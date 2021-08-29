Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 29 Ağustos 2021 Pazar| İkizler burcu: Karamsar döneme giriyorsunuz!

Günlük burç yorumlarına göre 29 Ağustos 2021 Pazar gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 29 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Sevgili Koç; Bugün kendinize upuzun bir gün ayırma vakti. İç sıkıntılarınız ve öz eleştirilerinizle kendi eksiklerinizi tamamlayacağınız bir güne uyanıyorsunuz. Bugün içinizi sıkan olaylarla yakından ilgilenmek isteyecek ve onları çözüme kavuşturmak için çabalayacaksınız. Kendi bildiğiniz doğrulardan vazgeçmeyeceksiniz ancak, bazı fikirlerinizde değişikliğe gidebilirsiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün sizi zorlayacak bir olayla karşılaşabilirsiniz ancak güzel enerjinizle bununda üstesinden geleceksiniz. İlişki konusuna gelecek olursak kendinizi tam hissedemediğiniz döneme giriş yapıyorsunuz. Duygularınızda oluşan dalgalanmalar ilişkinizden uzaklaşmanıza neden oluyor. Bu dönemde iki kez düşünmeye dikkat edin. Duygularınızı mantığınızın kurbanı etmeyin.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 29 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Sevgili Boğa; bugün hatalarınızdan dönmek için harika bir gün! Düşüneceğiniz, kendinize alan yaratacağınız bir gün ancak, egonuzu bir kenara bırakmalısınız. Karşınızdaki insana konuşmalarınızla zarar veriyor, kırıcı cümleler sarf edebiliyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızdaki stresi hayatınıza yansıttıkça çevrenizdekileri şaşırtıyor, gergin tavırlarınızla kendinizi sevdiklerinizden uzaklaştırıyorsunuz. Bugünü kendinize dinlenme ve kendinizi dinleme günü olarak ilan edebilirsiniz. Yaşadığınız iş stresinin önüne hiçbir şey geçemiyorken, kafanızı dağıtacak hobiler edinebilirsiniz. Maddi konularda sıkıntı yaşayabilir, bunun için biraz daha tutumlu olmaya özen gösterebilirsiniz. Bu dönemde fevri davranmamaya dikkat edin. Unutmayın öfkeyle kalkan zararla oturur.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 29 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Sevgili İkizler; Uzun zamandır kendinizi iyi hissettiğiniz dönemin sonuna geliyorsunuz. Kendinizde gördüğünüz umursamaz tavırlara sizin bile şaşırdığınız dönemi geride bırakıyor ve bu hafta alışkın olduğunuz karamsar döneme giriyorsunuz. Aile, arkadaşlık ve ilişki yaşamınızda çıkmaza girdiniz ve çıkmak istiyorsunuz. Bunun için iletişimin tüm yollarını deniyorsunuz ancak, kendinizi açıklamaya çalışmaktan vazgeçmek size çok daha iyi gelecek. İnsanlara bir şeyler anlattıkça kendinize zarar verdiğinizin farkına bir yakınınızın tavsiyelerini dinlerken varacaksınız. Çoğu zaman mutlu gözükseniz de kendi kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. Biraz daha pozitif düşünmenizde fayda var, aksi halde psikolojinize iyi gelmeyecek duygu değişimleri yaşayabilirsiniz. İş ve kariyer hayatınız stabil ilerlerken bu monotonluktan sıkabilirsiniz ancak, pes etmemeniz gerek.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 29 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Sevgili Yengeç; Bugün ani bir kararla seyahat edebilir, kendinize yeni rota belirleyebilirsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirmek için uzun ve sakin bir zaman var önünüzde ancak, acele etmek istiyorsunuz. Zamanın size getireceği güzelliklere güvenmeniz size yarar sağlayacak. Bir işe kalkışmadan önce aile büyüklerinizden veya güvendiğiniz dostlarınızdan tavsiye almayı ihmal etmeyin. Şu sıralar iş konusunda riskli adımlar atmamaya özen gösterin, evren kariyer yönünden sizden yana olmayabilir. Aşk ve ilişki durumunuzda birlikteliğiniz için daha yapıcı kararlar vermeye çalışın. Karşınızdaki insana değerli olduğunu daha açık hissettirmelisiniz. Bu, size ve ilişkinize iyi gelecektir. Bu dönemde hızlı karar vermekten kaçının.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 29 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Sevgili Aslan; Bugün kendinizi zinde hissedeceğiniz ve dinlenecek zamanınızın bol olduğu bir gündesiniz. Güne güzel sohbetle geçen bir kahvaltıyla başlamanız gününüze güzellik katabilir. Uzun zamandır yaşadığınız yoğunluk nedeniyle başlayan tatil ve dinlenme isteğinize bugün kavuşuyorsunuz. Miskin bir günün ardından iş yerinden güzel bir haber alabilirsiniz. İş ve kariyer hayatınızdaki çabalarınızın karşılığını yavaş yavaş almaya başladığınız bir döneme giriyorsunuz. En belirgin özelliğiniz olan "liderlik" kavramı sizinle kariyer anlamında bütünleşecek gibi duruyor. Arkadaşlık ve aşk seçimlerinizde verdiğiniz doğru kararlar hayatınızı iyi yaşamanıza yardımcı oluyor. Bu sıralar hayatınızda kariyer alanı haricinde pek bir değişiklik görünmüyor. Doğru adımlar atmaya ve doğru bildiğiniz gerçeklerden vazgeçmemeye gayret edin.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 29 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Sevgili Başak; Bugün arkadaşlık ilişkilerinizi gözden geçirebileceğiniz bir güne uyanacaksınız. Günlerdir içinizi yiyen ve içinden çıkamadığınız durumlar karşısında açık sözlü tavrınızı gösterecek, olayları sonlandırabilir veya yeniden filizlendirebilirsiniz. Bu sıralar her şey sizin elinizde olacak, verdiğiniz kararlar onaylanacak ve attığınız adımların arkasında durulacak. Kendinizi güçlü hissedeceğiniz ve yalnız olmadığınızı anlayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Aşk ve ilişki hayatınızda girdiğiniz çıkmazdan bir an önce kurtulmak istiyorsunuz ancak, bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Emin olmadığınız ilişkilere kapılarınızı açmamalı, aşk anlamında biraz daha kendinize zaman vermelisiniz. Aksi takdirde karşınıza çıkan fırsatları duygu karmaşanızla reddedebilirsiniz. Açık sözlülüğünüz ve yumuşak başlı oluşunuz çevreniz tarafından seviliyor, bugün bu durumla ilgili birisinden iltifat alabilirsiniz.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 29 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Sevgili Terazi; Bugün karmaşık duyguları bir arada barındırabilirsiniz. Kafanızda oturtamadığınız sorunlar yeniden gündeme gelebilir, iç sıkıntınızın artacağı bir gün yaşayabilirsiniz. İçinizde biriktirdiğiniz sorunlar gün yüzüne çıkabilir. Aile yakınlarınızdan veya arkadaş çevrenizden tavsiyeler alabilirsiniz. Bu sıralar içe dönük tavrınızı dışa döndürebilir, sorunlarınıza çözüm bulmak için konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Aşk ve ilişki durumlarınız her zamankinden biraz daha karışık olabilir, yumuşak tavrınızı kullanmalarına izin vermeyin. Üzülen taraf siz olmak istemiyorsanız, biraz daha tavırlarınızı net göstermelisiniz. Bu sıralar fevri davranmamaya ve iki düşünüp bir hareket etmeye özen göstermelisiniz. Aksi halde alacağınız acele kararlar sizi olumsuz durumlarla karşı karşıya getirebilir.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 29 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Sevgili Akrep; Bugün sağlıklı düşünmek ve doğru adımlar atmak için çabalayacağınız bir güne başlayabilirsiniz. Aylardır yaşadığınız içsel yalnızlığın çaresi sizin iletişim gücünüzde saklı. Kibirli tavırlarınızdan ötürü çevrenizdekileri kendinizden uzaklaştırmış, arkanızdan dönen konuşmalara sebep olmuşsunuz. Bunu düzeltmek için önce kendinize öz eleştiri yapmalı, daha sonra ne problem yaşadıysanız bunu çözüme kavuşturmak için kolları sıvamalısınız. Unutmayın, konuşursanız insanları etkiniz altına alabilecek derecede iletişim kabiliyetiniz var. Doğru zamanda doğru şekilde bu özelliğinizden faydalanabilirsiniz. Bu dönemde yapıcı olmaya özen göstermelisiniz.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 29 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Sevgili Yay; Bugün hatalarınızla yüzleşmenizde fayda var. Son zamanlarda gösterdiğiniz davranışlar size çok uzak karakteri yansıtıyor. Arkadaşlık ilişkileriniz ve aşk hayatınızı birbirinden ayırmanın zamanı geldi. İnsan silmeyi bu kadar kolaylaştırmanız size bir zaman sonra kendinizi yalnız hissettirecek. Çevrenizde güvendiğiniz çok az insan kaldı ancak, bu sıralar yakınınız bildiğiniz kişilere bile özelinizi anlatmamalısınız. Evren şu sıralar sizden yana değil. Arkadaşlık ilişkilerinizde yaptığınız yanlışları sonradan fark edeceksiniz. İnişli çıkışlı yaşadığınız ilişkinize son verme kararı alabilir ancak yeniden denemek için bir adım daha atabilirsiniz. İnsanları dinlemeye ve arkalarından konuşmamaya özen gösterin.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 29 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Sevgili Boğa; Kendinizi hiç iyi hissetmediğiniz kadar iyi hissedecek, öz güven yenilenmesi yaşayacaksınız. Yaşadığınız sıkıntıları ve kötü olayları ardınızda bırakıp, yepyeni bir sayfa açacağınız bir güne giriş yapıyorsunuz. Çevrenizdekiler az ama öz, size yetiyor ve size daima iyi geliyorlar. Aileniz, arkadaşlarınızla aranızda olan güzel muhabbet size daima güç veriyor. Yine onlardan fikir ve tavsiyeler alarak yeni bir aşka yelken açabilirsiniz ancak, iyice düşünüp ölçmeniz gerekiyor. Bu dönemde kendinizi dinleme konusunda çok fırsat elinize geçti ve küllerinizden doğmamak için bir nedeniniz kalmadı. Bu dönemde sakin davranmaya özen gösterin.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 29 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Bu sıralar daha çok geleceğe yönelik planlamalarınız doğrultusunda hareket edeceksiniz. Yapacağınız değişimlerden yana şansınız gülecek ve olumlu geri dönütler alacaksınız. Yapmak istediklerinize kolaylıkla ulaşabilecek olmanız da önemli. Yaşamsal konularda ufak tefek tersliklerle karşı karşıya kalacak olsanız da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Öte yandan aşk hayatınızda birlikteliğinize verecek olduğunuz önemin de üst seviyelere çıkma ihtimali var.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 29 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Sevgili Balık; Günlük aktiviteleri değerlendirmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Dikkat dağınıklığınız size zorluk yaşatıyor. içinde bulunduğunuz durumlara odaklanmanız kendiniz için çok daha iyi olacağını bilmelisiniz. İkili ilişkilerde toparlanmaya çalışmalısınız. Sorunların ortadan kalkmasını arzu ediyorsanız, atacak olduğunuz adımları da mutlaka ona göre atmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Gelir ve gider arasındaki dalgalanmalara da mutlaka hazırlıklı olmanız gerekmekte.