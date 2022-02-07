Numan Kurtulmuş'tan elektrik faturası açıklaması, "İnsanlar kızıyor söyleniyor ama sonuçta başkası çözer demiyor, yine ‘AK Parti çözer' diyorlar"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, vatandaşın elektrik faturası isyanının ardından, açıklamalarda bulundu. Fatura rakamlarının farkında olduklarını belirten Kurtulmuş, “Her şeyin farkındayız, nerede ne eksik var biliyoruz. Sanki ekonomideki bu gelişmeleri, muhalefet görüyor da biz görmüyoruz algısı çok haksız bir algıdır” ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR KIZIYOR SÖYLENİYOR AMA..."

Vatandaşlarla mütemadiyen diyalog halinde olduklarını belirten Kurtulmuş, insanların kızdıklarını ancak çözümü yine Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklediklerini belirterek, "En zor dönemlerde biz vatandaşın içinde olduk, gittiğimiz konuştuğumuz insanlar kızıyor söyleniyor ama sonuçta başkası çözer demiyor, yine ‘AK Parti çözer, yine Tayyip Erdoğan çözecek’ diyor" ifadelerine yer verdi.

"AĞIR BİR FATURA OLDU, BUNUN FARKINDAYIZ"

Elektrik ve doğalgaz faturalarının rakamlarındaki yükselişe dikkat çeken Kurtulmuş, faturaların ağır geldiğinin farkında olduklarını söyledi. Kurtulmuş cümlelerine, "İlk planda yüksek enflasyon ortaya çıkınca asgari ücret ve memur ve emeklilerin ücretlerinde iyileştirmeler yapıldı, Temmuz ayında yeniden gözden geçirilecek. Bir taraftan da doğalgaz fiyatlarının 4'te üçünü, elektrik faturalarının yarısını devlet ödedi. Bunun hazineye getirdiği olağanüstü bir yük var, bu zam maalesef 1 Ocak itibariyle vatandaşımıza yansıdı, ağır bir fatura oldu, bunun farkındayız ama zorunlu, kaçınılmaz bir durumdu. İnşallah bir kaç ay içinde enflasyon geriye doğru gidecek vatandaşın alım gücü daha iyi bir noktaya gelecek.

Bazı mallarda KDV’nin düşürülmesi konusunda çalışma var. Her şeyin farkındayız, nerede ne eksik var biliyoruz, önümüzde bir seçim var. Siyaseti bilen tecrübeli bir kadroyuz. Sanki ekonomideki bu gelişmeleri, muhalefet görüyor da biz görmüyoruz algısı çok haksız bir algıdır. Vatandaşımızın siyasi değerlendirmeleri içinde ekonomiyi çok öncelediğini biliyoruz doğal olarak, haklı olarak böyledir biz daha çok oy versinler diye değil vatandaşın ihtiyacı olan belli bir hayat seviyesini tutturabilmesi ya da onun altına düşmemesi için ne lazımsa, eldeki imkan neyse bunları kullanarak devam ediyoruz." ifadeleri ile devam etti.