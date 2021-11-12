Müge Anlı'da Nurgül Beyhan cinayetiyle alakalı olarak gelen yeni iddia gündeme bomba gibi oturdu. 4 çocuk annesi Nurgül Beyhan 2020 senesinde İstanbul'da evinde ölü olarak bulunmuştu. Bu gizemli ölümün ardından ailesi katilin bulunması için Müge Anlı'nın programına başvurmuştu. Talihsiz kadının kızı son olarak şüphelendiği şahsı açıkladı. Bu bağlamda, Nurgül Beyhan kimdir, nasıl öldü? Nurgül Beyhan cinayetinde katil kim, bulundu mu? İşte detaylar...

Kirazlı'da ikamet eden 44 yaşındaki Nurgül Beyhan'ın oğlu 1 Ağustos 2020 tarihinde annesi Nurgül Beyhan'a ateş eden amcası Cihan Beyhan'ı öldürdü. Cihan Beyhan yeğeni tarafından sokak ortasında 7 kurşun sıkılarak öldürüldü. Ancak cinayetler bununla kalmadı. Oğlu cezaevinde olan Nurgül Beyhan evinde öldürülmüş olarak bulundu. Aile başlangıçta ölümü kalp krizi sansa da adli tıptan gelen rapor, tüm düşünceleri değiştirdi. Yaşananların ardından baba tarafından annelerine karşı bir tepki olduğunu belirten Senem Bayhan, baba tarafından şüphelendiğini vurguladı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

1 Ağustos 2020'de Bağcılar'da gerçekleşen olayda öne sürülüne göre Yusuf Beyhan kendisini Fransa'da çalıştıran ancak ücret ödemediği için daha önce de münakaşa yaşadığı amcası Dilaver Beyhan'ın yanına gitti. Amcasını görür görmez silahıyla arkasından ateş eden Yusuf Beyhan, sonrasında olay yerine gelen küçük amcası Cihan Beyhan ile de tartışmaya başladı. Amcasını önce ayağından vurdu, ardından yanına giderek arka arkaya kurşun yağdırdı. Cihan Beyhan olay mahallinde hayatını kaybederken, kavgada Yusuf Beyhan'ın annesi olan Nurgül Beyhan da yaralandı. Bu olayı yaralı olarak atlatan Nurgül Beyhan 5 ay sonrasında cinayete kurban gitti. Evinde komşuları tarafından ölü olarak bulunan Nurgül Beyhan otopsisinde elle boğulduğu ortaya çıktı.

CİNAYETLE İLGİLİ YENİ İDDİA

Nurgül Beyhan'ın kızı olan Senem Beyhan şüphelendiği kişiyi açıkladı. Annesinin kuzeni Mehmet Emin Bey'in kendilerine hiç gelmediğini, hiç konuşmadıklarını söyleyen Beyhan, annesinin ölmesinden sonra ise gereksiz bir şekilde ilgilendiğini, yanında olduğunu söyledi. 40 yıl önce Mehmet Bey'in ablası Mecbure Hanım'ın ölümüne dedesinin neden olduğunu, kadının yasak ilişkisi bulunduğunu, ailelerin bir araya gelip bu kadının infazına karar verdiklerini ve kadının boğarak öldürüldüğünü açıkladı.