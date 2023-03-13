Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 13 - 19 Mart 2023 | Aslanlar boş konuşanlarla ilgilenmeyin, Koçlar hadlerini aşmalarına izin verme! Nuray Sayarı haftalık burç yorumları 13 - 19 Mart 2023 haftası tüm burçları yorumladı. Koçlar, ne istediğini ve beklediğini her zaman hissettirmeli. İkizler, bu hafta daha kararlı ve dikkatli olmanızda fayda var. İşte, Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 13 - 19 Mart 2023...

Melahat Ersoy Editör