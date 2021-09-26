Norveç'te koronavirüs kontrol altında! Griple eş değer seviyede! Önlemler kaldırıldı!

Norveç Halk Sağlığı Enstitüs müjdeyi verdi. Ülkedeki koronavirüs salgınının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle önlemlerin kaldırıldığını açıkladı. 562 gündür uygulanan sert önlemler dün itibarıyla sona ererken, iki doz aşı yapılanların oranının yüzde 83,8'e ulaştığı ülkede havalimanları ile uçaklarda maske takma zorunluluğu ve PCR testi gibi kurallar ise yürürlükte olacak. Norveç Halk Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, 562 gündür uygulanan sert önlemlerin dün yerel saatle 16.00'da (TSK 17.00'de) sona erdiği belirtildi.

UÇAKLARDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU VE PCR TESTİ YÜRÜRLÜKTE

Açıklamada, ülke genelinde 18 yaşın üzerindekilerin yüzde 90'6'sına ilk doz aşı yapıldığı, iki doz aşı yapılanların oranın ise yüzde 83,8'e ulaştığı bildirilirken ayrıca açıklamada, uluslararası kuralların geçerli olduğu havalimanları ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ve PCR testi gibi kuralların yürürlükte olacağı ifade edildi.

Devlet televizyonu NRK'ye Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI) Genel Müdür Yardımcısı Geir Bukholm, yaptığı açıklamada, Norveç'te Kovid-19 salgının mevsimsel değişiklikten dolayı soğuk algınlığına neden olan grip hastalığı ile eş değer seviyeye geldiğini belirtti.

RİSK GRUPLARINDAKİ HERKES AŞILANDI

Bukholm ülkede risk gruplarında olan herkesin aşılandığını söyleyerek, "Aşılanmış olduğu halde salgına yakalananların büyük bölümünde virüs hafif ve soğuk algınlığı benzeri semptomlar meydana getiriyor. Salgın yayılmaya devam etse de hastaneye yatış sayısı düşük kalıyor." ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI 850'YE ÇIKTI

Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı rakamlara göre, Norveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 850'ye çıktı. Ülkede vaka sayısı da 186 bin 035'e yükseldi. Öte yandan Norveç'ten önce Danimarka, 10 Eylül'de ilk Kovid- 19 kısıtlamalarını kaldıran Avrupa ülkesi olmuştu.