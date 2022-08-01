Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 1 - 7 Ağustos 2022 | Boğa akışına bırak, Terazi geçmişin ahlarıyla yaşama!

Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 1 - 7 Ağustos 2022 haftasında bizi nelerin beklediğini, Nuray Sayarı canlı yayında açıkladı. Hayatımızı yeniden kurma, evlenme, yeni bir hayat, iş konusunda üretken, proje geliştirme, güzelleştirme ve iyileştirme hayallerimiz gerçek olacak mı? Nuray Sayarı'dan dinleyin.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 1 - 7 AĞUSTOS 2022

Sevgili Koç; Bu hafta, Merkür'ün Başak burcuna ilerlemesiyle sağlığınızla ilgileneceksiniz. Sağlık probleminiz varsa çözüme ulaştıracaksınız. Detay gerektiren işlerinizi başarıyla tamamlanacaksınız. Evcil hayvan sahipleneceğiniz ya da varsa evcil hayvanlarınızla keyifli vakit geçireceğiniz bir hafta olacak. Maddi girişimlerde bulunacaksınız. Ve büyük kazançlar elde edeceksiniz. Ani paralar kazanabileceğiniz gibi kayıplar da yaşayabilirsiniz. Hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı tedbirli olmalısınız. Ailenizle ilgili size iyi gelecek aktiviteler yapacaksınız. Uyumlu olduğunuz sürece huzurunuza huzur katacaksınız. İlişkisi olmayanların yeni bir aşka adım atacağı bir hafta olacak. Hiçbir şeyi gözünüzde büyütmemeli ve abartmamalısınız.

"Adaletli ol, adaletli davran. İçini gönlünü ferah tut"

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 1 - 7 AĞUSTOS 2022

Sevgili Boğa; Bu hafta, aşk hayatınızla ilgili yaşadığınız zorluklardan arınarak, mutluluğunuza mutluluk katacaksınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki fikir ayrılıkları son bulacak. Çocuklarınızın istemediği şeyler konusunda onları zorlamamaya dikkat etmelisiniz. Spor yapmak isteyeceğiniz bir haftadasınız. Uzun zamandır aklınızda olan planları yerine getireceksiniz. Dış görünümünüzü değiştirebilirsiniz. Bilinçaltınızda sizi rahatsız eden konulardan aranacaksınız. Bel, boyun ve omurganıza dikkat etmeniz gerekiyor. İş hayatınızda, insanların sizinle uğraşmasından tükendiniz. Kimseyi değiştiremeyeceğiniz için kendinize güvenmelisiniz. İşsiz bir Boğa burcuysanız, yeni bir işe başlayabilirsiniz. Kendinizle ilgili kararsız ve karamsar olmamalısınız. Başkalarının sizin için ne düşündüğünü önemsememelisiniz. Hayatı akışa bırakmalısınız. Duygusal yoğunluğunuzu dengelemelisiniz. Bırakın kim ne düşünüyorsa düşünsün.

"Ben olmam gerektiği gibiyim kim ne düşünüyorsa düşünsün"

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 1 - 7 AĞUSTOS 2022

Sevgili İkizler; Bu hafta, ev ve aile konularında güzel iletişimler kuracaksınız. Sizi zorlayan ve yıpratan konularda güzel iletişim sayesinde çözümler üretebileceksiniz. Kendinizi güvende ve huzurda hissedeceksiniz. Akılcı çözümler üretebileceğiniz bir haftadasınız. Özellikle ev eşyalarınızla ilgili bazı arızalanmalar yaşanabilir. Bir takım harcamalar sizi bekliyor. Şikayetçi olmamalısınız ve ihtiyacınız olanı almalısınız. Bu hafta, arkadaşlarınızla bol bol sosyalleşeceksiniz. Güzel zamanlar geçirmenin keyfine varacağınız bir hafta olacak. Aşk hayatınızda, kuşku ve şüpheler yaptığınız sürece ilişkinizde sıkıntılar yaşayacağınızı bilmelisiniz. Ailede yaşıtlarınızla olan ilişkilerinizde öfkeli tavırlar sergilememeye çalışmalısınız. Konuşarak her sorunu çözebilirsiniz. İşsizseniz, yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir...

"İletişimde anlayışlı olmaya özen gösterin"

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 1 - 7 AĞUSTOS 2022

Sevgili Yengeç; Bu hafta, kendinizi geliştirmek ve yetiştirmek istediğiniz alanlarda kendinizi göstereceksiniz. Yakınlarınız tarafından haksızlığa uğrayabilirsiniz. Kırılabilirsiniz, ancak uzak kalmalısınız. Kalbinizin kırılmasına müsaade etmemeli ve kalp kırmamalısınız. Aile içi iletişime dikkat ederseniz ne üzülürsünüz ne de üzersiniz. Uzak kalıp ruh sağlığınızı dengede tutmalısınız. İş ve para konusunda fırsatlar önünüze seriliyor. Parasal konularda bolluk ve bereket sizi bulacak. Sadece aşk konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. Bunun nedeni de hayatınızdaki kişilerin anlayışsızlığı yüzünden... İletişim konusunda ciddi anlamda strateji belirleyerek mesafe koymanız gereken bir haftadasınız. Kendinizi ispat etmek ve kabullendirmek için çaba sarf etmemelisiniz. Aşkta yersiz kuşkularınızdan vazgeçmelisiniz. Kendinizi doldurmanın hiçbir anlamı yok!

"Kuşkucu olma"

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 1 - 7 AĞUSTOS 2022

Sevgili Aslan; Bu hafta, kişisel finans alanlarınızla ilgili akılcı çözümler üretecek ve kazancınızı artıracaksınız. Sabretmekten bıktığınız işlerinizde harika geri dönüşümler alacaksınız. Haftanın en paralı burcu sizsiniz! Doğru seçim ve yatırımlarla paraya para demeyeceksiniz! Aşk hayatınızda sakince ilerlemelisiniz. Uzlaşmacı ve konuşmacı olmaya dikkat etmelisiniz Öfkeyle tepkisel tavırlar sergilemeniz ayrılık nedeni bile olabilir. Gereksiz egolar yapmamalısınız. Kendi ruhsal dünyanızı sakinleştirmeye çalışmalısınız. Kariyerinizde büyük kapılar açılıyor. Çalıştığınız işte terfi alabilirsiniz. Sadece tehlikeli olan durum aşk hayatınız.

"Nefsinizin esiri olmayın"

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 1 - 7 AĞUSTOS 2022

Sevgili Başak: Bu hafta, kendinizi istediğiniz şekilde yenileyeceksiniz. Sorun olarak gördüğünüz ne varsa çözüme kavuşturacaksınız. Geçtiğimiz hafta yeterince yıprandınız, bu hafta yenileniyorsunuz. Sorunlara akılcı çözümler getireceksiniz. Saygı ve sevginin ön planda olacağı bir haftadasınız. Kalbi boş bir Başak burcuysanız, önce mantığın ardından kalbin heyecanlanacağı ilişkilere başlayabilirsiniz. Kendi kararlarınızı kendi mantık çerçevesinde almaya dikkat etmeli ve kimsenin aklına ihtiyaç duymamalısınız. Maddi ve manevi anlamda zarar görmemek için dolduruşa gelmemeye çalışmalısınız. Hukuksal işleriniz varsa doğru savunma hazırlamalısınız. Haklıyken haksız duruma düşmemelisiniz. Aşk hayatınızda ise dengeli, uyumlu ve romantik olmaya çalışmalısınız. Aşk enerjinizi yükseltmelisiniz. Eşlerinizi ihmal etmemelisiniz.

"Kendinizi savunmanız gereken her konuda özenli olun"

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 1 - 7 AĞUSTOS 2022

Sevgili Terazi; Bu haftaya dikkat! En zorlanacak ve en şanssız olacak burç sizsiniz... Bilinçaltınızda yaşadığınız sorunlar gün yüzüne çıkacak. Keşkeleri bıraktığınızda sorun olan her şeyi çözebileceğinizi bilmelisiniz. Nasıl toparlayabileceğinize odaklanmanız şart! Yaşanmışlıkları tekrar etmemelisiniz. Bu hafta bir anda işinize son verilebilir. Bugün şer olarak gördüğünüz birçok şey yarının kazancı olabilir. O nedenle pişmanlık duymamalı ve isyan etmemelisiniz. Ortaklı işlerinizde tedbirli olmalısınız. Şu anda yeni bir iş kurmaya hazır değilseniz, yeni başlangıçlara adım atmayın. Geçmişin pişmanlıklarını bugüne taşımamalısınız. Aşk ve ikili ilişkilerinizde, geçmişten kurtulmaya çalışmalısınız. Eski sevgilinize karşı nötr olabiliyorsanız tamamen yeni bir ilişkiye hazır olduğunuzu bilmelisiniz. Nötr olmadan kendinizi ve ilişkinizdeki kişiyi yormayın. Kendinizi suçlamayı da bırakmalısınız.

"Geçmişin ah ve vahlarıyla yaşamayın"

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 1 - 7 AĞUSTOS 2022

Sevgili Akrep; Bu hafta, hedeflerinize ve ideallerinize ilerleyeceksiniz. Şanslı bir dönemde olduğunuzu bilmelisiniz. Planlarınız ve kararlarınız konusunda istediğiniz sonuçlara sahip olacaksınız. İkili ilişkilerde kimsenin dolduruşuna gelmemeye çalışmalısınız. Size derdini aktaran kişilere yardımcı olun ancak başkalarının derdini kendi derdiniz gibi yaşamamaya özen göstermelisiniz. Ailenize karşı sevgi dolu olmaya özen göstermelisiniz. Kalbiniz boşsa yeni kişilerle tanışabilir. Eskiye özlem duymamalı ve denenmişi denememelisiniz.

"Geçmiş ilişkileri deneyimlememeye özen gösterin"

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 1 - 7 AĞUSTOS 2022

Sevgili Yay; Bu hafta, zihniniz kariyer konusunda aşırı dolu olacak. Yeni plan ve programlarınız sonucunda kendinize olan güveniniz artacak. Aşk hayatınızda şans sizinle. Sağlığınıza özen göstermelisiniz. Sağlıklı beslenmeli ve uykularınıza dikkat etmelisiniz. Enerjiniz düşmemesi için günün belirli zamanları ruhunuzu dinlendirmelisiniz. Kariyer konusunda beklenti içinde olduğunuz her şeyi elde edeceğinizi bilmelisiniz. Beklentinizin üzerinde sonuçlar alacak ve büyük başarı elde edeceksiniz.

"Sağlığınıza çok özen göstermelisiniz"

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 1 - 7 AĞUSTOS 2022

Sevgili Oğlak; Bu hafta, yükseköğretimle ilgili konularla ya da eğitim ile ilgili bir sınava hazırlanıyorsanız başarınıza başarı katacaksınız. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde akılcı bir şekilde ilerleyeceksiniz. Aile büyüklerinizle ilgili önemli konularda dinleyici olmaya dikkat etmelisiniz. Size verilen öğütleri duymazdan gelmeyin. Büyüklerinize karşı kırıcı olmamalısınız. Ortak işlerinizde sakin olmalı ve adil olmalısınız. Çalıştığınız işte fikir ayrılığı yaşadığınız kişilere karşı daha anlayışlı olmalısınız. İkili ilişkilerinizde ihmalci olmamaya özen gösterin. Partnerinizi sevdiğinizi gerçekten yaşayarak hissettirin. Oynamayın! Partnerinizden sıkıldıysanız ve yalnız kalmaya ihtiyacınız varsa net olmalısınız.

"Gerçekçi olun"

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 1 - 7 AĞUSTOS 2022

Sevgili Kova; Bu hafta, ödemeler, alacak verecek işlerinizle ilgili olan sorunlarınızı çözümleyeceksiniz. Yakın çevrenizde bazı arkadaşlarınızla yol ayrımına girebilirsiniz. Ve bu ayrılığın size çok daha iyi geleceğini bilmelisiniz. Birçok insanı hayatınızın dışında bırakacaksınız. Hislerinize ve aldığınız kararlara güvenmelisiniz. Partnerinizle geçmişte yaşadığınız sorunları bugüne taşımamalısınız. İlişkinizin bugünkü enerjinizi bozmamalısınız.

"Sağlığınıza dikkat edin"

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 1 - 7 AĞUSTOS 2022

Sevgili Balık; Bu hafta, ikili ilişkilerde mantığınızın dışında hareket ettiğinizde aşırı duygusal tavırlar ortaya koyabilirsiniz. Bu durum gereksiz gerginliklerinizin artmasına neden olabilir. Akılcı düşünerek, gereksiz düşüncelere kapılmamalısınız. Kuşkularınızın yerli ya da yersiz olduğunu araştırmalısınız. İş hayatınızda başarılı olacağınız bir haftadasınız. Yatırımlar konusunda da oldukça şanslısınız. Aşk hayatınızda yeni başlangıçlar yapmaya hazırlanıyorsanız, aklınızdaki soru işaretlerinizi bir an önce gidermelisiniz. Sağlıklı ama iştahlı bir haftadasınız. Yediklerinize pişman olmamak için sağlıklı beslenmeye özen göstermelisiniz.

"Mantıklı ve detaylı olduktan sonra başarı sizinle"