Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: "Herkesi tatmin edecek"

Numan Kurtulmuş, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli konulara değindi. Asgari ücret gündeminde olan Kurtulmuş, öte yandan İstanbullulara olan sorumluluğun 2023 ve 2024 seçimleriyle telafi edileceğinin de altını çizdi. Yeni yıl ile birlikte özellikle çalışanların yüzünü güldürecek çalışmalar gerçekleştirileceğini belirten Kurtulmuş, asgari ücretin herkesi tatmin edeceğine dikkat çekti.

"ASGARİ ÜCRET HERKESİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK"

Enflasyon sebebiyle market fiyatlarındaki fahiş artışın farkında olduklarını belirten Kurtulmuş, vatandaşın alım gücünü artıracak yeni tedbirler aldıklarını belirterek, "Yılbaşından itibaren herkesi tatmin edecek çok güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır. Yine aynı şekilde bu hafta içinde sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık çalışanlarıyla ilgili iyileştirme, seyyanen zamla ilgili düzenleme, öğretmenlik yasasıyla ilgili teklif Meclise geliyor. 3600 ek gösterge gibi, emeklilerin durumunun iyileştirilmesi ve diğer konularla ilgili çalışmalar nihai noktaya geliyor. Meclisteki bu bütçe trafiği geçtikten sonra inşallah bunları halledeceğiz, yoluna koyacağız ve vatandaşımızı asla enflasyonun ortaya çıkardığı bu ağır tablonun altında ezdirmeyeceğiz." dedi.

YAPILAN ALGILARA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'de iktidara gelmenin yolu, algılar üzerinden milletin zihin dünyasını karıştırmak değil iktidara gelindiğinde neyi nasıl yapılacağını millete açık bir şekilde söyleyebilmekten geçeceğine dikkat çeken Kurtulmuş, "Bu memlekette sürekli algılar üzerinden Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini geriletmeye, sürekli algı, yalan, iftira hatta sanal olarak birtakım sorunlar ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Eğer bu kadar çok gündem değiştirme ihtiyacı duyuyorlarsa, onlara şunu tavsiye etmek istiyorum: Türkiye'de iktidara gelmenin yolu, algılar üzerinden milletin zihin dünyasını karıştırmak değil iktidara geldiğinizde neyi nasıl yapacağınızı millete açık bir şekilde söyleyebilmenizden geçer.

Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanına ve yöneticilerine, Türkiye'ye bundan sonra ne yapacaklarına ilişkin şeyler söylemelerini tavsiye ederiz. Millet kuru laflar üzerinden, kuru polemikler üzerinden, faydasız birtakım spekülasyonlar, algılar üzerinden asla zihniyetini değiştirmez. Dolayısıyla tavsiyemiz, evet, çıkın mitingler yapın, görüşlerinizi ifade edin, Türkiye'yi nasıl yöneteceğinize dair fikriniz, projeleriniz varsa bunları ortaya koyun ama sadece 'istemezük', 'Türkiye böyle olmamalıdır' derseniz, biz de size deriz ki, 'Bu da bizim tanıdığımız CHP zihniyetinin bugünkü halidir.' Bu milletin ne istediğini gayet iyi bilen siyasi kadro buradadır. Bu millet, ekonomik gelişmeyi, kalkınmayı, adaleti, hakkaniyeti, özü sözü bir olmayı istiyor." dedi.