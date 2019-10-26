Norveç'te Türk bayrağı asılı olan araca terör yandaşları saldırdı

Terör yandaşlarının taşkınlıkları ve saldırıları bitmek bilmiyor. Avrupa'da son günlerde artışa geçen PYD/PKK'lı teröristlerin saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

Norveç'in başkenti Oslo'da gösteri yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşları yoldan geçen ve içinde küçük bir bebek olan Türk vatandaşının aracına sopalarla saldırdı.

Saldırıda araçta hasar meydana gelirken polis iki terör yandaşını gözaltına aldığını duyurdu.

PARK ETMİŞ ARAÇLARA SALDIRDILAR

Polis, PYD/PKK yandaşlarını olay yerinden dağıtmak için göz yaşartıcı biber gazı kullandı.

Oslo Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, yol kenarına park etmiş araçlara saldırı olduğu ve polisin güvenlik önlemleri alarak saldırıyı büyümeden önlediği belirtildi. Açıklamada iki kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

TÜRK BAYRAĞINI GÖRÜNCE SALDIRMIŞLAR

Aracına saldırılan Tuğba Kökyer, sosyal medya hesabından, ''PKK'lılar tarafından neredeyse arabamızda öldürülüyorduk. Arabadaki Türk bayrağını görünce küçük bebeğime rağmen acımadan darp ettiler' yorumunda bulundu.