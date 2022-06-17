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Norveçlilere tatil izni! Türkiye'ye kimlikle girebilecekler!

Türkiye’ye tatile gelecek olan ancak pasaport süreleri bitmiş veya hiç pasaportu olmayan Norveçlilere geçici olarak ulusal kimlik kartlarıyla Türkiye’ye giriş izni verildiği açıklandı.

Norveçlilere tatil izni! Türkiye'ye kimlikle girebilecekler!

Norveç'ten Türkiye'ye tatile gelecek olan, fakat pasaport süreleri dolmuş veya pasaportu olmayan turistlerin, geçici olarak kimlik kartlarıyla ülkeye girmelerine olanak verildiği açıklandı.

Norveçlilere tatil izni! Türkiye'ye kimlikle girebilecekler!

NORVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Ankara ile imzalanan anlaşmayı Twitter hesabından duyuran Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, "Türkiye'nin pasaport hükümlerini geçici olarak değiştirmesine çok sevindim! Yılın geri kalanında pasaportu olmayan Norveçliler, Türkiye'ye seyahat ederken nüfus cüzdanı kullanabilirler. (Türkiye Dışişleri Bakanı) Mevlüt Çavuşoğlu, anlaşmayı takdim ediyor" açıklamalarına yer verdi.

Norveçlilere tatil izni! Türkiye'ye kimlikle girebilecekler!

Daha önce Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Türkiye’ye tatile gelmek isteyen pasaport süreleri dolmuş binlerce Norveçlinin, Schengen ülkelerine olduğu gibi Türkiye’ye geçici olarak kimlik kartlarıyla girebilmeleri yönünde bir formül sunmuştu.

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