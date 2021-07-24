Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 25 Temmuz 2021 Pazar | Oğlak burcu, Bu aralar sözleriniz yanlış anlaşılmalara neden olabilir, dikkatli olmakta fayda var

Günlük burç yorumlarına göre 25 Temmuz 2021 Pazar gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 25 TEMMUZ 2021 PAZAR

Sevgili Koç, bugün yaşadığınız sıkıntılardan dolayı, kendinizi kabuğunuza çekmek istiyor olabilirsiniz ancak, bu dönem parladığınız bir dönem olacak. Kendinizi soyutlayıp elinize geçecek olan fırsatları kaçırmamaya özen gösterin. Bu sıralar kısmetlerinize hep açık kapı bırakın, moraliniz ve enerjiniz ne kadar düşük olursa olsun, elinizin tersiyle itemeyeceğiniz tekliflerle karşılaşacaksınız. Aşk hayatınızdaki gerginliğin, sosyal hayatınıza yansımasına müsaade etmeyin. Etkilendiğiniz bu durum karşısında sosyal hayatınıza daha fazla zaman ayırın ki kötü enerjiniz dağılıp gitsin. Bu süreçte hata yapmamaya özen gösterin.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 25 TEMMUZ 2021 PAZAR

Sevgili Boğa, bugün parladığın ve kısmetinin açıldığı bir gündesin. Bugün de dahil olmak üzere bu ay birçok bereketli iş senin kapını çalacak. Yeni ortamlara girebilir veya yeni iş sahibi olabilirsiniz. Çalışkanlığınız sayesinde kapınıza dizilen tüm fırsatları en iyi şekilde değerlendireceksiniz, fakat ne istediğinizi bilmenizde fayda var. Bu aralar kararlı döneminizden uzakta görünüyorsunuz, karar verirken ailenizden, sevdiklerinizden yardım almalısınız. Aksi takdirde elinize geçen fırsatları itmiş olursunuz. Aşk ve ilişki durumlarınızda emekliye ayrılmış gibi bir rahatlık yaşayacaksınız, partnerinizle birbirinizi dinleyip anlamak ilişkinize çok iyi gelecek.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 25 TEMMUZ 2021 PAZAR

Sevgili İkizler, bugün yoğun ve yorgun olabilirsiniz. Bu yüzden modunuz her daim düşük olabilir, bu sizi yıldırmasın. Gerginlikler yaşayabileceğiniz gibi güzel haberler alacağınız bir gündesiniz. Yoğunluklarınız arasına sıkıştırdığınız önemsiz işlerinizi bir kenara bırakıp dinlemenizde fayda var. Bu sıralar arkadaşlıklardan yana her zaman gülen yüzünüz bu defa pek gülmeyecek. Arkadaşlarınıza sorunlarınızı anlattıkça içiniz rahatlayacak, içinize atmayın, paylaşın. Bu dönemde hayatınızda yolunda gidecek en başlıca şey ilişkiniz, ilişkinizde huzur dolu konuşmalar yaşayacak, partnerinizle birbirinizi anlayarak keyifli vakit geçireceksiniz.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 25 TEMMUZ 2021 PAZAR

Sevgili Yengeç, bugün kendinizi çok yalnız hissedebilirsiniz. Her şey üst üste gelmiş ve her olay sizin başınıza geliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ancak bugünden itibaren bu negatif duygular üstünüzden kalkacak. Bunun en büyük etkisi aileniz olacak. Ailenizle geçirdiğiniz vakitten keyif aldıkça sosyal hayatınızda da tüm işlerinizi yola koyacaksınız. Çalışma hayatının verdiği yorgunluktan gergin zamanlar geçirebilirsiniz, aman dikkat, bu geçici bir durum. Bu sıralar bol bol vitamin almaya özen gösterin. Aşk hayatınızda yaşadığınız problemleri sosyal hayatınıza yansıtmamaya dikkat edin.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 25 TEMMUZ 2021 PAZAR

Sevgili Aslan, bugün parıl parıl parladığınız ve tatile doyduğunuz bir gündesiniz. Bu dinleniş size çok iyi gelecek. Kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz ve yanınızda sevdiklerinizin olduğu günlere giriş yapıyorsunuz. Hayatınızda stabil ilerleyeceğiniz fakat bir o kadar huzurlu geçecek bir evredesiniz. Bu dönemlerin kıymetini bilmekte ve bu günleri iyi değerlendirmekte fayda var. İlişki ve aşk konusuna geleceksek, partnerinizle zıtlıklarınızı çok güzel avantaja çeviriyorsunuz ve bu durum sizi mükemmel çift yapıyor. Bu dönem keyfinizin kaçmasını istemiyorsanız kriz anlarını yönetmeye dikkat etmelisiniz.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 25 TEMMUZ 2021 PAZAR

Sevgili Başak, bugün iletişimle ilgili konularda kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Bakış açınızdaki değişimden doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Çevresel koşullar değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebilecek olmanız da önemli. Tam olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçtesiniz. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal konularda sabit düşüncelerden uzaklaşmaya çalışmalı ve yaşanan kararsızlıkları da ortadan kaldırmaya odaklanmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey istediğiniz gibi şekillenebilir.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 25 TEMMUZ 2021 PAZAR

Sevgili Terazi, bugün, sahip olduğunuz değerleri koruma konusunda daha katı davranabilirsiniz. Etrafınızdaki hiçbir insanın sizi incitmesine müsaade etmeyeceksiniz. Yüzünüzü genelde yumuşak bulup sizi incitmeye çalışan insanlara hadlerini bildireceğiniz bir gündesiniz. Haksızlığa tahammülünüzün olmadığı bu dönemde aranızı açtıklarınızın sayıları artabilir fakat bu size büyük bir rahatlık sunacak. İlişkinize gelecek olursak, haklı olduğunuzu bildiğiniz için geri adım atmayacaksınız, karşı taraftan incelik beklemek yerine anlayış beklediğiniz dönemdesiniz. Bu dönemde kalp kırmamaya özen gösterin.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 25 TEMMUZ 2021 PAZAR

Sevgili Akrep, bugün hatalarınız için oturup düşünme vakti. Son zamanlarda yaptığınız fevrilikler size zarar olarak geri dönüyor. Kendinizi haklı gördüğünüz konularda büyüklerinize danışıp fikir alışverişi yaparsanız çok daha sağlıklı kararlar alabilirsiniz. Partneriniz de dahil olmak üzere çevrenizdekiler sizden bu sıralar pek memnun değil. Bunu düzeltmek için harika bir gün. Hata yapmamaya özen gösterin.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 25 TEMMUZ 2021 PAZAR

Sevgili Yay, bugün ayağa kalkma vakti. Kırgınlıklarınızdan, üzüntülerinizden ve şikayetlerinizden kurtulup kendiniz için yenilik yapacaksınız. Bu yeni bir şeyler yapmak olabilir. Kamp, hobi kursları veya arkadaşlarla eğlence gibi kafanızı dağıtacak ve size iyi gelecek ortamlarda bulunacaksınız. Maddi konularda ailenizden yardım almak istemiyorsunuz fakat bu dönem ailenizden yardım almaktan çekinmeyin. İlişkiniz konusunda bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Önce karşı tarafı dinlemenizde fayda var. Bu dönemde doğru kararlar vermeye özen gösterin.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 25 TEMMUZ 2021 PAZAR

Sevgili Oğlak, Bugün düşünceli bir gündesiniz. Arkadaşlarınızla geçireceğiniz güzel vakitle birlikte kafanızda sizi yoran düşünceler bir nebze azalacak. Doğru kararlar verdiğiniz veya vereceğiniz bir döneme girdiniz, her kararınızda yanınızda bulunacak aile ve arkadaşlarınızın desteğini alarak bu karamsar dönemden çok çabuk sıyrılacaksınız. Partnerinizle ciddi anlaşmazlıklar yaşayıp ilişkinize son verebilir ya da anlayış gösterip bir şans daha vereceksiniz. Tüm bunlar yaşanırken aile ve arkadaşlarınızdan manevi destek almayı unutmayın.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 25 TEMMUZ 2021 PAZAR

Sevgili Kova, Bugün tatile doyduğunuz bir gün olacak. Bugünlerde iş hayatınızda çok daha planlı davranmanızda fayda var. Aksi takdirde hoşunuza gitmeyecek iş sıkıntıları yaşayıp, keyifli anlarınızı bozabilirsiniz. Oldukça parladığınız bu dönemde yeni fikirlere açık olmaya özen göstermelisiniz. İlişkinizde partnerinizi çok mutlu ettiğiniz ve edeceğiniz bir dönem yaşıyorsunuz, ilişkide yaşanılan bu huzurlu anlar, sosyal yaşamınıza da yansıyacak. Çevrenizden güzel enerjiniz hakkında olumlu yorumlar alabilirsiniz.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 25 TEMMUZ 2021 PAZAR

Sevgili Balık, Bugün, enerjinizi en doğru şekilde kullanmaya çalışacaksınız. Etrafınızda olan biten her ne varsa geniş açıdan bakmaya başlıyorsunuz. Hayata geçirmek istediğiniz planlarınızla ilgili de yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İletişimle ilgili konularda daha kontrollü ve dikkatli olmaya çalışmalısınız. Hata yapmaktan kaçınmanız gereken bir gün. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı net olarak ortaya koymaya çalışmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Hata yapmamanız gereken bir süreçtesiniz.