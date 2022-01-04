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  3. Numaradan boşandıklarını söyleyen Seyhan Soylu'nun iddiaları Demet Akalın'ı çileden çıkardı! "Reza Zarrab'ın 50 milyon dolarını indirdiler"

Numaradan boşandıklarını söyleyen Seyhan Soylu'nun iddiaları Demet Akalın'ı çileden çıkardı! "Reza Zarrab'ın 50 milyon dolarını indirdiler"

Al Sana Haber moderatörü Seyhan Soylu Demet Akalın ve Okan Kurt hakkında bomba bir iddiada bulunarak "Reza Zarrab'ın 50 milyon dolarını indirdiler" dedi. Bunun üzerine sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yapan Akalın'ın Sisi'ye cevap olarak attığı öne sürüldü.

Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programında olaylar bitmiyor. Programın moderatörü Seyhan Soylu'dan, Demet Akalın'ı çıldırtacak iddialar geldi. Bahar Candan, Yeliz Yeşilmen ve Özlem Uçar ile birlikte yaptıkları canlı yayında Seyhan Soylu, Demet Akalın'ın 'Moda İkonu' seçilmesinden rahatsız olduğunu dile getirirken 2018 yılında boşanmasıyla ilgili yorumlarıyla şaşırttı.

Numaradan boşandıklarını söyleyen Seyhan Soylu'nun iddiaları Demet Akalın'ı çileden çıkardı! Reza Zarrab'ın 50 milyon dolarını indirdiler

İTALYA TATİLİNDE GÖRÜŞMÜŞLER

Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, bu boşanma olayları yaşanmadan önce gittikleri İtalya tatilinde Ebru Gündeş ve Rıza Zarrab çiftiyle görüşmüş. Sisi'nin iddiasına göre bu görüşmede eşlerinin tanışıp yakın arkadaş olmalarını isteyen ikili, eşlerini yalnız bırakmış. O dönem şirketi sallantıda olan Kurt Zarrab'tan 50 milyon dolar almış.

Numaradan boşandıklarını söyleyen Seyhan Soylu'nun iddiaları Demet Akalın'ı çileden çıkardı! Reza Zarrab'ın 50 milyon dolarını indirdiler

Sisi, "Adamın 50 milyon dolarını indirdiler. Sonra numaradan boşandılar ama aynı evde yakalandılar" diyerek ortaya bomba bir iddia attı.

DEMET AKALIN'DAN GÖNDERMELİ YANIT

Bu iddiaların üzerine Akalın ise, sosyal medya hesabından, "Bir kartalı gagalamaya cesaret eden tek kuş kargadır. Kartalın üstüne oturur ve boynunu ısırır. Ancak kartal yanıt vermez, karga ile savaşmaz; kartal zaman veya enerji israf etmez. Uçuş ne kadar yüksekse, karganın nefes alması o kadar zorlaşır ve karga oksijen eksikliğinden sersemleyerek düşer." notunun yazılı olduğu bir paylaşımda bulundu. 

Numaradan boşandıklarını söyleyen Seyhan Soylu'nun iddiaları Demet Akalın'ı çileden çıkardı! Reza Zarrab'ın 50 milyon dolarını indirdiler

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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