Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 15 Ağustos 2021 Pazar| İkizler burcu, arkadaşlık ilişkilerinizi gözden geçirin!

Günlük burç yorumlarına göre 15 Ağustos 2021 Pazar gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 15 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Sevgili Koç; Bugün kendinizi zinde hissettiğiniz bir güne uyanıyorsunuz. Hafta boyu hissettiğiniz yorgunluktan eser kalmayacak bir güne merhaba diyeceksiniz. Arkadaşlık ilişkileriniz, aile sohbetleriniz ve iş yerindeki yükselişinizle, özgüveninizin yerine geldiği, kendinizi daha iyi hissettiğiniz bir döneme giriyorsunuz. Ancak ne olursa olsun kendinizi yine baskı altında hissedeceksiniz. Bunun için sakin kalmaya ve soğuk kanlı olmaya özen göstermelisiniz. Son zamanlarda sizi yıpratan tüm olaylardan yavaş yavaş sıyrılacak, küllerinizden yeniden doğacaksınız. İş hayatınız biraz stresli geçiyor olabilir, bakış açınızı biraz daha değiştirirseniz eğer, emeğinizin karşılığını en iyi şekilde alacağınız bir döneme gireceksiniz. Maddi konular gündeme gelebilir, ancak endişe edilecek bir durum söz konusu değil. Bu dönemde sakin tavırlar sergilemenizde fayda var.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 15 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Sevgili Boğa; Bugün haftanın yorgunluğunu ilk defa enerjinizle değil, miskinliğinizle üstünüzden atacaksınız. Haftaya iyi bir giriş yapmıştınız ve bu sizde olumlu etkiler yaratmaya devam edecek. Yaşadığınız hanede bu sıralar tüm şartları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacak, dengeleri tam da istediğiniz kıvama getireceksiniz. İş hayatında zorluklar yaşıyor fakat bunun üstesinden en iyi şekilde geliyorsunuz. İşinizdeki üstlerinizin sizden memnun kaldığı ve takdir ettiği dönemdesiniz. Bu hafta adeta bir yıldız gibi parlamak keyfinizi yerine getirecek ve aşk hayatınıza bunu yansıtacaksınız. Partnerinize güzel iltifatlar edecek, ona sürprizler yapacaksınız. Aile, ilişki, arkadaşlığa dair ne sorununuz varsa hepsini konuşup ortak yol bulmak isteyeceksiniz. Bu dönemde arkadaşlık ilişkinizi ve aşk hayatınızı birbirine karıştırmamaya özen gösterin.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 15 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Sevgili İkizler; Bugün yorgun ve bitkin bir güne uyanıyorsunuz. Bu sıralar yaşadığınız arkadaşlık, iş ve aile konuları sizi çok yordu. Hayatınızda yolunda giden tek şeyin ilişkiniz olduğunu düşüneceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Ancak bu düşünce size zarar verebilir. Aile ve arkadaşlıklarınızda problemlerinizi konuşmak yerine kaçmanız size olumsuz sonuçlar getiriyor. Bu hafta çok güvendiğiniz arkadaşlıklarınızdan sağlam bir darbe alabilirsiniz. Haklı olduğunuzu düşünüyorsanız bile bu konuyu dillendirmemenizde fayda var. Herkese çok güveniyorsunuz ve ne olursa olsun sonunda yine kendinizi pişman olmuş buluyorsunuz. Yarın yeni bir haftaya girecek ve küllerinizden yeniden doğacaksınız. İlişkinizin sorunsuz gittiği, aile hayatınızdaki sohbeti düzelttiğiniz bir döneme gireceksiniz. Ancak iş hayatınızı kafaya çok takıyorsunuz, bu da hem ruhsal hem bedenen sizi yoruyor. Bu dönemde daha olumlu düşünmeye ve şikayet etmemeye özen göstermelisiniz.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 15 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Sevgili Yengeç; Bugün duygularınızın karmakarışık olduğu bir gündesiniz. Haftanın son günü de ilk günü gibi karmaşık duygularınızla geçiyor. Ancak bu sizi artık ürkütmesin çünkü bu haftanın ilk günüyle tüm karışıklıklardan kurtulacak, kendinizi netliğe adayacaksınız. Sosyal hayatınızda olduğu gibi aşk hayatında da ikileme düşüp duruyor, kafanızda büyüttüğünüz tüm problemleri hayatınıza yansıtıyorsunuz. Kendinize sınır koymadığınız, ancak sınıra en ihtiyaç duyduğunuz bir dönemdesiniz. Bir işe kalkışmadan önce mutlaka çevrenizdekilerden fikir alışverişi yapmalısınız. Hata yapmaya meyilli günler içerisindesiniz ve bu size maddi manevi sıkıntılar yaşatabilir. İş hayatınızda çok yoruldunuz, ancak emeklerinizin karşılığını almak için biraz daha zamana ihtiyacınız olacak. Bu sizin motivasyonunuzu düşürmesin. Bu dönemde hata yapmamaya özen göstermelisiniz.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 15 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Sevgili Aslan; Bugün haftanın tüm yorgunluğunu, üzerinize serpilen ölü toprağını atıyorsunuz. Sevdiklerinizle veya partnerinizle şahane bir gün geçireceksiniz. Size iyi gelen bu randevular yarın haftaya zinde başlamanız için şahane bir motivasyon kaynağı olacak. Bu sıralar her şeyin istediğiniz gibi gitmesini istiyorsanız odaklanma probleminize çare bulmalısınız, bunu başarırsanız mutluluk ve başarı peşinizden gelecek. İş ve kariyer hayatınızda bugün ve gelecek günlerde emeklerinizin tüm karşılığını alacaksınız. Bu sıralar maddi harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var, amaçlarınız dışında harcama yapmamaya özen göstermelisiniz. Stabil ilerleyen arkadaşlıklarınız size daima güç oluyor. Hafta içi arkadaşlarınızla bir etkinliğe katılabilirsiniz. Bu dönemde odaklanmaya özen göstermelisiniz.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 15 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Sevgili Başak; Bugün hayallerinizden sıyrılıp artık gerçeklerle yüzleşmeye hazırlanmaya başlamalısınız. Sürekli ertelediğiniz sorumluluklarınızı yerine getirmeli ve bunların dışına çıkmamaya özen göstermelisiniz. Kendi hayatınıza adapte olamadığınız, problemlerinizi ve üzerinize düşen işleri kenara attığınız dönemden çıkmaya yavaş yavaş başlıyorsunuz ancak, bu sizin elinizde. Gerçeklerden kaçmayıp, sorumluluklarınızı ve hatalarınızı kabul ettiğiniz takdirde bu bunaltıcı dönemden kurtulacaksınız. Bugün aşk ve ilişki hayatınızdaki tüm sorunları tamamen geride bırakmaya çalışın. Zira olayları zihninizde büyütüp yeni sorunlara yol açabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durum her ne kadar karmaşık olsa da kendinizle yüzleşerek ve öz eleştiri yaparak bunların üstesinden geleceksiniz. Bu dönemde çevrenizden tavsiye almanızda fayda var.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 15 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Sevgili Terazi; Bugün içinizdeki enerjinin sosyal hayatınıza da yansıdığını çevrenizden çok sık duyabilirsiniz. Yaşadığınız tüm sıkıntıların tek başınıza üstesinden gelmeniz sizi küllerinizden doğdurdu. İyi niyetinizden kaybettiğinizi düşündüğünüz her olay bugünden itibaren size meyve vermeye başlıyor. Hayatınızda yepyeni bir döneme girebilirsiniz, bunu değerlendirmenizde fayda var. Motiveniz ve enerjiniz yerinde olacakken yeni bir girişim projesi size güzel dönüşler sağlayabilir. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha iyiye gidebilir. Aşk hayatınızda arkadaşlık ilişkileriniz kadar şanslı olmamanız sizi üzüyor, bu durumu sosyal çevreye yansıtmamak için yoğun efor gösteriyorsunuz bu da sizi zorluyor. Bu dönemde yakın arkadaşlarınızdan veya aile bireylerinizden destek alabilirsiniz. Enerjinizi doğru kullanmanızda fayda var.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 15 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Sevgili Akrep; Bugün hatalarınızdan ders çıkaracağınız bir güne uyanıyorsunuz. Kendinizi dinlediğiniz ve sorunlarınızı çözmek istediğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz. Uzun zamandır kendinizi soyutladığınız ailenizden ve sosyal çevrenizden özür dilemek istiyor fakat bunu başaramıyorsunuz. Bu hafta ego savaşınızı bir kenara bırakmalı ve iletişim gücünüzü kullanarak kendinizi açıklamalısınız. Zira soğuk tavırlarınız insanlar üzerinde yanlış etki bırakabilir ve bundan sonraki süreçte daima öyle hatırlanabilirsiniz. Bunun için çaba göstermeli, ona göre adımlar atmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Her türlü sıkıntının üstesinden gelebilecek güce sahipsiniz. Daha kontrollü olduğunuz sürece bir problem yaşamayacaksınız. Bu hafta sizin için yepyeni bir sayfa veya karalama defteri de olabilir. Ego savaşlarınızı durdurmanızda fayda var.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 15 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Sevgili Yay; Bugün kendinizde her gücü bulduğunuz bir gündesiniz. Haftaya şahane bir geçiş yapma yolunda güzel adımlar gerçekleştiriyorsunuz. Bugün enerjinizi dışarı atmanız size iyi gelecek. Sosyal hayatınızda yaşadığınız olaylar ruh halinize büyük zararlar verdi ancak, tüm olumsuzluklardan yavaş yavaş sıyrılacaksınız. İlişki hayatınızda karşı tarafa verdiğiniz değer tam olarak anlaşılmıyor, bu da türlü kavgalara sebep vererek partneriniz üzerinde olumsuz etkiler bırakıyor. Değer ve sevginizde net olduğunuz takdirde işler istediğiniz gibi ilerleyecek. İş hayatınızda çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor, sonrasında size güzel dönüşler sağlanacak. Bu dönemde aşk ve arkadaşlık ilişkileriniz arasında eşitlik sağlamaya özen gösterin.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 15 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Sevgili Oğlak; Bugün kendinizi biraz da olsun iyileşmiş ve yenilenmiş hissedeceksiniz. Ailenizin ve arkadaşlarınızın yanınızda olduğunu bilmek size daima güç veriyor. Olumsuzluklar yaşadığınız bir dönemi geride bırakmaya başlıyorsunuz. Ruhen iyi olduğunuzu çevrenizdekilerden duydukça motive olacağınız günlerin içerisindesiniz. Bu dönemde kendinize vakit ayırmanız size çok daha iyi gelecek. Yeni hobiler edinmek veya yeni yerler keşfetmek ufkunuzu genişletebilir. İş hayatınızda yaşadığınız aksaklıklara bu haftanın başlangıcıyla son veriyor, emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Sert ve net tavrınız sizden hoşlanmayan insanları rahatsız ediyor, yakın çevrenizin de size karşı hep bir duvarı var. Bu durumdan kurtulmak için kendinizi biraz daha törpülemenizde fayda var. Etkilerini siz bile fark edeceksiniz.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 15 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Sevgili Kova; Bugün ruh ve beden yorgunluğunuzu dindireceğiniz bir gündesiniz. Bu günü evinizde dinlenerek de değerlendirebilirsiniz ancak, sevdiklerinizle bir yere gitmek size iyi gelecek. Stabil ilerleyen hayatınıza ara ara ufak dokunuşlar yapmak size iyi gelecek. Farklılıklara daima açık olan yapınız ile hayatınızda durgunluğa geçit vermiyorsunuz. Enerjinizin bitmek bilmemesi size güzel gelişmeler sağlayacak. Güzel işler başaracak, yakın zamandan üstlerinizden takdir toplayacaksınız. Aşk hayatınızda ufak tefek sorunlar çıkabilir ancak, sabırlı olursanız üstesinden gelemeyeceğiniz bir problem olmayacak. Bu dönemde sakin kalmaya özen göstermelisiniz.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 15 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Sevgili Balık; Bugün ve bu haftanın ilerleyen günlerinde genel olarak emeklerinizin karşılığını alacağınız bir gündesiniz. Aile içinde yaşadığınız olumlu gelişmeler sosyal hayatınıza da yansıyacak ve kendinizi iyi hissedeceksiniz. Parıl parıl parladığınız bir döneme giriş yapıyorsunuz. Maddi ve manevi kazançlar elde edeceğiniz günler çok yakın. Arkadaşlık ilişkilerinizde oluşan güven temelini sağlam kurma konusunda uzmanlaşmış olmalısınız ki, sosyal çevreden yana hiçbir sıkıntınız yok gibi duruyor. Duygusal yapınız var bu doğru fakat profesyonel hayatınıza bunu dahil etmiyorsunuz, bu da her işinizde başarı sağlamanızı kolaylaştırıyor. Bu dönemde hata yapmamaya özen göstermelisiniz.