Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşk yaşıyor! İşte Bürsin'in Erçel ile verdiği Instagram pozu!28 Nisan Elektrik kesintisi İstanbul 2021 BEDAŞ! İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelecek?Düğün yemeklerini Afrika'daki yoksullara ikram ettilerPandemi dönemini değerlendirdi: Su kabağı oymacılığını kendine meslek edindiAv yasağının ardından balıkçılar ağ bakımına başladıAkıllardaki soru işaretlerine açıklık getirildi, İçişleri Bakanlığı ‘Tam Kapanma Tedbirleri’ ile ilgili soruları yanıtladıBeşiktaş'ta kullanılmayan iki katlı binanın çatısı çöktüElektrik kesintisi İstanbul 28 Nisan 2021 Çarşamba AYEDAŞPark halindeki bisikleti çalan hırsız polisten kaçamadıKontrolden çıkan otomobil toprak yığınına çarptı, 2 kişi yaralandı
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Nuray Karpuzcu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Kitapları nelerdir?

Nuray Karpuzcu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Kitapları nelerdir?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programın konuğu olan 'Öteki Sağlık' kitabının yazarı Nuray Karpuzcu izleyici tarafından merak ediliyor. Peki Nuray Karpuzcu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Kitapları nelerdir? Detaylar haberimizde...

Nuray Karpuzcu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Kitapları nelerdir?

Nuray Karpuzcu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Kitapları nelerdir? Soruları İnternet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. 'Öteki Sağlık' adlı kitabıyla tanınan Nuray Karpuzcu'nun hayatına dair merak edilenler haberimizde....

NURAY KARPUZCU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Kahramanmaraş Göksun İlçesi, Kuzutepe Köyü nüfusuna kayıtlı olan Nuray Karpuzcu, alanında önemli eğitimler alan bir isimdir. Araştırmacı yazar, sağlıklı yaşam koçu olarak çalışmalarını sürdüren Nuray Karpuzcu, Kupa Terapi (Hacamat) ve Öteki Sağlık isimli kitapların altına imza attı.

15 sene gibi uzun bir süre yoğun bakım hemşireliği yapmıştır. Ardından kupa terapisi öğrenmeye karar vermiş, İngiltere'den gelen uzman doktorlardan eğitimler almıştır. Nuray Karpuzcu tarafından yazılan son kitap "Öteki Sağlık", Hitabevi Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Nuray Karpuzcu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Kitapları nelerdir?

NURAY KARPUZCU'NUN KİTAPLARI

Doktorunuzu Yiyin

Kupa Terapi (Hacamat)

Öteki Sağlık

 

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT