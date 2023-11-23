Nurettin Beşinci 'Her şey nasiple başlar nasiple biter' diyerek Pendik Belediye Başkan A. Adaylığı müracaatını yaptı

AK Parti’de belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusu dün itibariyle sonlandı.

Aday adayları arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri Nurettin Beşinci oldu.

Aday adaylık başvurusunu sosyal medya hesaplarında duyuran Nurettin Beşinci şu açıklamayı yaptı;

Her şey "nasiple" başlar.

Nasibe de talip olmak gerekir.

"PENDİK İÇİN HİZMETE TALİP OLDUK"

"Her isteyene verilmedi: ama verilenler mutlaka isteyenler oldu" diye buyuruluyorsa bizler de "Pendik için Hizmete Talip Olduk"

Talep olmadan da "talip" olunmazmış. Günlerdir Pendikli kardeşlerimin yoğun talepleri, güzel temennileri, geleceğe dair birleştirici umutları ve ilçemiz için hizmete dair beklentileri Pendik Belediye Başkanlığı Aday Adaylık sürecimizi güçlü kıldı.

Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir! diyerek bugün Ak Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya'ya "Pendik Belediye Başkanlığı Aday Adaylık Başvurumuzu" gerçekleştirerek hayırlı bir "başlangıça" vesile olduk.

Pendik bizim çocukluğumuz, gençliğimiz, aşımız, sevdamız, doğduğumuz ve doyduğumuz topraklar.

Biz gözümüzü Pendik'te açtık. Pendik'in her sokağında, her mahallesinde anımız var. Pendikli olmak bizim için bir ayrıcalık çünkü biz başka semtlerin sahip olamadığı köklü bir geçmişe sahibiz. Kocaman bir aileyiz!

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İşte bugün aday adaylık başvurusuna giderken arkamda o kocaman ailemin duasıyla gittim. Pendik'te hizmet yarışında başarılı olabilmenin tek yolu "Ailenin İçinde" olmak. Çünkü ailenin derdini bilmeden derman olunamaz!

Pendik Ailesine hizmet yarışında "ben de varım" diyerek yola çıkan tüm aday adayı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah kazanan "Pendik" olur!

Rabbim gücümüzü hizmete çevirsin, yolumuzu hayr eylesin!

Nurettin BEŞİNCİ

Ak Parti Pendik Belediye Aday Adayı

NURETTİN BEŞİNCİ KİMDİR?

1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Pendik’te tamamladı. ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1992-1993 yıllarında Ankara Jandarma Genel Komutanlığında Mühendis Subay olarak görev yaptı. İnşaat, çimento ve beton sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu firmada10 yıl yönetici olarak çalıştı.

2002 – Pendik AK Parti İlçe kurucular kurulu üyesi.

2004 – 2009 Pendik Belediyesi Meclis Üyesi ve Meclis Başkan Vekili, İmar Komisyon Başkanı

2009 – 2010 Pendikspor Kulüp Başkanı

2011 – 2019 Zümrüt Vakfı Erenköy Kur’an Kursu Mütevelli Heyeti Üyesi

2012 – 2014 Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü (Bilişim Vadisi)

2014 – Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

2016 -2019 Kızılay Pendik Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

2019 – Kızılay Pendik Şube Başkanı

2023 – Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi

İyi derecede İngilizce biliyor.