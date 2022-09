Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 26 Eylül - 2 Ekim 2022 | İkizler kıskançlık krizlerine girecek, Yay parayı bulup köşeyi dönecek...

Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 26 Eylül - 2 Ekim 2022 haftasında bizi nelerin beklediğini, Nuray Sayarı canlı yayında açıkladı. Parasal anlamda kazançlar artacak mı, aşk hayatında olumlu gelişmeler yaşanacak mı, iş hayatında gelişmeler yaşanacak mı? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları için Nuray Sayarı'nın haftalık burç yorumları...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 9 HAZİRAN 2020 SALI

Sevgili Koç; İkili ilişkilerde mutlu bir enerjiye sahip olacağınız bir haftadasınız. Yalnızca bu hafta, tutamayacağınız, abartılı sözler vermemeye çalışın. Kariyerinizde beklentinizin üstünde yükselişler yaşayabilirsiniz. Bu hafta bu anlamda önemli. Alıngan ve yanlış anlaşılmaya açık bir haftada olacaksınız. Evli iseniz ya da bir ilişkiniz varsa şüpheci olmaktan, partnerinizin enerjisini sömürmekten uzak durun. Şüpheden ve kuşkudan uzak olmazsanız ilişkiniz konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İş ve ilişki konusunda ani kararlar vermekten kaçının. Özellikle haftanın ilk dört günü karar verme noktasında sizin için önemli olacaktır.

"Kendinize güvenin ama tutamayacağınız sözleri vermeyin"

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 9 HAZİRAN 2020 SALI

Sevgili Boğa; Bu hafta özellikle parasal konularda kalıcı yatırımlar yapmaya özen göstermeniz gereken bir hafta. Paranızı çarçur etmeyin. Büyük sorumluluklar almamalısınız. Bu hafta yorgun hissettiğiniz bir hafta olabilir. Yaşanmışların birikiminden kaynaklı ruhsal bir huzursuzluk ve yorgunluk hissedebilirsiniz. Bu hafta iştahınız biraz artabilir. Yediğiniz şeylere dikkat etmelisiniz. Kilo alımı ya da hazımsızlık problemleri yaşayabilirsiniz. Kalbi boş olanlar ya da geçmiş ilişkiler nedeniyle hayal kırıklıkları olan boğalar için aydınlanma yaşanabilir. Yeni biri ile tanışabilirsiniz, kalbiniz sizi mutlu edecek biri ile dolabilir. İş ile ilgili kuruntularınızı bir kenara bırakmalısınız. Yalnızca işinize odaklanın, çalışma arkadaşlarınıza da iş ortamınıza da çok fazla takılmamanız gereken bir haftadasınız.

"Siz çok değerlisiniz"

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 9 HAZİRAN 2020 SALI

Sevgili İkizler; Bu hafta kıskançlık yapmamaya, varsayımlı duygular içerisinde olmamaya özen göstermeniz gereken bir haftadasınız. Beklemediğiniz yerlerden mutluluk verici haberler alabilirsiniz. Kariyerinizde gayretlerinizin karşılığını görebileceğiniz bir haftadasınız. Otorite figürleriyle çatışmamaya, ılımlı ve uyumlu olmaya özen gösterin. Yöneticilerinize karşı karamsar olmamalısınız. Yarınlarınızla ilgili yersiz kaygılara kapılmayın. Yolunda gitmeyen şeylerin sizin hayrınıza olduğunun farkında olmalısınız. Şükrünüze şükür katın. İkili ilişkilerinizde birtakım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sivri dilli insanlar bu hafta sabrınızı zorlayabilir. Uyumlu olmaktan ödün vermeyin. Aile yakınlarınızın sağlığıyla ilgili birtakım sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz.

"Siz niyetinize bakın"

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 9 HAZİRAN 2020 SALI

Sevgili Yengeç; Bu hafta, hayatınızın her alanında çaresiz hissettiğiniz durumlar, dualar ve dilekler konusunda şanslı olacağınız bir hafta. Hiç ummadığınız yerlerden ciddi destekler alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ani ve keyifli seyahatlere çıkabilirsiniz. Fakat seyahatlerinizde eşya kayıpların ya da hırsızlık gibi şeyler yaşayabilirsiniz. Ailenizle de oldukça fazla vakit geçirebileceğiniz bir haftadasınız. Bir türlü tamamına erdiremediğiniz, yarım kalan işleriniz varsa bu hafta onları tamamlamak için oldukça şanslı bir haftadasınız. Para ile ilgili beklediğiniz şeyler varsa onlardan da sonuç alabilirsiniz. Ayın 28-29'unda içinizde yoğunlaşacak endişe ve kuruntular nedeniyle ilişkiniz var ise partnerinizle tartışmalar yaşayabilirsiniz. İlişkinizin enerjisini düşürebilir, huzurunu bozabilirsiniz. İlişkiniz yoksa, arkadaş ortamlarınızda yeni biri ile tanışabilirsiniz.

"Her ne oluyorsa benim hayrıma"

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 9 HAZİRAN 2020 SALI

Sevgili Aslan; Eğitim içeren konu ve olaylarla ilgili oldukça şanslı olacaksınız. İş hayatınızda başarılarınızla kazancınıza kazanç katıyorsunuz. Hedeflerinizle ilgili ciddi destekler alacaksınız. Bu haftanın ilk dört gününde, yaşanmışlıkların zihin yorgunluğunu hissedeceksiniz. Eğitim içeren konu ve olaylarla ilgili yarım kalan ya da henüz adım atamadığınız şeyleri bu hafta tamamına erdirebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Beklemediğiniz yükselmeler kendiliğinden gerçekleşecek. Aşk hayatınızda cuma ve cumartesi günü tartışmalar çıkarmamaya çalışın. Ek gelir arıyorsanız bu hafta çeşitli fırsatlar karşınıza çıkabilir.

"Hiçbir olaya kendinizi mecbur hissetmeyin"

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 9 HAZİRAN 2020 SALI

Sevgili Başak: Parasal konularla ilgili bolluk, bereket, şans içerisindesiniz. Güçlü bir aşka başlayarak hayatınızda parlayabilirsiniz. Fakat bu kişi hayatınıza yeni giren biri değil, daha önce bir geçmişiniz olan, ilişkinizin geleceği hakkında düşündüğünüz biri olacak. Evlenme teklifi alabilir, nişanlanabilirsiniz. Bilmediğiniz kişilerle anlaşma ve sözleşme imzalamaktan kaçınmalısınız. İş hayatınızda riskli bir haftadasınız. Sonuçlandıramadığınız her iş, hafta boyunca çözüme kavuşacak ve uzun süredir hissedemediğiniz bir rahatlık hissedeceksiniz. Çok şanslı bir haftadasınız. Güvenli ve dinç hissedeceksiniz. Kaygı ve kuruntu yapmayın. Haftanın 3 ve 4. gününde iş yeri arkadaşlarınızın arkanızdan konuştuğunu duyabilirsiniz. Fakat hayatınızdaki problemlerin çözüme kavuşacağı bir hafta olacak.

"Herkes herkes hakkında konuşabilir, siz kendiniz için ne düşünüyorsunuz?"

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 9 HAZİRAN 2020 SALI

Sevgili Terazi; Ailenizden alacağınız desteklerle ruhsal anlamda dinleneceksiniz. Yaşadığınız ilişki aileniz ve çevreniz tarafından desteklenmiyor olabilir. Çatışmalar yaşadığınız bu konuda, destek görmediğiniz kişilerin düşüncelerinin değiştiğini görebilir ve bu nedenle huzura kavuşabilirsiniz. Beklentinizin üzerinde kazançlar elde edeceksiniz. Ekonomik anlamda şanslı ve verimli bir haftadasınız. Bağışıklık sisteminize, sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bahar rahatsızlıklarına yakalanabilirsiniz. Geçmişten beri süregelen bir rahatsızlığınız varsa ufak bir operasyon geçirebilirsiniz. Bu hafta sağlık anlamında dikkatli ve temkinli olmanız gereken bir haftadasınız. İlişkiniz yoksa haftanın 5-6 ve 7. günlerinde yeni birileriyle tanışabilirsiniz.

"Neye acele edersen ona geç kalırsın"

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 9 HAZİRAN 2020 SALI

Sevgili Akrep; Sağlıkla ilgili sıkıntılarınız varsa bu hafta şifalanabilirsiniz. Hem ruhsal hem de bedensel anlamda oldukça sağlıklı olabileceğiniz bir haftadasınız. Eviniz, aileniz ve yuvanızla ilgili ciddi sorumluluklar alabilirsiniz. Ev alma konusunda cesaret edebilirsiniz. Cesaret edemediğiniz yatırımları yapabilirsiniz. Aşk hayatınızda kendi kararlarınızı kendiniz alıp vermelisiniz. İlişki iki kişiyle yaşanır. İlişkinizle alakalı özel detayları başkalarıyla paylaşıp gereksiz konular hakkında fikir sormayın. Kendi kararlarınızı kendiniz vermelisiniz. Yanlış yönlendirilerek ilişkinizde ciddi dağılmalara neden olabilirsiniz. İş ve çalışma yaşamınızda hırstan ve kuşkudan uzak durmaya çalışmalısınız. Uyarıları dikkate aldığınız takdirde her konuyu sağlıklı bir şekilde atlatabileceğiniz bir hafta olacak.

"Hırslı olmayın, azimli olun"

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 9 HAZİRAN 2020 SALI

Sevgili Yay; Aşk hayatınızla ilgili şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kariyerinizi doğru yöneterek parasal anlamda güç kazanacaksınız. Kaçırdığınız fırsatlar tekrar gündeme gelebilir. Kendinizi geliştirmek istediğiniz konularda kaçırdığınız fırsatlar tekrar önünüze gelecek, şanslı olduğunuzu hissedeceksiniz. Kariyerinizi doğru yönettiğiniz takdirde parasal anlamda güç kazanacaksınız. Adımlarınıza dikkat edin, riskli davranışlar sergilemeyin. Mümkün olduğunca var olan düzeninizi bu hafta da sürdürmeye gayret edin. Tayin bekliyorsanız, fırsat karşınıza çıkabilir. Taşınma ve yer değiştirme gibi olaylar da yaşayabilirsiniz. İlişkiniz yoksa yeni ilişkiye başlamak için doğru bir hafta değil. Fakat ilişkiniz varsa ya da evliyseniz, haftanın 3,4 ve 5. günlerinde ilişkinizle ilgili pozitif yönde gelişmeler yaşayabilirsiniz.

"Her an başarılısınız, her an bolluk ve bereket içerisindesiniz"

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 9 HAZİRAN 2020 SALI

Sevgili Oğlak; Yanıltıcı etkilerle haklarınızdan vazgeçmemeli, mücadeleye devam etmelisiniz. Kariyerinizde parlıyorsunuz. Hem kariyerinizde hem de evinizle ilgili şanslı bir süreçtesiniz. Hem kariyerinizde hem de evinizde sakin olduğunuz sürece çok şanslı bir haftadasınız. Kariyerinizde ışıl ışıl parlayacaksınız. Hızlı sonuçlar elde edeceksiniz. Unvanınız artacak. Sonlanan ilişkileriniz tarafından geri dönmeniz için teklifler alabilirsiniz. İntikam ya da hırs için adım atmamaya özen gösterin. Kariyerinizle ilgili kararsız kaldığınız konularda rahatlayacaksınız. Başarınızla takdir edileceksiniz.

"Aşk tek taraflı yaşanmaz"

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 9 HAZİRAN 2020 SALI

Sevgili Kova; Ailenizden alacağınız sürpriz desteklerle ferahlıyorsunuz. Mal miras konularında olabilir, yapmak isteyip de yapamadığınız konularla ilgili destekler olabilir. Yakınlarınız ve ailenizle aranızda olan bazı tatsızlıklar, onlardan aldığınız desteklerle sona erecek. Aşk hayatınızla ilgili ciddi kararlar alabilirsiniz. Acıma duygunuzdan dolayı sürdürdüğünüz, sorumluluğun büyük bir kısmını taşıdığınız bir ilişkiniz varsa bunu sonlandırabilirsiniz. Bu hafta üzerinde uzun bir süredir düşündüğünüz konularda radikal kararlar alarak kendiniz başta olmak üzere çevrenizdeki herkesi şaşırtacaksınız. Ortaklı kazançlarınızla ilgili önemli kararlar almamaya özen göstermelisiniz.

"Geleceğinize duyduğunuz güven her an artıyor"

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 9 HAZİRAN 2020 SALI

Sevgili Balık; Anlaşma ve sözleşme içerek konularda başarılara imza atabilirsiniz. Bu hafta sürpriz kısa bir tatile gidebilirsiniz. Evlilik ve ikili ilişkilerle ilgili önemli kararlar almamalısınız. Sezgilerinizin size başarılarınız konusunda yardımcı olacağı bir haftadasınız. Kendinize güvenip adımlar atmalısınız. Enerjinizin pozitif bir şekilde ortaya çıkacağı bir hafta olacak. İnsanları kendinize çekeceksiniz, yeni insanlarla tanışacaksınız. Hiç aklınızda olmayan konularla ilgili ani kararlar almayın. Aile içi ilişkilerinde yakınlarınızın size ihtiyacı olabilir. Sevdiklerinize karşı ihmalkar olmayın.

"Sana yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi bir başkasına yapma"