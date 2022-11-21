Norveç, Danimarka'yı 27-25 yenerek 8. şampiyonluğunu elde etti

15. Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası finalinde Danimarka'yı 27-25 mağlup eden Norveç, şampiyonluğa ulaştı.

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Norveç, Danimarka'yı 27-25 yenerek 8. şampiyonluğunu elde etti

Slovenya, Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın ortak düzenlediği şampiyonanın finali, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Spor Salonu'nda oynandı.

Mücadelenin ilk yarısını 15-12 Danimarka önde bitirdi ancak Norveç sahadan 27-25 galip ayrıldı.

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Norveç, şampiyonluk sayısını da 9'a çıkardı

Norveç, son 10 turnuvadaki 8. şampiyonluğunu elde etti. Turnuva tarihinin en başarılı takımı Norveç, şampiyonluk sayısını da 9'a çıkardı.

Üçüncülük maçında ise Karadağ, Fransa'yı uzatma sonunda 27-25 yendi.

KAYNAK: AA

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