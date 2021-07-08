Nüfusunun çoğunluğunu aşılayan İsrail'den kötü haber: Delta varyantı BioNTech'in etkisini düşürüyor! Koruyuculuğu yüzde 64'e geriledi!
Nüfusunun çoğunluğunu aşılayan İsrail'den kötü haber: Delta varyantı BioNTech'in etkisini düşürüyor! Koruyuculuğu yüzde 64'e geriledi!
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında nüfusunun büyük çoğunluğunu aşılayan İsrail, Delta varyantının aşının koruyuculuğunu olumsuz etkilediğini belirtti. İlk etapta koruyuculuğu yüzde 97 olarak açıklanan Delta varyantının etkisi yüzde 64'e düştü.