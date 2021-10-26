Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 25- 31 Ekim 2021| Bu hafta Boğaları eski aşkları rahatsız edecek, Aslanları ise değişimler bekliyor!

Haftalık burç yorumlarına göre 25- 31 Ekim 2021 tarihleri arası bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Nuray Sayarı'nın burçlar hakkında söylediklerini merak edenler "Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 25- 31 Ekim 2021" soru başlıklarına göz atıyor. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

NURAY SAYARI İLE HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 25- 31 EKİM 2021| BU HAFTA BOĞALARI ESKİ AŞKLARI RAHATSIZ EDECEK, ASLANLARI İSE DEĞİŞİMLER BEKLİYOR!

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 25- 31 EKİM

Sevgili Koç; Bu hafta, gezegenlerin kombinasyonu özellikle ilk burç olan Koç. Güneş burçlar ve yükselen koçlar bu hafta öncelikle duygularınızla değil mantığınızla hareket etmeniz gerekiyor. Bu hafta eğer mantığı devre dışı bırakıp duygularla hareket ederseniz, hata yapma olasılığınız çok yüksek olacak. Bu dönemde duygularınızla değil, mantığınızla hareket ederseniz eğer, şanssızlığı iletişim ve ilişkinizde yaşamayacaksınız. Aşk hayatınızda süregelen bir beraberliğe sahipseniz eğer, evliyseniz veya uzun ilişkiniz varsa, partnerinize tepki vermekten çekinin. Biraz daha uyumlu olmanız gerekmekte, ilişki ve iletişimlerinizde bu hafta haklı değil, huzurlu olmayı seçin. Özellikle Koç burcu olarak, çevrenizdekilerin, iş arkadaşlarınızın hal ve hareketleri hoşunuza gitmeyebilir. Patavatsızlıklara bile sakin tepkiler vermeye gayret gösterin. Çarşamba gününe kadar bu sabrınızı ve sakinliğinizi koruyun. Çarşamba gününden sonra 7. ev dediğimiz "ilişkiler evinde" ortaklık durumu sizi bulacak. Özellikle ilişkinizde "ortaklık" dediğimiz şey, evlilik bile olabilir. Çarşamba gününe kadar ani karar vermeyin, o gün geldiğinde sizi sıkan, üzen, kafanıza taktığınız ne varsa o gün hayatınızdan uzaklaştırın. Bu hafta çarşamba gününün sizin hayatınızda önemli bir yeri var. Perşembe ve Cuma günü evinizle daha çok ilgileneceksiniz. Evinizde bir değişiklik yapabilir, yaşam alanınızda değişim duygusuyla uyanacaksınız. Bu hafta sağlıklı bir haftadasınız, çocuk sahibi iseniz eğer çocuklarınızla iletişiminizi daha güçlü tutmanız gerekiyor.

Haftanın spotu: Herkesi olduğu gibi kabul edin, sadece kendinizle bütünleşin. Kimseyi değiştirmek ve geliştirmek için vakit harcamayın. Koç kadınları ve erkekleri, kayınvalide ve kayınpeder tartışmalarında uzak durun, partnerinizle bu konu üzerinden tartışmamaya gayret gösterin.

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 25- 31 EKİM

Sevgili Boğa; Bu hafta, iş ve çalışma hayatınızda daha programlı ve planlı olacağınız bir haftadasınız. Bununla birlikte finansal konularda kendinizi güçlü hissedecek, yatırım yapacaksınız. Eski aşklarınızdan mesaj, telefon alabilirsiniz. Türlü oyunlarla "yanlışlıkla aradım" gibi bahanelerle gelebilirler. Eskiyi eskide bırakın ve sakın geri dönmeyin. 19 Aralığa kadar pes etmeyecek olan eski aşklarınızın, söylediklerine inanmayın. İş hayatınızda muazzam derecede kendinizi finansal anlamda güvende hissedeceksiniz. İş yerinde bulunan arkadaşlıklarınızın bazı iki yüzlülükleriyle karşılaşabilirsiniz, sakın kafanıza takıp kendinizi üzmeyin, onun yerine o ortamdan uzaklaşın. Cuma günü sizin için önemli bir gün. Eğer ilişkiniz yoksa, aşk kapıları sonuna kadar açılıyor. Özellikle çok vakit geçirdiğiniz bir arkadaşınız varsa, bu yerini aşka bırakabilir. Ailenizle ilgili yenilikler yapmaya ihtiyaç duyabilirsiniz, istediğiniz değişimi eğer yakınlarınız istemiyorsa, lütfen üzerine gitmeyin.

Haftanın spotu: Eskiye sakın dönmeyin, eski aşklarınızın bahanelerine sakın inanmayın.

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 25- 31 EKİM

Sevgili İkizler; Bu hafta, sosyal çevrenizde yanlış anlaşılmalara sebep vermemek için, düşünerek konuşmalısınız. Yanlış anlaşılmaya çok müsait bir dönemdesiniz. İş ortamınızda yeni bir karar verirken daha dikkatli olmaya önem gösterin. Fiziksel sağlığınızla ilgilenmek istediğiniz, bedenen, ruhen kendinizi daha dinç hissetmek istiyorsunuz. Bu hafta hayatınızın en kaliteli dönemini yaşamak için adımlar atacaksınız. Fiziksel ve ruhsal sağlığınızla çok yoğun bir şekilde ilgileneceksiniz. Bununla birlikte, dikkatli olduğunuz takdirde, iş hayatınızda muazzam gelişmeler yaşayacaksınız. Araba kullanıyorsanız eğer, bakımlarını geciktirmeyin, size sıkıntı çıkarabilir. Eğer birilerine borç verdiyseniz, asla geri alma ihtimali vermediğiniz borçlarınıza perşembe, cuma ve cumartesinin öğle saatlerine kadar kavuşacaksınız. Ailenizle ilgili çevrenizden tavsiyeler alabilirsiniz, tavsiye verenlere karşı tepki vermekten kaçının. Bu hafta olmaz dediğiniz bir çok iş olacak ve "şans benden yana" diyeceksiniz. Sosyal hayatınızda seçici olmaya dikkat etmelisiniz, sonrasında üzülen daima siz oluyorsunuz.

Haftanın spotu: Hiçbir konuda kendi psikolojini bozma

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 25- 31 EKİM

Sevgili Yengeç; Bu hafta, büyük adımlar atmanız için doğru zaman. Aşk hayatınızda çok huzurlu bir dönemdesiniz. Eğer kalbiniz boşsa sizi heyecanlandıracak ve sizi huzura boğacak kişilerle tanışabilirsiniz. Yalnızım diye üzülüyorsanız bu hafta bu şikayetlerinizden arınacaksınız. Yengeçler bu hafta bir ömür boyu güven duyacağı kişilerle tanışacak, kafalarında soru işareti kalmayacak. Motivenizin yükselmesiyle, iş hayatınızda güzel bir başarı kaydedeceksiniz. Bununla birlikte iş arkadaşlarınızın kıskançlıklarıyla karşılaşabilirsiniz. Bunun için sakın kendinizi üzüp, yaşam enerjinizi düşürmeyin çünkü, hayatınızda her şey çok güzel gidecek. Kariyer kazancınızı arttırmak için muazzam sağlam adımlar atacaksınız. Yeni bir işe atılabilir, yaşam yolunuzda başarı ile ilerleyebilirsiniz. Çevrenizdekilerden güzel tepkiler alacaksınız. Bu hafta yeni bir ev satın alabilir, evinizde değişiklikler yapabilirsiniz. İş hayatınızda ofisinizi değiştirebilir veya yeni bir ofis açabilirsiniz. Özellikle aile bireylerinizde kardeşleriniz, kuzenlerinizin, akrabalarınızdaki yaşıtlarınızla aynı düzeyde olmayabilirsiniz, bunun için şikayetçi olmamaya özen gösterin. Komşuluk ilişkilerinizdeki yanlış insanları hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Bu hafta daha sağlam daha güvenilir insanlara yer açacaksınız. Bu hafta kilo alabilirsiniz, iştahınız açık olacak. Bu sebeple lütfen bu hafta yediklerinize ekstra dikkat edin. Lütfen bu hafta içsel artan huzurunuzu çevreye ispatlamaya çalışmayın.

Haftanın spotu: Büyük adımlar atmak ve kararlar almak için doğru bir haftadasınız.

HAFTALIK ASLANLAR BURCU YORUMLARI 25- 31 EKİM

Sevgili Aslan; Bu hafta, eğitim ile ilgili bir mesleğiniz veya eğitim ile ilgili bir uğraşınız varsa, yüksek öğrenim veya yurtdışı seyahatleri konuları üzerine yoğunlaştıysanız, beklediğiniz veya arzu ettiğiniz sonuçları elde edeceksiniz. Geleceğiniz ile ilgili önemli kararlar alacağınız ve hedeflerinizi belirlediğiniz bir haftaya adım atıyorsunuz. Baştan sona yeni bir gelecek hayali bile kurabilirsiniz. Aldığınız tüm kararların hayrınıza yorulacağından emin olun. Sonuçlanmasını beklediğiniz hukuksal konularda beklediğiniz kararlar varsa iyi sonuçlar elde edeceksiniz. Özellikle komşuluk, kuzen ilişkilerinde tartışmalardan kaçınmanız gerekiyor. Selam verip geçin. Aile ve yuva ile ilgili konularda sorgulama içeren sohbetlere girmeyin, kimseyi sorgulamayın kimseye de sizi sorgulama hakkı vermeyin. Bu hafta, enerjinizin çoğunu ev yaşamınıza harcayacaksınız. Çevrenizdeki kişilerin size olan desteğini bu hafta şaşırarak görebilirsiniz. İş değiştirmek istiyorsanız, yeni bir işten teklif alabilirsiniz. Değişim için çok uygun bir dönemdesiniz. Çalıştığınız kurumu bırakıp yeni bir alanda yol alacaksınız. Bu hafta değişimler yaşayacaksınız ve bu da sizin üretme ve çalışma durumunuzun büyüyerek devam etmesine yardımcı olacak. Bu hafta sağlığınızın çok yerinde ancak, aile yakınlarınızın sağlık problemleriyle haftanın üçüncü ve dördüncü günü karşı karşıya gelebilirsiniz. Korkmamanızı tavsiye ederiz. Bu hafta "yeni bir ben istiyorum" diyeceksiniz ve bu da kader döngünüzü şekillendirecek. Değişime mutlaka açık olun

Haftanın spotu: Kimin sizin için ne düşündüğüne takılmayın.

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 25- 31 EKİM

Sevgili Başak; Bu hafta, belirsizlik yaşadığınız kişileri hayatınızdan çıkarmalısınız. Siz yapı gereği net ve belirsizliğe gelemeyen birisiniz. Bu sebeple aldığınız karar size çok iyi gelecek. Sosyal çevrenizdeki ilişkilerinizde bir çok insanın kötü yüzünü görebilirsiniz, karanlık ruh olduğunu fark edeceksiniz. O kişileri hayatınızdan çıkarmak için bir dakika bile beklemeyin. Yaşamınızdaki her türlü iletişim yoğunluğunuz artacak, özellikle kendinizle ilgili karar vereirken hgissettiğiniz her seyin arkasında durun. Unutmayıni kendine yaslanan dik yürür. Kimseyi güvenmeyin ve ayaklarınızın üstünde udurn. İhtiyacınız yoksa bu hafta harcamalarınıza dikkat edin. Bu hafta gezegenlerin kombinasyonuna bakıldığınızda, boşluk duygularınızı para harcayarak doldurmak isteyeceksiniz. İlişki ve arkadaşlık konusunda gerçek yüzleri göre göre hüzün ve üzüntü duyacaksınız, bu yüzden boşluklarınızı alışveriş ile doldurmak isteyeceksiniz. Yapmayın. Ne yaladığıız yanlış ilişki için kendinizi suçlayın ne de küstüğünüz arkadaşlıklarınızı düşünüp kendinizi bunalıma sokmayın. İş hayatınızda baskılara maruz kalabilirsiniz, suçu kendinizde aramayın. Bu hafta zor bir hafta geçireceksiniz. Özellikle kalbiniz boş ise eskiye şans vermeyip, yeni insanlar tanıdığınız takdirde çok daha mutlu olacaksınız.

Haftanın spotu: Hiçbir şeyi gelişi güzel yaşama, detaydan vazgeçme.

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 25- 31 EKİM

Sevgili Terazi; Bu hafta, iş arkadaşlarınızın desteğinizi derinden hissedeceksiniz. Bu da sizin motivenizin artmasına yardımcı olacak. Kalbi boş olan bir terazi burcu iseniz, yeni bir aşk var! Çok büyük aşklara adım atacaksınız, bu dönem hayat boyu yaşamda yol alacağınız biriyle tanışabilirsiniz. Samimiyet sizin için çok önemli olacak partnerinizde o samimiyeti çok net göreceksiniz. Şeffaf kişilerle tanışarak, büyük aşklara adım atacaksınız. Evli iseniz, aşk hayatınız canlanacak, romantizm ve dinamikliğiniz artacak. Parasal konularda eğer maddi anlamda, güneş para alanınızda olduğu için, finansal konular gündeme gelecek. Yeni gelir elde edebilir, işsizseniz işe adım atabilirsiniz. Daha önce kaybettiğiniz paralar için hayıflanmayın. Geçmişe ait parasal konularda kafanızı doldurmayın. Finansal alanda yeni döneme giriyorsunuz, gücünüzü kuvvetinizi yönlendireceğiniz işlerden, sakin adımlarla güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Lütfen acele ve endişe etmeyin. Sakin olduğunuz takdirde, paranız artacak. Birikim yapanlar güzel fırsatlar elde edecek. Sağlığınız yerinde.

Haftanın spotu: Para konusunda telaşa kapılma.

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 25- 31 EKİM

Sevgili Akrep; Bu hafta, süregelen bir aşka bir beraberliğe sahipseniz, partnerinize karşı huzursuz olduğunuz konuları sakin sakin konuşun. Bunu yaptığınız takdirde ilişkinizi korursunuz. Eğer egonuzdan ödün vermeyip, rahatsız olduğunuz şeylerden kaçarsanız, konuşmayı bir çözüm olarak görmezseniz "hayatta gitmez" dediğiniz partneriniz bile sizi terk edebilir ve bu dönemde o kişi giderse bir daha asla geri dönmez. O yüzden lütfen tepkisel tavır ve davranışlar içerisinde olmayın. Kuşku, şüphe, gerilim ve öfkeden kendinizi uzak tutun. Bunu başardığınız takdirde, her şey sizin lehinizde ilerleyecek. Çalışıyorsanız, iş hayatınızda planladığınız yolda ilerleyeceksiniz, iş hayatınızda güç ve güven duygunuz ön planda olacak. İşsiz bir akrep burcuysanız haftanın üçüncü ve dördüncü günü işsizliğinizi sonlandırabilirsiniz. Yeni işinizde muazzam derecede başarı yakalayabilirsiniz. Marsın enerjisi size finansal alanda refah sağlayacak. Uykusuzluk çekmemeniz konusunda gökyüzü sizi uyarıyor.

Haftanın spotu: Özgüveninizi sergilemekten çekinmeyin.

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 25- 31 EKİM

Sevgili Yay; Bu hafta, başkalarının sizin hakkınızda düşündüğü her şey sizi üzebilir, buna müsaade etmeyin. Partnerinize olan sevginizi ve ilginizi lütfen açıkça gösterin, gereksiz kuruntulara yer vermeyin. İş ve çalışma hayatınızda arzu ettiğiniz maddi geliri elde edemeyebilirsiniz ancak, haftanın üçüncü ve dördüncü günü "iyi ki bu işte çalışıyorum" diyecek kadar, güzel bir özgüven kazanacaksınız. Hakkınızda çok motive edici konuşmalara şahitlik edeceksiniz. Çok güzel para kazanacaksınız, yaptığınız işlerde inanılmaz maddi gelir elde edeceksiniz. Neyi göremediniz, neyi bulamadıysanız hepsini geri kazanacaksın. Para mı kaybettiniz? Geri dönecek, aşk mı kaybettiniz? Geri gelecek. Kaybettiğiniz ne varsa kazanacaksınız. Tutuklu bir yay bizi okuyorsa bu hafta özgür bırakılabilir, haksızlığa ve iftiraya mahkum edildiyseniz hepsinden alnınızın akıyla çıkacaksınız. Bu hafta çok hür ve kazançlı bir haftadasınız. Daraldığınız bunaldığınız her türlü duyguda özgürleşeceksiniz.

Haftanın spotu: Şansınıza çok iyi sahip çıkın.

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 25- 31 EKİM

Sevgili Oğlak; Bu hafta özellikle maddi konularda çok şanslı olacaksınız. İşsiz bir oğlak burcuysanız, yeni bir iş bulabilir, çalışıyorsanız emeğinizin karşılığını alacaksınız ve inanılmaz güzel para kazanacaksınız. Bu hafta ev ve aile konuların ön plana çıkacak. Bunların öne çıkması ilişkilerinizde stres yaşıyorsanız problem yaşıyorsanız sizi tüm bu durumlardan kurtaracak. Sosyal hayatınız çok hareketlenecek, geçtiğimiz zamanlarda güzel bir arkadaş temizliği yaptınız yaşamınızda ve bu dönemde işiniz gereği bu kötü tecrübelerinizin yerini sağlam dostluklara çevireceksiniz. Size güven veren, huzur bulacağınız dostluklar yaşayabilirsiniz. Neyi planlıyorsanız, hedefinizden ayrılmadan, başarınıza başarı katacaksınız. Aşk hayatınızda, haftanın özellikle üçüncü ve dördüncü gününde, partnerinizi boşlayabilirsiniz. Partnerinize sözlerinizle ona ne kadar aşık olduğunuzu belli etmelisiniz. Yalnızsanız, hafta sonuna kadar inanılmaz ortamlara girebilir, sesi gür, görüntüsü hoş kişilerden etkilenebilirsiniz. Bunların hiçbiri boşa değil, gerçek anlamda aşk kapınızı çalacak. Keyfinize ve gönlünüze göre güzel bir aşka yelken açacaksınız. Sağlıkta yetersiz beslenmemeye özen gösterin.

Haftanın spotu: Şansınız şimdilik değil, hayat boyu yanınızda.

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 25- 31 EKİM

Sevgili Kova; Bu hafta geçmişte yaşadığınız tüm şanssızlıkları unutun ve aşk hayatınızla ilgili kimseyle bir şey paylaşmayın. Partnerinizle olan sorunları yakın gördüğünüz kişiler yerine partnerinizle paylaşın. Aksi takdirde ilişkinizin enerjisini düşürebilirsiniz. Aşk hayatınızda bu hafta kuşkucu, kuruntulu olmanız yüzünden kendi kendinizi doldurabilir, başkalarının sizi yönlendirmesine izin verebilirsiniz. Buna fırsat vermeyin. Eğer fırsat verirseniz, ayrılıklarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Eğer kalbiniz boş ise, geçmişi sürekli hatırlıyorsanız, anımsıyorsanız bu düşüncelerden kendinizi uzaklaştırın. Kova erkekleri geçmişe özlem duyuyor, kova kadınlarına ise bu hafta eski aşkları geri dönebilir. Sakın geriye dönmeyin. Önünüze bakmaya özen gösterin. Özellikle bu dönem, şükretmeyi bilin. Geçmiş geçmişte kaldı ve hayatınız yeniliklere açılıyor. Bunun kıymetini bilin.

İş hayatınızda yapmayı planladığınız işlerde muazzam başarılar elde edeceksiniz. Çalışma performansınız artacak ve kariyeriniz olsun, kazancınız olsun güzel geri dönüşler alacaksınız. Haksızlık ettiyseniz zarar görecek, haksızlığa uğradıysanız hakkınızı alacaksınız.

Haftanın spotu: Aşk hayatınızdan kimseye bahsetmeyin.

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 25- 31 EKİM

Sevgili Balıklar; Bu hafta çevrenizdekilerin düşmanlıklarını görebilirsiniz. Bunu gördüğünüz anda isyan etmek yerine, göremediğinizi geçte olsa gördüğünüz için şükretmelisiniz. "Hep bu şeyleri yaşıyorum, neden düşmanlıklara maruz kalıyorum" diye düşünür durursanız, evrene bunu hissettirebilir, hayatınızın akışını bu tür kasvetlerle doldurabilirsiniz. İsyankar cümleler kurmayın bu hafta, şükrünüze şükür katarsanız eğer göremediğiniz her şeyi göreceksin. Bu dönemde psikolojinizin bozulmasına asla izin vermeyin. 9. ev konularında özellikle yüksek eğitim, hak, hukuk, adalet konularında muazzam dönütler elde edeceksiniz. Varsa yurtdışı planınız hepsi gerçekleşecek gibi gözüküyor. Zihinsel enerjiniz yükselecek, böylelikle gücünüz artacak. Ancak tekrarladığımız gibi, muhakkak "şükür" etmeyi ihmal etmeyin. İşsizseniz iş bulacaksınız, para kaybettiyseniz yeni kazançlar elde edeceksiniz. Çok şanslı olacağınız bir haftadasınız. Evli bir balık burcuysanız, eşinizi seviyorsanız onun yakınlarını olduğu gibi kabul edin, şikayet etmeyin. Başkaları yüzünden aranızdaki dinamiği söndürmeyin. Kalbi boş olan bir balık burcuysanız, karşınıza çıkacak olan insana hemen bağlanmayın, şıp sevdi olmaktan kaçının. Tanımadan severseniz, psikolojiniz bozulabilir. Muhakkak geçmişini araştırın.

Haftanın spotu: Değişim yapmak iyi gelecek, araştırdığın takdirde.