus: 537 bin 762
Muş 8.51 -Nüfus: 411 bin 117
Toplam: 5 il (2 milyon 50 bin 985 nüfus)
Orta riskli iller (100 binde 11-35 arası vaka olan iller sarı renk)
Afyon 31.62 - Nüfus: 736 bin 912
Ağrı 19.61 - Nüfus: 535 bin 435
Ankara 35.39 -Nüfus: 5 milyon 663 bin 322
Bartın 31.16 - Nüfus: 198 bin 979
Bayburt 21.98- Nüfus: 81 bin 910
Bingöl 18.45 - Nüfus: 281 bin 768
Bitlis 15.10 -Nüfus: 350 bin 994
Çankırı 26.50-Nüfus: 192 bin 428
Denizli 31.51 -Nüfus: 1 milyon 40 bin 915
Diyarbakır 18.00-Nüfus: 1 milyon 783 bin 431
Erzincan 34.13- Nüfus: 234 bin 431
Eskişehir 35.55-Nüfus: 888 bin 828
Gaziantep 35.08-Nüfus: 2 milyon 101 bin 157
Isparta 29.53- Nüfus: 440 bin 304
Kahramanmaraş 35.35-Nüfus: 1 milyon 168 bin 163
Karabük 16.83- Nüfus: 243 bin 614
Kars 18.60- Nüfus: 284 bin 923
Kastamonu 21.79-Nüfus: 376 bin 377
Kırşehir 30.86- Nüfus: 243 bin 042
Mardin 12.52- Nüfus: 854 bin 716
Siirt 20.54 -Nüfus: 331 bin 70
Şanlıurfa 20.42-Nüfus: 2 milyon 115 bin 256
Tunceli 29.96 -Nüfus: 83 bin 443
Uşak 17.32 -Nüfus: 369 bin 433
Van 13.92 -Nüfus: 1 milyon 149 bin 342
Toplam: 25 il Toplam nüfus: 21 milyon 750 bin 193 kişi.