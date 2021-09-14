Norovirüs tehlikesi kapıda! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz uyardı! Bu belirtiler varsa dikkat edin! Yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerde norovirüs salgının arttığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, hastalığın ishal ve kusma ile ortaya çıktığını belirtti. Norovirüsün tıpkı koronavirüs gibi hızla bulaşabildiğini söyleyen Yavuz, aileleri bu konuda tek tek uyardı.

1 18 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, okulların açılmasıyla görülme sıklığı artan Norovirüs hakkında uyarılarda bulundu.