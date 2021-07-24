Novak Djokovic Olimpiyatlar Oyunları'na hata yapmadan başladı Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadeleler teniste de devam ediyor. Teniste dünya 1 numarası Novak Djokovic ile Bolivyalı Hugo Dellien karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden Djokovic bir üst tura yükseldi.

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Tokyo olimpiyat Oyunları kapsamında Ariake Tennis Centre'da oynanan karşılaşmada dünya 1 numarası Novak Djokovic, rakibine 6-2'lik setlerle 2-0 üstünlük sağlayarak tur atlayan taraf oldu. TENİSTE GÜNÜN DİĞER KARŞILAŞMA SONUÇLARI Kadınlar dünya sıralamasının 11. sırasındaki Çek Barbora Krejcikova, Kazak Zarina Diyas ile karşılaştır. Krejcikova, rakibinin 2. sette oyundan çekilmesiyle üst tura çıktı. Dünya 12'ncisi İsviçreli Belinda Bencic ise ABD'li Jessica Pegula'yı 6-3'lük setlerle yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Kadınlarda tekler 1 numarada bulunan Avustralyalı Ashleigh Barty, çiftlerde sahne aldı. Barty/Sanders Storm ikilisi, Japon Nao Hibno/Makoto Nınomiya'yı ilk turda 6-1 ve 6-2'lik setlerle mağlup etti. Dünya 6 numarası Ukraynalı Elina Svitolina, partneri Dayana Yastremska ile çıktığı maçta Fransız Alize Cornet-Fiona Ferro ikilisine 2-0 yenilerek çiftlerde tur şansını kaybetti. Erkekler çiftler mücadelesinde ise Büyük Britanyalı Andy Murray/Joe Salisbury ikilisi, Fransız Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut çiftini 6-3 ve 6-2'lik setlerle yenerek üst tura çıktı. tenisDjokovic2020 Tokyo Olimpiyat OyunlarıTokyo Olimpiyat OyunlarıTokyo 2020