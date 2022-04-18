Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 18- 24 Nisan 2022 | İkizler, borç batağına düştün! Boğa, gümbür gümbür geliyorsun!

Haftalık burç yorumlarına göre 18- 24 Nisan tarihleri arası bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Nuray Sayarı'nın burçlar hakkında söylediklerini merak edenler "Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 11- 17 Nisan 2022" soru başlıklarına göz atıyor. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

NURAY SAYARI İLE HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 18- 24 NİSAN 2022

"Nuray Sayarı ile Haftalık Burç Yorumları" başlığımızda Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bu hafta bekleyen gelişmelere yer verdik.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 18- 24 NİSAN 2022

Sevgili Koçlar; Bu hafta, partnerinize karşı kıskanç olmamanız gereken bir haftadasınız. Ek kazanç kazanarak güçleneceksiniz. 20 Nisan'da güneş koç burcundan ayrılıp boğa burcuna geçecek bununla birlikte maddi ve finans alanında imkanlara sahip olacaksınız. Bu imkanları çok doğru değerlendirmeniz gerekiyor. Yatırım yapmak sizler için çok önemli, mantıklı düşünün paranızı savurmayın. Buna dikkat ettiğiniz takdirde sağlam yatırımlar yapmış olacaksınız. İş hayatınızdaki arkadaşlarınızla hiç zorluk çekmeden uzlaşmacı olmayı tercih edeceksiniz. Bencil olarak değerlendirdiğiniz bazı çalışma arkadaşlarınız size karşı çok iyi yaklaşımda bulunabilir, bu da sizi şaşırtabilir. İkili ilişkilerde ve aşk ilişkilerinizde problemlerinizi partnerinize açabilir, biraz da burnunuzun dikine gitmek isteyebilirsiniz. Mümkün olduğunca sakin ve objektif tartışmayı tercih edin, gereksiz inatlaşmalar yapmayın. Sıhhatiniz konusunda değişen hava şartlarından dolayı giyiminize dikkat etmelisiniz.

Haftanın spotu: Kibir yapma ne olur.

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 18- 24 NİSAN 2022

Sevgili Boğa; Bu hafta, yeni hedefler belirleme zamanı geldi. Kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz. Belki bugüne kadar bir alerjiniz yoktu ancak, bu hafta alerjik reaksiyonlar gösterebilirsiniz. Bu hafta bir tedaviye başlamayı düşünüyorsanız çok doğru bir zamandasınız. Yaşama yeni bir yol açıyorsunuz. Güneşin burcunuza geçmesinin etkilerinden biri de kendinize önem vermeniz olacaktır. Artık hesaplaşma vakti, kimse için çabalamak istemediğinizi, kendinizi kullandırmak istemediğinizi fark edeceksiniz. Bu hafta boş konuşan insanları çevrenizde tutmayacaksınız. Siz isteyeceksiniz, hayat size verecek. Sizin gönlünüz sadece huzur odaklandı bu hafta. Her şeyi akışına bırakıyorsunuz. İkili ilişkilerinizde kandırılmış veya aldatılmış olabilirsiniz, dolunay günüyle birlikte kişinin gerçek yüzünü görmüş olabilirsiniz. Hiç zorluk çekmeden o insanı hayatınızdan atıyorsunuz. Yeni kişilerle tanışacak, yeni aşka yelken açacaksınız. Ancak tek bir uyarı; yeni başlayan ilişkinizin geçmiş ilişkilerine takılıp, o ilk enerjiyi mahvetmeyin.

Haftanın Spotu: Kendinden emin ol, iç huzurun artıyor.

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 18- 24 NİSAN 2022

Sevgili İkizler; ;Bu hafta yaşanmışlıklarınızdan dolayı boynunuz ve belinizde ağrılar olacak. Bu tamamen hayatın yüklerinden ibarettir. Sizi kızdıracak dedikodular duyabilirsiniz, bazı sorunları büyütmemeye özen göstermeniz gereken önemli bir haftadasınız. Hayata şükür etmeniz gerekiyor, şükür enerjinizi yükseltin. Yaşadıklarınızdan aldığınız örneklerle bugünkü anınıza şükür edin. Artık sizi yıpratanlara bir dur deyin. Asla her şeye evet demeyin. Seni üzen sevgilin varsa bırak gitsin, daha iyisi gelecek. Bu hafta çok yıpranmışsın, hepsinden kurtul. Hayata karşı net bir duruş sergilediğin takdirde olası tüm sorunları hayatınızdan atacaksınız. Hastalık yoktur, hastalığa neden olan duygular vardır. Bu hafta lütfen kendinizi önemseyin. Sınırınızı koyun. Kalbiniz boşsa sosyal çevrenizde biriyle tanışabilirsiniz. İşsiz bir ikizler burcuysanız yeni bir işe sahip olabilirsiniz. Borcunuz olduğu için daralıyorsanız ay sonuna doğru güzel gelirler alacaksın.

Haftanın Spotu; Kimse için üzülme.

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 18- 24 NİSAN 2022

Sevgili Yengeç; Bu hafta, iş hayatınızda önemli değişimler olabilir. Maddi konularda dikkatli olun. Kazancınız konusunda heyecanlı hareket güzeldir ancak hırsa dönüştürmemeye özen gösterin. İletişim ve ilişkilerinizde gücünüz ve kuvvetiniz artabilir. Yaşam tarzınızda önemli değişimler yaşayabilir, kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Kariyer ve iş alanında ortağınızla aranızda anlaşmazlıklar varsa, hepsi ortadan kalkacak ve daha uyumlu olup iyi paralar kazanacaksınız. Aşk ve ikili ilişkilerinizde daha fazla program yapabilirsiniz. Uyum, huzur, denge, mutluluk size uğrayacak. Para bekliyorsanız geç gelecek ama emin olun elinize ulaşacak, umutsuzluğa kapılmayın. İşsiz veya çalıştığınız işte çıkmazdaysanız sizi zorlayan durumlardan arınacaksınız. İlişkisi olanlar egolu olmamaya özen göstermeli. Partnerinize karşı alçak gönüllü olun. Sağlık konusunda dişlerinize dikkat etmelisiniz.

Haftanın spotu: Aşkta ego yapma.

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 18- 24 NİSAN 2022

Sevgili Aslan; Bu hafta kariyerinizde yükselişe geçiyorsunuz. Uzun bir süredir işinizle ilgili beklentileriniz varsa hepsi size geliyor. Çalıştığınız kurumda da öne çıkacaksınız. Mükemmel bir zamanlama içerisindesiniz. Başvurduğunuz yerlerden onay alacaksınız. Çalışma temponuz birden hızlanabilir. Aşk ve ikili ilişkilerde bu hafta evlilik teklifi alabilirsiniz, kafanızdaki tüm soru işaretlerinden kurtulacaksınız. Sevgiyi ve romantizmi dorukta yaşayacağınız bir haftadasınız. Eğer kalbi kırık bir aslan burcuysanız, geçmişe dair mücadele ettiğiniz tüm duyguları hayatınızdan yolluyorsunuz. Geçmişe ait hiçbir şey hayatınızda kalmayacak, kalbinize yeni aşkları alıyorsunuz. Yeni aşkınızla muazzam uyum sağlayacaksınız. Tüm zorlukları kolaylıkla aşacaksınız. Oldukça sağlıklı bir haftadasınız. İsteseniz de enerjinizi düşüremeyeceksiniz, bu hafta hayat sizden yana. Çok mutlu bir hafta geçireceksin.

Haftanın spotu: Her konuda başarıya ilerliyorsunuz.

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 18- 24 NİSAN 2022

Sevgili Başak; Aşk hayatınızda beklentileriniz karşılanmayabilir. Bu durum sizi üzecek ve yaşam enerjinizin düşmesine sebep olacak. Özellikle bu hafta lütfen aşka odaklanmak yerine kendinize odaklanın. İş bulun, çalışıyorsanız kariyer hedefleri planlayın. Lütfen geleceğinizle ilgili hedeflerinizi net belirleyin. Sevdiğiniz insanla uyumlu değilseniz, lütfen oturun bir sorgulayın. Siz belirsizlikle yaşayabilen bir insan değilsiniz. Kimsenin yanlışını örtmeyin, en küçük hasarla aşmak için onunla konuşun. Hoşnutsuzluğunu anlatın. Anlamıyorsa sizi kaybetmekten çekinmiyordur. Kazandığınız paraları muhakkak iyi bir yatırım tavsiyesiyle çoğaltın. Toprak ya da gayrimenkul konusunda araştırma yapın. Geliriniz inanılmaz yükselecek. Sağlığınız konusunda özellikle baş ağrılarınıza dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Aşkta ve evlilikte lütfen hızlı kararlar almayın. Kazandığınız parayı har vurup harman savurmayın.

Haftanın spotu: Harcamalarınıza özen gösterin.

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 18- 24 NİSAN 2022

Sevgili Terazi; Bu hafta, güneşin boğa burcundaki konumuyla, vergi, sigorta, tazminat gibi işleriniz varsa bunları günü gününe ödemeye özen gösterin. Çünkü, bugün halledemediğiniz ödemeleriniz, yarın başınıza iş açacaktır. Özellikle kariyer ve iş alanınızda bu zamanlarda yaptığınız işten bunalıyorsanız, yeni bir işe girişmek için harekete geçtiğiniz takdirde atılım yapmak için doğru bir haftadasınız. İşinizi, ilişkinizi değiştirebilirsiniz ama geçmişe ait sorunları çözmek için kendinize biraz zaman tanımalısınız. Yepyeni bir işe, hiç bilmediğiniz bir sektöre adım atabilirsiniz. Aynı zamanda süregelen bir ilişkiye sahipseniz şimdiye kadar ne kadar sorun yaşadıysanız partnerinizle konuşarak uzlaşacağınız bir haftadasınız. Sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinde bu hafta sizi yoran kişiler olmayacak. Sizi yoran kişilere eski tavizleri vermeyeceksiniz.

Haftanın spotu: Yeniliğe hazır olun.

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 18- 24 NİSAN 2022

Sevgili Akrep: Kendinizi geliştirmek istediğiniz her ne varsa bu defa güçlük çekmeyeceksiniz. Aşk ve evlilik konusunda beklemediğiniz bir sürece girebilirsiniz. Bu hafta uzun zamandan beri eğitim almak istediğiniz konularla ilgili ilginç bir meraka sahip olacaksınız. Hangi alanda kendinizi eksik hissediyorsanız o alana doğru ilerleyin, araştırmalar yapın. Çünkü bu konularda şanslı bir haftadasınız. Vergi, miras, sigorta alanlarında alacağınız varsa inanılmaz iyi sonuçlar alacaksınız. İkili ilişkilerde, yeni bir yapılanma sürecine giriyorsunuz. Uzun süredir görmek istediğiniz anlayışı partnerinizde göreceksiniz. Bununla birlikte sevgi konusunda oldukça güçleneceksiniz. Bu hafta sabrınız en büyük sınavınız olacak. Ayrıca para kazanma konusunda çok şanslı bir haftadasınız. Beklenen gelirler zamanında size gelecek. Omuzlarında birikmiş olan hayatın yüklerinden haftanın sonuna doğru kurtulacaksınız. Ailenizle olan konuşmalarda sakin olmaya özen gösterin.

Haftanın spotu: Öğrenmeye açın kendinizi.

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 18- 24 NİSAN 2022

Sevgili Yay; Kendinizde var olan güvenin artmasıyla bakış açınız genişleyecek. Muhakkak çalışın, unutmayın ki işleyen demir pas tutmaz. Her işi yapabileceğiniz bir döneme resmen girdiniz. Özellikle bu hafta gezegenlerin kombinasyonuyla düşüncenizi harekete geçirecek, yapamam dediğiniz ne varsa yapacaksınız. Çok cesur olacağınız için ağzınızdan çıkan her lafa dikkat edin. Kiminle ne konuşup konuşmayacağınızı belirleyin ki başınız ağrımasın. Oldukça düzenli çalışarak kalıcı bir başarı elde edeceksiniz. Kıskanılacaksınız, kimseye kulak asmayın. Bu aralar babanız annenizle veya anneniz babanızla sıkıntı yaşıyorsa, ortayı bulun. İkisini de tutmayın. İlişkisi olanlar, partnerinizin duygularınıza değer verdiğini görmek size muazzam mutluluk verecek.

Kırgınlık yaşayanlar varsa, gerçekten size yaptığı kötülük için pişman olacak insanlar geliyor. Kapınızı çalacaklar. Onları affedin.

Son derece sağlıklı haftadasınız, alerjiye dikkat edin.

Haftanın spotu: Hissettiğiniz gibi yaşayın.

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 18- 24 NİSAN 2022

Sevgili Oğlak; Sizi yoran engelleri kolaylıkla hayatınızdan uzaklaştıracaksınız. Aşk hayatınızda çok daha somut ve mantıklı kararlar alacaksınız. İş ve kariyer alanında daha azimli, daha çalışkan olacağınız bir haftaya giriş yaptınız. İş yerinde uzun süredir görmediğiniz ilgiyi alakayı üzerinizde hissedeceksiniz, bu da motivasyonunuzun artmasına vesile olacak. Bu hafta boş işlerle uğraşıp, gereksiz mücadele vermeyeceksiniz. Bununla birlikte kıskanan kişiler de ortaya çıkacak, sakın canınızı sıkmayın. Bu başarınızı kutlamak yerine, kedere çevirmeyin. Kim ne konuşursa konuşsun, siz başarınıza ulaşmanız gereken haftada olduğunuzun farkına varın. Aşk hayatınızda yaşadığınız gerginliklerden uzaklaşmanın huzurunu doyasıya yaşayacaksınız. Çok seviyorum ve seviliyorum deseniz bile lütfen evlenmeyin. Düğün için doğru zaman değil. 30 Nisan tarihine kadar evliliğe ve ilişkiye adım atmayın. Güneşin boğa burcuna geçmesiyle birlikte, kariyer alanında kendinizi geliştireceksiniz. Biriyle tanışırsanız eğer, ilişkiye başlamayın, flört edin. Bu hafta sağlığınız gayet yerinde, diş doktorunu ihmal etmeyin.

Haftanın spotu: Zamanı bekleyin, acele işe şeytan karışır.

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 18- 24 NİSAN 2022

Sevgili Kova; Mali ve finans konularında yeni bir bütçe planlaması yapabilirsiniz. Özellikle gündeminizde maddi konularda emek veriyorsanız, olumlu sonuçlar alacaksınız. Bu hafta özellikle mal, alım ve satım işlerinizle alakalı beklenmedik bazı krizler kafanızı meşgul edebilirsiniz. Kıtlık bilinci oluşturmamaya özen gösterin. Özellikle 29 Nisanda, ikili ilişkilerinizde anlamsız gerginlikleriniz sona erecek. Ciddi anlamda kendinizde huzur bulacaksınız. Kendinizi hiç hissetmediğiniz kadar huzurlu hissedeceksiniz. Bu hafta gördüğünüz rüyalar, sıradan rüyalar değil, artan sezgilerinizle birlikte, gördüğünüz rüyalar size rehberlik edecek. Muhakkak rüyalarınızı not alın. Kariyer alanın artık planlı ve programlı hareket etmek zorundasınız. Çalışma arkadaşlarınızla aranızda yaşanacak uyum, sizi mutlu edecek. Maddi anlamda, beklemediğiniz paralar size gelecek. Kendi içsel dünyanızda ne kadar huzurlu olmanız gerektiğinin farkında olun. Problem varsa partnerinizle muhakkak konuşun. Ebeveynlerinizle olan ilişkilerinizde içtenlik ve samimiyet hafta boyunca çok önemli olacak. Sadece, iş ve kariyer alanınızda üstleriniz ve yöneticileriniz aşırı planlı ve programlı oluşunuza gerilebilir. Kafanıza takmayın.

Haftanın spotu: İletişimin kimseye zararı olmaz, konuşun.

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 18- 24 NİSAN 2022

Sevgili Balık; Bu hafta iddiacı tavır sergilememeye özen gösterin. Ayrı fikirlerde olduğunuz insanlarla tartışma çıkarmamaya özen gösterin. Ayrıca, ikili ilişkilerinizde konuşmalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Düşünmeden konuşmayın, gaf yapar, karşınızdaki insanı üzebilirsiniz. Bu hafta, patavatsızlık yapmamaya özen gösterin. Hayata bakışınız, olayları değerlendirmeniz, geçtiğimiz haftalardaki gibi hiç de zor olmayacak. Oldukça kolay oldukça net olacak. Aynı zamanda ikili ilişkiler ve aşk ilişkilerinde bu hafta geçtiğimiz haftalarda yaşamış olduğunuz zorlukları tekrar ettirmek istemediğiniz için, hem yakın hem uzun geçmişe ait sorunların hayatınızda tekrar etmesine izin vermeyecek ve müsaade etmeyeceksiniz. İş ve kariyer hayatınızda ise, çalışma ortamınızda sizi anlamakta zorluk çeken ve bundan da sizin rahatsız olmanıza neden olan kişilerin, artık sizi anlamaya başlamasıyla çalışma ortamınızda motivasyon kazanacaksınız. Bu hafta özgür harcamalar içerisinde olacaksınız.

Haftanın spotu: Niyet ettiğin her şeyin gerçekleşeceğine inan