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Nu varyantı alarmı! Omicron varyantı (Nu) Almanya'da da görüldü! 61 yolcu karantinaya alındı!

Almanya ve İngiltere'de koronavirüsün yeni varyantı Omicron tespit edildi. Öte yandan, Güney Afrika'dan iki uçakla Amsterdam'a giden ve koronavirüs testi pozitif çıkan 61 kişi karantinaya alındı, Omicron incelemesi yapılıyor.

Nu varyantı alarmı! Omicron varyantı (Nu) Almanya'da da görüldü! 61 yolcu karantinaya alındı!

İlk kez Güney Afrika'da tespit edilen COVID-19'un Omicron varyantı tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor.

Almanya Sosyal İşler Bakanı, COVID-19'un ilk kez Güney Afrika'da görülen Omicron varyantının Almanya'da da görüldüğünü duyurdu.

İNGİLTERE'DE DE GÖRÜLDÜ

Koronavirüsün endişe verici yeni varyantı Omicron  İngiltere'de de tespit edildi. Sağlık Bakanı Sajid Javid, Chelmsford ve Nottingham'da iki vakaya rastlandığını açıkladı.

61 VAKA TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, Hollanda'da Güney Afrika'dan iki uçakla Amsterdam'a gelen ve koronavirüs testi pozitif çıkan 61 kişi karantinaya alındı. Yolcuların Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni mutasyon "Omicron" ile enfekte olup olmadığı araştırılıyor. 

Çekya da şüpheli Omicron varyantı vakası bildirdi

GÖRÜLEN ÜLKELER

Omicron, şimdiye kadar Güney Afrika'da 77, Botswana'da 4, Hong Kong'da 2, İsrail, Belçika ve Almanya'da birer vakada görüldü.

Bu yeni varyant Avrupa'da ilk kez Belçika'da tespit edilmişti.

Nu varyantı alarmı! Omicron varyantı (Nu) Almanya'da da görüldü! 61 yolcu karantinaya alındı!
 
Belçika'da, Avrupa'da ilk teyit edilen yeni koronavirüs varyantı görüldü. Vakanın 11 Kasım'da Mısır'dan dönen ve 11 gün sonra semptomlar gösteren genç, aşılanmamış bir kadın olduğu açıklanmıştı.

Avrupa Birliği COVID-19'un yeni varyantı nedeniyle 7 Afrika ülkesinden yapılacak seyahatlerin durdurulması konusunda anlaşmıştı.

Nu varyantı alarmı! Omicron varyantı (Nu) Almanya'da da görüldü! 61 yolcu karantinaya alındı!

YENİ VARYANTIN ADI OMICRON

Dünya Sağlık Örgütü, şimdiye kadar Güney Afrika'da 77, Botswana'da 4, Hong Kong'da 2, İsrail ve Belçika'da birer vakada görülen B.1.1.529 varyantına "Omicron" adının verildiğini duyurmuştu.

DSÖ'nün verdiği bilgilere göre, ön kanıtlar Güney Afrika varyantının diğer varyantlardan daha bulaşıcı olduğunu gösteriyor. Omicron varyantı Güney Afrika'daki tüm bölgelerde artıyor.

Nu varyantı alarmı! Omicron varyantı (Nu) Almanya'da da görüldü! 61 yolcu karantinaya alındı!
 
DSÖ, varyantın çok sayıda mutasyona uğradığını, bu mutasyonların bazılarının endişe verici olduğunu açıklamıştı.

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