Nuray Karpuzcu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Kitapları nelerdir? Soruları İnternet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. 'Öteki Sağlık' adlı kitabıyla tanınan Nuray Karpuzcu'nun hayatına dair merak edilenler haberimizde....

NURAY KARPUZCU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Kahramanmaraş Göksun İlçesi, Kuzutepe Köyü nüfusuna kayıtlı olan Nuray Karpuzcu, alanında önemli eğitimler alan bir isimdir. Araştırmacı yazar, sağlıklı yaşam koçu olarak çalışmalarını sürdüren Nuray Karpuzcu, Kupa Terapi (Hacamat) ve Öteki Sağlık isimli kitapların altına imza attı.

15 sene gibi uzun bir süre yoğun bakım hemşireliği yapmıştır. Ardından kupa terapisi öğrenmeye karar vermiş, İngiltere'den gelen uzman doktorlardan eğitimler almıştır. Nuray Karpuzcu tarafından yazılan son kitap "Öteki Sağlık", Hitabevi Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

NURAY KARPUZCU'NUN KİTAPLARI

Doktorunuzu Yiyin

Kupa Terapi (Hacamat)

Öteki Sağlık