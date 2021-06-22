Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 21 Haziran 2021 - 27 Haziran 2021 | Koç burcu, aşk dolu haftaya hazır olun!

Haftalık burç yorumları 21 Haziran 2021 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 21 HAZİRAN 2021 - 27 HAZİRAN 2021

Sevgili Koç; İş ve sosyal yaşamınızda bu hafta yeni insanlar hayatınıza girebilir. İşinizden memnun değilseniz değişim yaşayabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde kariyer hayatınızda yaşadığınız zorlukları tamamen hayatınızdan çıkacak

Yeni aşklara yelken açabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Birlikteliği olanlar inanılmaz bir uyum yakalayacaklar. Kavgalar ve sıkıntılar son bulacak. Sevgililerinizden jestler görebilirsiniz.

Şüpheci tavırlarınızdan uzak durmanız gerekiyor. Tehditkar konuşmamalısınız. Sakin kalmaya özen göstermelisiniz.

ÇOŞKU SENİ ŞIMARTMASIN

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 21 HAZİRAN 2021 - 27 HAZİRAN 2021

Sevgili Boğa; Sizi yıpratan bütün sorunların ortadan kalkacağı bir haftadasınız. Sonuçlanamayan bütün sorunlarınız istediğiniz gibi sonuçlanacak.

Hayatınızdan yeterince insan çıktığı için artık insan kaybetmek istemiyorsunuz ve karşınızdakilere ona göre davranıyorsunuz.

Ev aile ile ilgili konular gündeme gelebilir. Biriktirdiğiniz fazla eşyalarınızdan kurtulmak ve arınmak isteyeceksiniz.

Kendi hayatınıza odaklanmalısınız. Karamsarlığa kapılmamanız gerekiyor.

Bir anda tatil planlarına dahil olabilirsiniz. Finansal konularda kendinizi germeyin.

PARA KONUSUNDA KORKAK OLMA

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 21 HAZİRAN 2021 - 27 HAZİRAN 2021

Sevgili İkizler; Beklemediğiniz yerden bir para gelebilir. Kendinizi maddi açıdan güçlendirebileceğiniz bir haftadasınız.

Yapmak için heyecanlandığınız ve yapamadığınız olayları gerçekleştirmek için harika bir zamandasınız. Bu dönem yakın çevrede oluşacak sorunların neden kaynaklandığını çözümleyebilirsiniz.

Hayattan ne istediğinizi ve ne beklediğinizi çok iyi bir şekilde analiz edeceksiniz ve adımlarınızı ona göre atacaksınız.

Aşk hayatınızda ani tanışmalar yaşanabilir. Hakkınızda konuşulanlara kulak asmayın.

KENDİ DÜŞÜNCELERİNDEN SORUMLUSUN

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 21 HAZİRAN 2021 - 27 HAZİRAN 2021

Sevgili Yengeç; Bu hafta kariyer ile ilgili konularda dönüm noktası yaşayacaksınız. İstediğiniz konuma ulaşmanızın çok yakın olduğunu bilmeniz gerekiyor.

Gözü kara davranışlardan uzak durmalısınız. Lüks harcamalar yapmamanızda fayda var. Dengeli ve tutarlı olmalısınız.

Evlilik teklifi alabilirsiniz. Eğer evliyseniz ilişkinizin dengesinin harika bir şekilde ilerleyeceğinden emin olabilirsiniz. Bütün zorlukları aşacaksınız.

Huzurlu, güvenli ve mutlu günler sizi bekliyor.

YOĞUN OL AMA YORGUN OLMA

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 21 HAZİRAN 2021 - 27 HAZİRAN 2021

Sevgili Aslan; Sağlık ve aile büyükleriyle ilgili konular bu hafta gündeme gelebilir. Panik olmamalı ve endişe etmemelisiniz.

İş ortamınızda bazı gerginlikler yaşayabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız veya patronlarınızla aranızda bazı sorunlar meydana gelebilir.

Kimseyle tartışma içine girmemeye özen göstermelisiniz.

Bir duruşunuz olmalı ve onu bozmamalısınız. Çevrenizdeki kişiler tarafından kıskanılabilirsiniz.

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 21 HAZİRAN 2021 - 27 HAZİRAN 2021

Sevgili Başak: Mevcut ilişkilerinizi gözden geçirebileceğiniz bir haftadasınız. Evli olanlar anne baba olmak isteyebilir.

Bu hafta mantığınızdan çok duygularınızla hareket etmek isteyebilirsiniz. Bu durumun sizi sıkıntıya sokmayacağını bilmeli ve gönül rahatlığıyla hareket etmelisiniz.

Bazı yakın arkadaşlarınızla aranızda sorunlar çıkabilir.

Ruh sağlığınızı koruma altına almalısınız. Şikayetleriniz varsa psikologdan yardım almayı ihmal etmemelisiniz.

KAFANA HİÇBİR ŞEY TAKMA

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 21 HAZİRAN 2021 - 27 HAZİRAN 2021

Sevgili Terazi; Bu hafta ayrılıklara açıksınız. Aileniz ve ilişkinizle ilgili sorumları önemsemelisiniz.

İş hayatınızdaki özensiz davranışlarınız unvan kaybı yaşamanıza neden olabilir. Çabalamanız gereken bir süreçtesiniz.

Bekar olanlar evlilik kararı alabilir. Evli olanlar ilişkilerinde yaşadıkları sorunları tamamen ortadan kaldırabilir.

Ev sahibi olmak için adım atabilirsiniz.

Geçmişteki arkadaşlarınızla yeni tanıştıklarınızı karşılaştırmayın. Kendinden emin adımlar atmalısınız.

DÜN DÜNDE KALDI

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 21 HAZİRAN 2021 - 27 HAZİRAN 2021

Sevgili Akrep; Çevrenizdekileri değiştirmeye çalışmaktan vazgeçmelisiniz. Herkesi olduğu gibi kabullenmeniz sizin açınızdan daha iyi olacaktır.

Aşk hayatınızda şüphelerinizi ilişkinize karıştırmamalısınız. Kuşkucu tavırlarınızdan uzak durmalısınız. İlişkiyi yıpratacak hareketlerde bulunmaktan kaçınmalısınız.

İş hayatınızda ön planda olabileceğiniz bir haftadasınız. Başarılarınızla tüm dikkatleri üzerinize çekeceksiniz.

KENDİNLE İLGİLEN

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 21 HAZİRAN 2021 - 27 HAZİRAN 2021

Sevgili Yay; Bu hafta tutumlu olmaya özen göstereceksiniz. Bu durumun cimriliğe kaçmamasına özen göstermeniz gerekiyor.

Para konusunda çok şanslı olacağınız bir haftadasınız. Verdiğiniz borçları geri alma ihtimaliniz de var.

Aşk hayatınızda soru işaretlerinizden arınacaksınız. Yaz aşkları başlayabilir. Kalbi boş olanlar sağlam ilişkilere adım atabilir.

Baş ağrıları çekebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var

TUTUMLU OL AMA CİMRİ OLMA

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 21 HAZİRAN 2021 - 27 HAZİRAN 2021

Sevgili Oğlak; Dolunay sizin burcunuzda doğuyor. Bu da hayatınızda yeni bir dönemin habercisi.

Var olan sorunlu ilişkilerinizi sonlandırabilir ve yeni aşklara sağlam adımlarla ilerleyebilirsiniz.

Attığınız adımların etkisini uzun süre göreceksiniz. Hedeflediğiniz gibi yaşayacaksınız. Problemlerinizi ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız.

Yaptığınız yatırımların sonuçlarını fazlasıyla alacaksınız.

İştahınızı kontrol altına almaya özen gösterin.

GELECEĞE YÖNELİK PLAN YAP

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 21 HAZİRAN 2021 - 27 HAZİRAN 2021

Sevgili Kova; İletişim konularında ilişkilerinizi kontrol altına almakta zorluk yaşayabilirsiniz. Gizli kalmış konuların ortaya çıkma durumu var.

Bazı yıkımların kazanç olduğunu unutmamalı ve kendinizi yıpratmamalısınız. Yalnızlıktan şikayet etmemeniz gerekiyor.

Belirsizlikler yaşatacak arkadaşlarınızdan uzak durmalısınız. Sağlık konusunda bütün bedeninize dikkat etmenizde fayda var. Herhangi bir sorun hissettiğinizde hekim kontrolüne gitmenizi gerektiğini unutmamalısınız.

SEN KENDİNDEN EMİN OL

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 21 HAZİRAN 2021 - 27 HAZİRAN 2021

Sevgili Balık; Çevresel ilişkilerde sorunlar yaşayabileceğiniz bir haftasınız. Etrafınızdaki kişileri dinlemeyi seçerseniz her sorunun üstesinden gelebileceğinizi unutmamalısınız.

Kimsenin arkasından konuşmamaya dikkat etmelisiniz. En kıymetli dostlarınızı kaybedebilirsiniz.

Aşk hayatınızda olumsuz gördüğünüz konuları dile getirmeli ve kendinizden ödün vermemelisiniz.

Sinir sistemi ve mide rahatsızlıkları yaşayabileceğiniz bir haftadasınız.

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