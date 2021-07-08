Nüfusunun çoğunluğunu aşılayan İsrail'den kötü haber: Delta varyantı BioNTech'in etkisini düşürüyor! Koruyuculuğu yüzde 64'e geriledi!

İsrail hükümeti, ülke merkezli bir araştırmanın sonuçlarını dünya ile paylaştı. BioNTech aşısının koruyuculuğunun Delta varyantı sebebiyle azaldığının açıklandığı raporda, yayılan Delta varyantına bağlı olarak aşının koruyuculuğunun yüzde 64'e gerilediği ifade edildi. Ancak aşının yine de hastaneye yatış ve hastalığı ağır geçirme oranlarını önemli ölçüde engellediği belirtildi.