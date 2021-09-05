Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 5 Eylül 2021 Pazar| Koçlar kara bulutlar dağılıyor, Teraziler her şey istediğiniz gibi ilerliyor! Peki ya diğer burçlar! İşte yorumlar...

Günlük burç yorumlarına göre 5 Eylül 2021 Pazar gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 5 EYLÜL 2021 PAZAR

Sevgili Koç; bugün kendinizi iyi hissettiğiniz, iyi iletişim kurabileceğiniz bir gündesiniz. İletişimin önemi bugün ve bu hafta sizin için büyük olacak. Çünkü anlaşılmadığınız ve karmaşık muhabbetler içinde olacağınız durumlarla karşı karşıya geleceksiniz. Kendinizi iyi ifade edebildiğiniz takdirde, olayları lehinize çevirebilirsiniz. Kendiniz için neyi doğru buluyorsanız onu ifade etmeye çalışın. Beyaz da olsa yalandan kaçınmanız gereken bir dönemdesiniz. Günlerdir baş etmekte zorlandığınız aşk hayatınızı düzeltmek için ilk adımı siz atacak ve harekete geçeceksiniz. Mutluluğa ve huzura ulaşmanız yakın. Haftaya iş hayatınızda kendinizi ön plana atma isteğiyle başlayacak, güzel başarılar elde edeceksiniz. Bugün maddiyatla ilgili belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Ne olur ne olmaz, tutumlu olmaya özen gösterin.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 5 EYLÜL 2021 PAZAR

Sevgili Boğa; Bugün yaşamsal konularda planladıklarınıza ulaşabilirsiniz. Sevdiğiniz bir insanla aynı doğrultuda hareket edebilir, fikir konusunda ortak noktada buluşabilirsiniz. Yorucu bir haftayı geride bırakmanın rahatlığıyla günü kendinize ayırmak isteyeceksiniz. Aşk hayatınızda beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz ancak, bu sizin çabanızla düzeltilmeyecek bir mesele değil. Ufak tefek pürüzlerin yaşandığı olayları toparlama konusunda üstünüze yok. İçsel sorunlarınızı ilişkinize yansıtmadığınız sürece ve baskıcı tavrınızı karşınızdaki insana yansıtmadığınız sürece bir problem yaşamayacaksınız. Başarıya giden yolda emin adımlar atmanız gerekiyor ancak siz mesleki konuda biraz karışıklık yaşıyor gibisiniz. Önce kendinize güvenmeli ve attığınız adımlardan eminlik duymalısınız. Parasal yönetimde daha sabırlı olmalı, gereksiz harcamalar yapmamaya dikkat etmelisiniz. Bu dönemde birikim yapmanızı tavsiye ederim.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 5 EYLÜL 2021 PAZAR

Sevgili İkizler; Bugün güne pek enerjik başlayamadınız. Herkesin sizi enerjik ve eğlenceli bildiği karakter yapınız aslında günden güne değişiklik gösteriyor. Bu sabah kafanıza taktığınız problemlerin ağırlığıyla güne başlayacaksınız ancak, bir arkadaşınız veya aileden biriyle ettiğiniz muhabbet sonrası içiniz rahatlayabilir. Olumsuzlukların hayatınızda son bulmasını istiyorsanız, olayları kafanızda büyütmemeye gayret gösterin. Hayatınızda çok büyük bir problem olmasa bile kafanızda kurduğunuz tüm senaryolar size felaketi yaşatıyor. Önce kendinizi iyileştirmeniz de fayda var. Aşk hayatına gelecek olursak, inişli çıkışlı bir ilişkiye sahipsiniz, genel olarak anlaşılmadığınızı düşündüğünüz konularda topu karşı tarafa atmayı seviyorsunuz ancak bu aralar ilk adımı atmaya gayret gösterin, olumsuzluklardan kurtulmak için elinizden geleni yapmalısınız. İş hayatından ve çalışmaktan sıkıldığınız bu dönemde kendinizde ve çalıştığınız yerde değişikliğe gidebilirsiniz. Bu aralar biraz daha düşünüp hareket etmeye özen gösterin.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 5 EYLÜL 2021 PAZAR

Sevgili Yengeç; Bugün bazı konularda kendinizi ifade etmekte güçlük çekeceğiniz anlar yaşayabilir, ancak bunun bir şekilde üstesinden geleceksiniz. Hassas yaklaşımlar yaşayacak, bunun için kendinizi daha net ifade etmeye ihtiyaç duyacaksınız. Düşüncelerinizi çekinmeden söyleyebilirseniz eğer, bu hafta sizden rahatı yok. İnsanların kalbini kırmamak için onların duymasını istediği şeyleri söylemeniz karşı tarafa zarar verebilir. Kendi düşüncenizi paylaşmanız objektifliğinize karşı güveni arttıracaktır. Aşk ve ilişki hayatınızdaki olumsuzlukları bir an önce düzeltmek için adım atmalısınız. Gururunuz sizi gaddar bir insan gibi gösterebilir. Sosyal yaşamda mantıktan uzaklaşmayan yapınız aşk hayatınızı da ele geçirmiş gibi gözüküyor. Partnerinize karşı duygusal düşüncelerinizi daha sık dile getirmelisiniz. Aksi takdirde karşınızdaki kişi kendini değersiz hissedebilir, bu da ilişkiniz içinde tartışmalara sebep olabilir. İş hayatınıza gelecek olursak, çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha zamana ihtiyacınız var, daha çok çabalamanız gerekmektedir. Bu dönemde sabırlı olmaya gayret gösterin.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 5 EYLÜL 2021 PAZAR

Sevgili Aslan; bugün iletişim yönünden sıkıntı yaşayabileceğiniz bir güne başlıyorsunuz. Doğru ve açık bir şekilde kendinizi ifade etmeniz takdirde sorun ortadan kalkacaktır. Aslında sizin en bilindik özelliğiniz açık sözlülük ancak, bu aralar ayıp olmasın diye görmezden geldiğiniz, konuşmadığınız bazı problemler gün yüzüne çıkabilir. Bu sıralar beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz, bunun da üstesinden yine iletişim gücünüzü doğru kullanarak gelebilirsiniz. Evet sevgili aslanlar, bu hafta iş hayatınızda temellerinizi daha da sağlamlaştırma şansınız var, Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece genel olarak her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmayın. Çabalarınızın karşılığını almak için uygun zamandasınız. Aşk hayatınızda belirsizlikler tamamen geri de kalıyor, huzur ve mutluluğa hasret kaldığınız şu günlerde, yeniden enerjinizi bulacak, partnerinizle güzel bir gün geçireceksiniz. Bu dönemde iletişiminizi iyi kullanmaya özen gösterin.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 5 EYLÜL 2021 PAZAR

Sevgili Başak; Bugün beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Doğru adımlar attığınız takdirde her şey daha iyiye gidebilir. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece istediğinizi alabileceksiniz. Bu dönemde bütün beklentileriniz karşılık bulacak gibi duruyor. İçinde bulunduğunuz durumlar sürekli değişiklik gösterip sizi yorabilir, kafanızı karıştırabilir. Bu hem sosyal hayatta hem de aşk hayatınızda olumsuzluklara yol açacak, canınızı sıkacak. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak biraz daha sabırlı olmalısınız. Hatalarınızdan ders çıkartmalı ve tekrar etmemeye çalışmalısınız. Kontrolü elinizde bulundurmanız gerekiyor. Aksi takdirde göze fazla batacak, her yaptığınız hareketle yargılanabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlara çok güveniyorsunuz ancak biraz daha temkinli davranmaya özen gösterin.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 5 EYLÜL 2021 PAZAR

Sevgili Terazi; Bugün uzun zamandır yaşadığınız karmaşıklığı "boşver" diyerek kenara atacaksınız. Güne daha dinç başlayacağınız bu pazar gününü, sevdiğiniz insanlarla geçirecek, kafanızda büyüttüğünüz olayları kıs süreliğine olsa da unutacaksınız. Burcunuz gereği olayları kafanızda çok büyütmeyen bir yapıya sahipsiniz ancak son dönemlerde bunu başaramıyor, içten içe problemlerinizi düşünüp kendi canınızı sıkıyorsunuz. Bu aralar sohbet etmeye ve arkadaşlık kurmaya ihtiyacınız olabilir. Yeni birileriyle tanışıp, farklı ortamlarda bulunmak isteyeceksiniz. Aile ve aşk hayatınızda yaşadığınız problemler sosyal hayatınıza da yansıyor, bunu kontrol ettiğiniz takdirde daha kaliteli vakit geçirebilirsiniz. Kendinizi doğru ifade etmeyi başarabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Bu dönemde kafanızda olayları büyütmemeye özen göstermelisiniz.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 5 EYLÜL 2021 PAZAR

Sevgili Akrep; Bugün hatalarınızdan ders alacak ancak gururunuzdan adım atamayacağınız bir gündesiniz. Bir süredir içinizi kemiren konu hakkında adım atmaya çalışıyor, ancak karşı taraftan istediğiniz tepkiyi göremediğinizde kendinizi geri çekiyorsunuz. Bu size hayatınızın her döneminde zarar veriyor. Hatalıysanız özür dilemeniz gerektiğini unutmamalısınız. Yaptığınız gururlar sebebiyle çevrenizdekilerin yavaş yavaş sizden uzaklaştığını görmek sizi üzebilir. Zorlanacak olsanız da sorunları ve sıkıntıları geride bırakmayı başarabileceksiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, belirsizlikleri tamamen geride bırakmaya çalışmalısınız. Mesleki olarak kendinizi toparlamanız gereken bir gün. Hata yapmamanız gerekmekte.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 5 EYLÜL 2021 PAZAR

Sevgili Yay; Bugün dinlenip, kendinizi iyi hissedeceğiniz, arkadaşlarınıza vakit ayırabileceğiniz bir gün! Ayrıca toplum önü işleriniz, kariyerinizle ilgili mücadeleleriniz artmaya başlıyor, çok çalışacak ve kendinizi hırsınızla ortaya koymak isteyeceksiniz. Yalnız iş yaptığınız alanlarda aşırı titiz ve eleştirel tavırlarınıza dikkat etmelisiniz. Yaşayacağınız olumsuz durumlar, gergin hissetmenize neden olabilir. Bu dönem işlerinizdeki yoğunluk üzerinizde baskı oluşturabilir. Arkadaşlarınızla aranızda ciddi sürtüşmeler yaşayabilirsiniz, iletişime açık olmanızda fayda var. Bu hafta ağrılarla, enerji düşüklüğüyle karşı karşıya geleceğiniz bir hafta, bu sebeple vitamin almaya ve kendinizi dinlendirmeye dikkat etmelisiniz. Aşk hayatınızda tutturamadığınız dikiş nedeniyle çevrenizdekilerin "neyin var" sorusuna maruz kalabilir, bunalabilirsiniz.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 5 EYLÜL 2021 PAZAR

Sevgili Oğlak; Bugün kişisel beklentileriniz ve ailevi konularda yeni gelişmeler gündeminizde olacak. İsteklerinizi net bir şekilde dile getirmenizde fayda var, aksi takdirde anlaşılmayacaksınız, bununla beraber kalp kırıklıkları yaşayabilirsiniz, açık ve net olmak bu haftaki ödeviniz olsun. Sınırların tamamen çözüme kavuşması için gereken ne ise onu yapmalısınız. Haftanın ilerleyen günlerinde, biraz daha kontrollü olmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Aşk hayatınızda sizi çıkmaza sürükleyecek durumlarla karşılaşabilir, partnerinizden bir süre isteyebilirsiniz. Yalnız kaldığınız süreçte iyice düşünmeye özen gösterip, öz eleştiri yapmayı da ihmal etmeyin.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 5 EYLÜL 2021 PAZAR

Sevgili Kova; Bugün Oldukça keyifli zaman geçirebileceğiniz bir gündesiniz. Her şeyin yolunda ilerleme ihtimali söz konusu. Olumsuzluklar yaşasanız bile kafaya takmayacaksınız. Aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Var olan ilişkinizde ciddi bir adım atabileceğiniz gibi ilişkisi olmayanların güzel bir ilişkiye başlama ihtimali de var. İstenmeyen her türlü sorunu çözüme kavuşturabilirsiniz. Dengeleri gereğinden fazla zorlamadığınız sürece sıkıntı yaşamayacağınızı bilmenizde yarar var. Parasal kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Gelir ve gider arasında uyum sağlayabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 5 EYLÜL 2021 PAZAR

Sevgili Balık; Fikirleriniz doğrultusunda hareke ederken bazı zorluklarla karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. İstediğiniz şeye ulaşmak için ne gerekiyorsa onu yapmanız gerekiyor. Dengeleri gereğinden fazla zorlamadığınız sürece kendinizi çok daha iyi hissedebileceğinizi de unutmamalısınız. Düşünceleriniz değişim gösterecek olsa da üstesinden gelmeniz gerekiyor. Her şeyin istediğiniz gibi olması için biraz daha zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. İş hayatınızda yaşadığınız bazı sorunları gözünüzde çok büyütüyorsunuz. Belirsizliklerin tamamen geride kalmasını sağlamalı ve işinize odaklanmalısınız. Kişisel tercihlerinizin genel olarak ön planda olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz.