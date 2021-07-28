Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 29 Temmuz 2021 Perşembe | Başak burcu, duygularınızdan emin olmadan gördüğünüz ilgiye kapılmamalısınız!

Günlük burç yorumlarına göre 29 Temmuz 2021 Perşembe gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

Sevgili Koç; Endişeli ruh halinde olabileceğiniz bir gündesiniz. Durup dururken olayları fazla büyütebilir ve ani tepkiler verebilirsiniz. Kişisel fikirleriniz doğrultusunda hareket ettiğiniz sürece hiçbir sorunla karşılaşmayacağınızı bilmelisiniz. Ufak tefek sıkıntılar karşısında pes etmediğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi ilerlemesi söz konusu. Amaçlarınızın dışına çıkmamaya özen göstermelisiniz. Önceliklerinizi doğru belirlemeye çalışmalı ve sorun yaratabilecek her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. Kontrolün genel olarak sizde olması gereken bir süreçtesiniz.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

Sevgili Boğa; Bugün, kişisel eksikliklerinizi tamamlamak adına harekete geçmek isteyebilirsiniz. Hedefleriniz doğrultusunda hareket etmeniz gerekiyor. Bir süre kendi üzerinizde yoğunlaşmalısınız. Bu süreci lehinize çevirmek için elinizden geleni yapmalısınız. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi ilerlemesi söz konusu. Genel olarak istediklerinize ulaşmakta zorluk yaşamayacaksınız. Amaçlarınızın dışına çıkmamaya özen göstermelisiniz. Aşk hayatınızda yaşadığınız duygusal yoğunluk ilişkinizin gidişatını değiştirebilir. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmanın sizin açınızdan daha önemli ve belirleyici olabileceğini de unutmamanız gerekiyor.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

Sevgili İkizler; Kendinizi toparlamak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Karşınıza çıkan zorlukların üstesinden gelmek için elinizden geleni yapacaksınız. Hata yapmadığınız sürece başarıya ulaşmanız zor olmayacak. Kontrolün genel olarak sizin elinizde bulunması gereken bir süreçtesiniz. İlişkinizde her şeyin karmaşık bir hal alma durumu söz konusu. Ancak sakin kalarak anlayışlı olmayı seçerseniz bütün sorunların birlikte üstesinden gelebileceğinizi bilmelisiniz. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve elinize geçen fırsatları kaçırmamalısınız.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

Sevgili Yengeç; İletişimle ilgili konularda sıkıntı yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Karşınızdaki kişilerin sözleri size saçma ve mantık dışı gelebilir. Yine de etrafınızdaki kişileri kırmamaya dikkat etmelisiniz. Bulunduğunuz ortamdan şikayet etmek yerine ortamı terk etmenizde fayda var. Şartları gereğinden fazla zorlamanızın faydasının olmadığını bilmelisiniz. Söz verip unuttuğunuz konular var. Bir an önce verdiğiniz sözleri yerine getirmezseniz sevdikleriniz tarafından yanlış anlaşılabilirsiniz. Aşk hayatınızın sorunsuz bir şekilde ilerlemesini istiyorsanız biraz daha anlayışlı olmayı tercih etmelisiniz. Her şey daha iyiye gidebilir.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

Sevgili Aslan; Endişeli yaklaşımlar ortaya koyabileceğiniz bir gündesiniz. Bu tavrınız etrafınızdaki insanlarla aranızın açılmasına sebep olabilir. Bu süreçte kendinizi en iyi ifade etmenin yollarını aramalısınız. Hata yapmamaya dikkat ettiğiniz sürece büyük sıkıntılar yaşamayacağınızı bilmelisiniz. Aşk hayatınızdaki belirsizliklerin son bulma ihtimali söz konusu. Genel olarak huzura ve mutluluğa ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Maddi konularda karşınıza güzel fırsatlar çıkabilir. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışmalısınız. Biraz daha sabırlı olabilirseniz daha rahat hareket edersiniz.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

Sevgili Başak: Kendinizi ifade ederken zorluk yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Kişisel problemlerinizi ortadan kaldırmadığınız sürece günlük yaşantınızdaki depresif ruh halinizden kurtulamayacağınızı bilmelisiniz. Bir an önce toparlanmaya ihtiyacınız var. Dengeleri gereğinden fazla zorlamamalısınız. Henüz olmamış durumları düşünerek canınızı sıkmayı bırakmalısınız. Aşk hayatında fazlasıyla ilgi görüyorsunuz. Fakat kendi duygularınızdan emin olmadan bir karar almamanızda fayda var. Gördüğünüz ilgiye kapılmamalısınız. Hata yapmadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali de var.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

Sevgili Terazi; Yaşamsal konularda bazı sıkıntılarla karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Tüm olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelemeyeceğiniz bir durum söz konusu olmadığını bilmelisiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gerekiyor. Aşk hayatınızda genel olarak ilişkinize odaklanabildiğiniz sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamalısınız. Verdiğiniz değeri net olarak göstermediğiniz takdirde sorunların büyüyebileceğini bilmelisiniz. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da bilmelisiniz.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

Sevgili Akrep; Çevrenizdeki kişilerle sürekli olarak iletişim halinde olabileceğiniz bir gündesiniz. Kişisel tercihlerinizi ön planda tutacak ve yapmak istedikleriniz doğrultusunda ilerleyeceksiniz. Kendinizi net olarak ifade ettiğiniz sürece herhangi bir problemle karşılaşmayacağınızı bilmenizde de yarar var. Aşk hayatınızdaki olumsuzluklara takılı kalmaya devam ettiğiniz sürece ilişkinize zarar vereceğinizi bilmelisiniz. Daha pozitif ve anlayışlı olmayı denerseniz her şeyin sorunsuz ilerleyeceğini unutmamalısınız. İş hayatınızda, doğru bildiklerinizi uygulamaya devam etmeniz gerekiyor.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

Sevgili Yay; Bugün, etrafınızdaki insanlarla aranızda var olan sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışacaksınız. İletişim açısından ufak tefek zorluklarla karşılaşsanız da üstesinden gelemeyeceğiniz bir durum olmayacağını bilmelisiniz. Aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Hata yapmamaya çalışmalı ve ilişkinizin güzel gidişatını bozmamak için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Birlikteliğinize vermiş olduğunuz değeri net olarak ifade edin. Her türlü sorunun ve sıkıntının üstesinden gelebileceksiniz ancak bunun için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

Sevgili Oğlak; Bugün, iletişim konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Karşınızdaki kişiye kendinizi dilediğiniz gibi ifade etmeyi başaracaksınız. Genel olarak herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınız bir gündesiniz. Dengeleri gereğinden fazla zorlamadığınız sürece her şeyin kusursuz ilerlemesi söz konusu. Aşk hayatınızdaki karmaşıklıktan uzaklaşarak kendi halinize çekilecekseniz. Bu durum ilişkinizi gözden geçirmeniz konusunda size yardımcı olacaktır. Duygusal olarak kendinizi toparlamanız gerekiyor. Ne yapmanız gerektiğine karar vermeli ancak adım atmak için aceleci davranmamalısınız. Gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

Sevgili Kova; Kişisel olarak kendinizi çok daha güçlü ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. Motivasyonunuz bir hayli yüksek olduğundan karşınıza çıkacak herhangi bir sorunun sizi yolunuzdan etmeyeceğini bilmelisiniz. Aşk hayatınızdaki sorunları bir an önce çözüme kavuşturmadığınız sürece ilişkinizin kötüye gideceğini unutmamalısınız. Karşılık oturup çözüm odaklı konuşarak ilişkinizin bu olumsuz gidişatına bir son vermeniz gerekiyor. Mesleki olarak daha kontrollü olmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durumlar sizi bunaltacak olsa da üstesinden gelebileceksiniz.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

Sevgili Balık; Bugün, gezegenlerden sizi başarıya götürecek etkiler alıyorsunuz. Aldığınız bu olumlu etkiler sayesinde her şeyin yolunda ilerleyeceğini bilmelisiniz. Amaçlarınız doğrultusunda ilerlediğiniz sürece hiçbir sıkıntıyla karşılaşmayacaksınız. Aşk hayatınızda etkin adımlar atabildiğiniz sürece genel olarak sorun yaşanmayacak. Hata yapmamaya özen göstermeniz ve ilişkinize odaklanmanız gerekiyor. Daha önce yapmış olduğunuz hatalardan ders çıkartın ve tekrar etmekten de kaçının. Planlı olmanız gereken bir gün.