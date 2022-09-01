Nuray Sayarı ile aylık burç yorumları | Eylül 2022 aylık burç yorumları | Terazi bu zamana kadar yapamadığını yapıyor, Kovanın eski aşkı kapısını çalıyor!

Ağustosu geride bıraktık. Yeni ayın ilk gününde ve sonraki 1 aylık süreçte burçlarının neler yaşayacağını, hangi durumlarla karşı karşıya gelebileceğini, aşk, arkadaşlık ve aile hayatında ne tür gelişmeler kaydedileceğini Eylül ayı aylık burç yorumları başlığı altında sizlere aktaracağız. Aylık burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Eylül 2022 aylık burç yorumları...

NURAY SAYARI İLE AYLIK BURÇ YORUMLARI | EYLÜL 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Yeni ayın ilk gününde ve sonraki 1 aylık süreçte burçlarının neler yaşayacağını, hangi durumlarla karşı karşıya gelebileceğini, aşk, arkadaşlık ve aile hayatında ne tür gelişmeler olacağını Eylül aylık burç yorumları başlığı altında sizlere aktaracağız. Nuray Sayarı'nın yorumladığı astroloji aylık burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Eylül 2022 aylık burç yorumları...

AYLIK KOÇ BURCU YORUMLARI EYLÜL 2022

Sevgili Koç; Eylül ayı boyunca gündeminizi belirlemeniz gerekiyor. Geçmişte yaşadığınız çözümleyemediğiniz birçok konu ve problem hayatınıza tekrar etki edebilir. İkili ilişkilerde eskiye dair konuları gündeme getirmemelisiniz. Kin, öfke ve nefret duygusunu barındırdığınız takdirde büyük pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Zihninizi dinlendirmelisiniz. Düşündüğünüzü hayata geçirebilmek için yaşam enerjinizi yükseltmelisiniz. Aşk hayatınızda, bitirdiğiniz ilişkileriniz varsa bağlantınızı kesip geleceğinize odaklanmalısınız. İşinize odaklandığınız sürece güzel sonuçlar alacağınız bir aydasınız.

"Yaşadığım her şeyi kabul ediyorum, geleceğime güveniyorum"

AYLIK BOĞA BURCU YORUMLARI EYLÜL 2022

Sevgili Boğa; Eylül ayında parasal konular gündeminizde olacak. Gelirinizi ve kazancınızı koruma altına almak isteyeceksiniz. Daha önce problem yaşadığınız kişilerle bu ay içinde hesaplaşma yapmamaya özen göstermelisiniz. Paranızın bereketini artırmaya ve kazancınızı katlamaya çalışmalısınız. Alerjik rahatsızlıklarınıza dikkat etmeniz gereken bir aydasınız. Aile içi ilişkilerinizde, bazı söylenilenler aklınıza yatmayabilir. Onlarla fikirsel tartışmalara girmemeye özen göstermelisiniz.

"Kararlarıma güveniyorum"

AYLIK İKİZLER BURCU YORUMLARI EYLÜL 2022

Sevgili İkizler; Eylül ayında bu zamana kadar kendinizi ifade edemediğinizi düşündüğünüz konularda kendinizi ifade etme fırsat bulacaksınız. Gündeminizde sözcüklerinizle birlikte çizdiğiniz imajınız sayesinde etrafınızdakilerin dikkatini çekeceksiniz. Zihinsel sağlığınıza ay boyunca dikkat etmelisiniz. Sizi zorlayan kişileri tamamen ortadan kaldıracaksınız. Hayat enerjinizi yükseltmeniz gerekiyor. Geçmişi yad etmemelisiniz. Eylül ayı boyunca geleceğe konsantre olmalısınız.

"Geleceğime güveniyorum"

AYLIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI EYLÜL 2022

Sevgili Yengeç; Eylül ayında, özellikle iş, kariyer ve kadersel planlarınız konusunda yeni başlangıçlar yapmak isteyeceksiniz. Yeni bir düzen oluşturmak istiyorsunuz. Çok kolay bir şekilde gelişeceğinizi bilmelisiniz. Ayrıca çevrenizdeki kişileri gözlemleyecek ve kime güvenip güvenmemeniz gerektiğini fark edeceksiniz. Fikirleriyle sizi zorlayan kişileri hayatınızdan uzaklaştıracaksınız. Ne istediğinizi bileceğiniz bir ay olacak. Huzurunuza huzur katacaksınız.

"Ben yeniliklere izin veriyorum"

AYLIK ASLAN BURCU YORUMLARI EYLÜL 2022

Sevgili Aslan; Eylül ayında günlük yaşamınızda, sosyalleşmek istediğiniz kişileri eleyerek seçeceksiniz. Araf duygular içerisinde olmayacak ve doğru seçimler yapacaksınız. Sağlam adımlar atacaksınız. Her şey planladığınız ve arzu ettiğiniz gibi olacak. Sizi yoran arkadaşlarınızın tekrar geri gelebileceği bir aydasınız. Bitirdiğiniz ilişkilere tekrar şans vermemenizde fayda var.

"Ben her an kendimi yenileyerek hayata bağlanıyorum"

AYLIK BAŞAK BURCU YORUMLARI EYLÜL 2022

Sevgili Başak: Eylül ayında, hedefleriniz konusunda daha net olacaksınız. Zorluklar sona erecek. Saygınlık kazanacağınız bir aydasınız. İş ve kariyer yolunuzda mücadelesini verdiklerinizin karşılığını alacaksınız. Derin düşünmek sizi başarıya ulaştıracak. Aşk ve ikili ilişkilerde, yıprandığınız bir ilişkideyseniz bunu bitirme kararı alabilirsiniz. Kendi hayatınıza konsantre olacaksınız. Hedeflerinizin ve amaçlarınızın istediğiniz gibi sonuçlandığını göreceksiniz.

"Yenilendikçe güven ve güç kazanıyorum"

AYLIK TERAZİ BURCU YORUMLARI EYLÜL 2022

Sevgili Terazi; Eylül ayında, hayata bakışınızı geliştirmek isteyeceksiniz. Sağlam adımlar atarak yaşam yolunuzda ilerleyeceksiniz. Bu zamana kadar yapmak isteyip yapamadıklarınızı yapacağınız bir aydasınız. Geleceğe bakış açınız değişecek. Kendinizi geliştirmek ve eğitmek için yeni kararlar alacaksınız. Öfke ve şiddet içeren olaylardan uzaklaşacaksınız.

"Sakinlik size kazandıracak"

AYLIK AKREP BURCU YORUMLARI EYLÜL 2022

Sevgili Akrep; Eylül ayında, gücünüzü ortaya koymak istediğiniz konulardaki zorlukların boşuna olduğunu göreceksiniz. Sizi sinirlendirecek insanlarla karşılaşabilirsiniz. Sanki insanların sizi kızdırmak için uğraştığını düşünebilirsiniz. Sakinliğinizi korumanız gerekiyor. Sadakate çok önem veren Akrep burcu aşk hayatında ciddi düşündüğü ilişkide sadık kalmayı başarıyor. Sizin hakkınızda söylenilenlere takılı kalmamalı ve kendi içinizde geldiği şekilde davranmaya devam etmelisiniz.

"Kimin ne düşündüğünü umursama"

AYLIK YAY BURCU YORUMLARI EYLÜL 2022

Sevgili Yay; Eylül ayında ilişkilerde kendinizi nasıl yansıttığınız oldukça önemli olacak. Eğer yalnızsanız bir anda kendinizi ilişki içerisinde bulabilirsiniz. Sonlandırdığınız ilişkilerinizin karanlık enerjisini üzerinizde tutmayacaksınız. İş hayatınızda verdiğiniz emeğin karşılığını alacaksınız. Bolluk ve bereket hayatınıza olumlu yansıyacak.

"Önünüz açık"

AYLIK OĞLAK BURCU YORUMLARI EYLÜL 2022

Sevgili Oğlak; Eylül ayında, tavrını beğenmediğiniz kişilerin sizi anlayacağını biliyorsanız uyarın ancak kendi doğrusundan asla vazgeçmeyen insanlara bir şey dememelisiniz. Değişmek istemeyen insanlara bulaşmayın. Alışkanlıklarınızı düzenlemek isteyeceksiniz. Geleceğinizle ilgili maddi konulardaki belirsizlikleri ortadan kaldıracaksınız. Emir kipi kullanmamaya özen göstermelisiniz. Manen huzur bulacağınız bir aydasınız. Spor kazaları konusunda dikkat etmelisiniz.

"Ben kendimi yönetirim"

AYLIK KOVA BURCU YORUMLARI EYLÜL 2022

Sevgili Kova; Eylül ayında, aşk, iş, ilişki konusunda yıpratıldıysanız tekrar eski konular gündeme gelebilir. Geçmişten bugüne yansıyan konuları kabul edin. Geçmişi değiştiremeyeceğinizi fark edin ancak geleceğinize güvenin. Kendinize yeni bir hobi edinebileceğiniz bir aydasınız. Bitirdiğiniz ilişkilerden eski partnerler geri dönebilir. Denenmişi denememelisiniz.

"Geleceğe odaklanın"

AYLIK BALIK BURCU YORUMLARI EYLÜL 2022

Sevgili Balık; Eylül ayında, hayatımı yeniden nasıl inşa edebilirim düşüncesi içerisinde olabilirsiniz. Kimsenin baskısı altında kalmamaya özen göstermelisiniz. Kimsenin sizi yönetmesine izin vermemelisiniz. Açık sözlü olmalısınız. Ayın ilk on gününde kırılgan tavırlar sergilememeye dikkat edin. 12 Eylül'e kadar yeni aşk ve arkadaşlıklara yer verebilirsiniz.

"Ne kadar kendinizden eminseniz o kadar güvendesiniz."