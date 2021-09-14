Norovirüs tehlikesi kapıda! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz uyardı! Bu belirtiler varsa dikkat edin!
Norovirüs tehlikesi kapıda! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz uyardı! Bu belirtiler varsa dikkat edin!
Yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerde norovirüs salgının arttığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, hastalığın ishal ve kusma ile ortaya çıktığını belirtti. Norovirüsün tıpkı koronavirüs gibi hızla bulaşabildiğini söyleyen Yavuz, aileleri bu konuda tek tek uyardı.