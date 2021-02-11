Nur İncegül kaç yaşında ve neden öldü? Nur İncegül kimdir? soruları internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

NUR İNCEGÜL KİMDİR?

1944 yılında dünyaya gelen Nur İncegül, Ümit Efekan’ın yönettiği 1984 yılı yapımı “Zavallılar” filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. İncegül’ün rol aldığı filmler arasında Tapılacak Kadın, Yaşamak Haram Oldu, Nisan Bitti, Seven Kıskanır, Yıkılmışım Ben, Öksüzler, Hasret, Sevdiğimi Biliyorsun, Yazgı, Can Borcu, Sevgiler Çiçek Gibi, Bu Şehrin Geceleri, Hedef, Bir Avuç Sevgi, Yalnız Değilsiniz, Yalnızlar, Sonsuza Yürümek, Ölesiye Sevmek, Aliye, Zor Görev, Hayat Çemberi gibi filmler yer almaktadır. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı ve ses sanatçısı olan Nur İncegül’ün plak çalışmalarının yanı sıra güfteleri de vardır.

NUR İNCEGÜL KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Nur İncegül, 77 yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Oyuncu aynı gün son yolculuğuna uğurlandı.